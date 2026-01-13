'Los Domingos', con 13 nominaciones, y 'Sirat', con 11, favoritas para los Goya 2026

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con 13 nominaciones, y Sirat, de Oliver Laxe, 11, son las películas favoritas para la 40 edición de los Premios Goya que se celebrarán en Barcelona 28 de febrero en Barcelona, informa EFE.

Maspalomas, dirigida por Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 nominaciones, y La cena de Manuel Gómez Pereira, con ocho, son las siguientes películas con más candidaturas, tal y como han desvelado la actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls han sido los encargados de la lectura del listado de finalistas a los galardones del cine español en la Academia del Cine.

Junto a Sorda, de Eva Libertad, las cuatro más nominadas son además candidatas a Mejor Película, mientras que optan al premio a mejor dirección Alauda Ruiz de Azua por Los domingos ​Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi por Maspalomas ​Carla Simón por Romería ​Oliver Laxe por Sirat y ​Albert Serra por Tardes de soledad.

Por su parte, han sido nominados a mejor actor protagonista Alberto San Juan por La cena, Jