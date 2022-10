El cine con mirada de mujer toma Madrid: setenta películas por la igualdad en una veintena de sedes

La industria española del cine sigue estando profundamente masculinizada. No en vano, las mujeres directoras apenas llegan al 20% y las guionistas al 26%, con lo que la creatividad femenina queda drásticamente cercenada, mientras que en el extremo opuesto llama la atención que sean ellas las que ocupen el 88% en puestos de vestuario y el 74% en maquillaje y peluquería.

Estos son algunos datos recogidos en el Informe Cima 2020 sobre la representatividad de las mujeres en el sector cinematográfico del largometraje español y que constatan la desigualdad galopante que nunca termina de equilibrar un sector tan importante en nuestra propia vertebración como sociedad. Porque la cultura lo dice todo de nosotros mismos y los números, ya se sabe, nunca mienten.

En esta combinación cultural y numérica es donde encuentra su razón de ser el Festival Cine por Mujeres Madrid, que acomete este otoño su quinta edición con el reiterado y pertinente objetivo de luchar por una mayor igualdad de género, una mayor diversidad social y por una rectificación histórica del relato canónico que ha provocado una dramática falta de referentes femeninos en todos los ámbitos y en toda la cultura occidental. Y, claro, en el cine (no solo español) en particular.

"Nosotros pensamos que estaría bien que nuestro festival llegase a desaparecer en algún momento, y que ya no hiciera falta encender los focos para dar más visibilidad a un sector de la población que es más del 50% y que tiene derecho a contar sus propias historias de la manera que quiera", remarca a infoLibre Diego Mas Trelles, codirector junto a Carlota Álvarez Basso de este certamen madrileño.

"A la larga, deberá desaparecer y hablaremos solamente de cine, pero hasta que esa paridad no se logre queda camino por recorrer", apostilla, insistiendo en que las mujeres directoras "no llegan al 20% en España en la profesión audiovisual". "Cada vez hay más en los roles técnicos como producción, ayudante de dirección, fotografía, compositoras... pero siguen siendo minoritarias. Algo que es reflejo de toda la sociedad en realidad, el cine no es una excepción", argumenta.

Es por ello que el festival quiere ser un escaparate donde se muestren los mejores largometrajes hechos por mujeres de todo el mundo, así como aportar al debate actual sobre el rol de la mujer elementos significativos sobre las problemáticas del cine y su campo de acción. Busca también interconectar a las creadoras y, en última instancia, ya que el cine otorga visibilidad y propone modelos de conducta, educar y enseñar que el papel de la mujer en el cine puede estar en cualquier sitio, delante o detrás de las cámaras, inspirando a los más jóvenes desde el ejemplo de mujeres creadoras: porque una educación en la igualdad y en la diversidad debe acabar definitivamente con la desigualdad en la industria cinematográfica.

En busca de estos objetivos, el festival se celebra este año desde el 25 de octubre hasta el 6 de noviembre, con una "variedad de películas muy importante atravesadas por una realidad de crítica social", tal y como resume a infoLibre una de las integrantes del jurado, la actriz Irene Escolar, quien afirma que la calidad de las cintas es "enorme". "La mayoría de ellas son historias sobre personas que están viviendo circunstancias al límite. Es muy interesante poder ver trabajos de mujeres cuyas realidades son tan diferentes a la mía, de países con conflictos muy alejados de mi realidad, y poder adentrarte en sus particularidades y en la humanidad que desprenden todas estas películas", apunta.

Y aunque admite Escolar que "no deberíamos diferenciar por el género", añade que "sí que es verdad" que por donde está colocado el foco en estos films ella sí que nota "mucho el cambio a una mirada" femenina al contar las historias: "En los últimos años estoy muy centrada en ver películas hechas por mujeres y leer libros escritos por mujeres y sí que es verdad que hay algo que tiene que ver con la ternura. Hay mucha ternura en todas las películas que estoy viendo a pesar de que tengan una crudeza muy grande la mayoría de ellas".

Una veintena de sedes y 70 películas

Este año, un total de 22 sedes de la capital acogerán una variada selección de aproximadamente 70 largometrajes recientes, nacionales e internacionales, dirigidos por mujeres y 12 actividades formativas profesionales. La Sección Focus este año estará dedicada a la cinematografía de los Países Bajos. Como complemento, gran parte de la programación estará disponible en Filmin, y además, 8madrid TV emitirá un ciclo de películas de su acervo con autoría femenina.

Como novedad, en esta edición contará con Filmoteca Española y Biblioteca Nacional de España como nuevas sedes presenciales de proyecciones, que se suman a las ya habituales: Academia de Cine, Casa Árabe (Madrid y Córdoba), Casa América, Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, Cinemateca Pedro Zerolo, Cineteca Madrid, Institut Français de Madrid, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Fundación Casa de México en España, La Morada de Malasaña, mk2 Palacio de Hielo, mk2 Cines Paz, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Palacio de la Prensa, Sala Berlanga de la Fundación SGAE y Sala Equis.

Además, el festival contará con Casa de América, Cine Doré de la Filmoteca Española, Cinemateca Pedro Zerolo, Espacio Fundación Telefónica, Fundación Casa de México en España, Goethe-Institut Madrid, Institut Français de Madrid y el Salón de Actos de la Escuela de Posgrado de la Universidad Camilo José Cela como sedes de las actividades formativas profesionales.

Será el estreno en Madrid de La Maternal la proyección que abrirá la V edición del Festival Cine por Mujeres Madrid. La directora Pilar Palomero presentará el largometraje el martes 25 de octubre, durante la Gala de Inauguración del festival en el Palacio de la Prensa. La película fue seleccionada recientemente en el Festival de San Sebastián y su protagonista, Carla Quílez, recibió la Concha de Plata a Mejor Actriz.

La V edición del festival abrirá con el estreno en Madrid de "La Maternal" de @PilarPalomero .

· La directora presentará la película el 25 de octubre durante la Gala de Inauguración en el @palacioprensa. ¡Cada vez falta menos! 💚 pic.twitter.com/p2o5TW1wBM — Festival Cine por Mujeres Madrid (@FCinepormujeres) 10 de octubre de 2022

Durante las diferentes jornadas, autoras internacionales como María de Medeiros, Ana Katz, Diana Cardozo, entre otras, vendrán a Madrid a presentar sus películas en el festival. Además, muchos de los pases de la competición contarán con la presencia de las directoras, que presentarán sus películas y dialogarán con el público. Las seleccionadas para la Competición Autoras Españolas esta V edición son: Alauda Ruiz de Azúa con Cinco Lobitos (2022), Ángeles González-Sinde con El Comensal (2022), Ángeles Reiné con Héroes de barrio (2022), Anna Bofarull con Sinjar (2022), Carolina Astudillo con Canción a una dama en la sombra (2021), Carlota Pereda con Cerdita (2022), Helena de Llanos con Viaje a alguna parte (2021), Carol Rodríguez Colás con Chavalas (2021), Neus Ballús con Sis dies corrents (Seis días corrientes) (2021) y Nely Reguera con La Voluntaria (2022).

El festival tiene un premio internacional y otro para autoras españolas. Además, el premio a la Trayectoria Profesional será en esta ocasión para Isabel Coixet, a la que Irene Escolar se refiere como "grandísima inspiración" por "todo lo que tuvo que pelear y defender con inteligencia, valentía y resistencia" para hacerse hueco en una industria en la que las directoras eran inexistentes, salvo casos contadísimos: "Ahora mismo todo está mucho más hablado y entendido pero, al no tener referentes, cuando ella estaba empezando todo era mucho más complicado".

Igual opina Diego Mas Trelles al hablar de Coixet como "modelo y faro" en una época bien diferente a la actual, en la que cada vez hay más mujeres cineastas como Carla Simón, última ganadora del Oso de Oro en Berlín con Alcarrás, cinta española en la carrera por el Oscar a Mejor película de habla no inglesa. "Películas como esta y otras muchas no solo tienen premios, sino que también la prensa habla más de ellas, con lo que el público tiene más oportunidad de enterarse y además empiezan a ser más distribuidas precisamente porque tienen premios y la prensa habla de ellas. Es un círculo que se retroalimenta y alimenta esta eclosión, porque la cantidad de premios que van obteniendo las directoras hace que haya más atención hacia su trabajo", reflexiona el codirector del certamen.

El miércoles 26 de octubre @CoixetIsabel -Premio Nacional de Cinematografía en 2020 @CineICAA

y Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2009- presentará a las 21:00 en la @LASALABERLANGA -en un sesión especial fuera de competición- su última película documental "El sostre Groc": pic.twitter.com/U1m3UoYanU — Festival Cine por Mujeres Madrid (@FCinepormujeres) 27 de septiembre de 2022

Una diversidad que también se retroalimenta por su propia actividad y que abre el abanico de las historias contadas por mujeres, que no tienen por qué estar siempre "ubicadas en lo íntimo", según Escolar. "Las mujeres no tienen todavía estos referentes, pero por qué no pueden contar historias que sean películas de acción, thriller o de terror... no considerar que las mujeres solo pueden hacer películas íntimas, porque la sensibilidad de cada uno es muy libre y expansiva. Que no haya que clasificar tanto, porque lo importante es visibilizar el poder creativo de las mujeres y todo lo que hay que contar y por hacer", reflexiona.

Y para terminar, el codirector subraya que aunque sean películas hechas por mujeres, están destinadas al público en general y no exclusivamente para el femenino. Remarcado lo cual, concluye Diego Mas Trelles con una llamada final no ya a asistir a este festival, sino a ver películas donde se disfrutan más: "Yo insisto en que la gente vaya al cine, porque tras la pandemia se ha acostumbrado a ver las películas en su casa, pero no en absoluto lo mismo que hacerlo en una sala, que es otra experiencia".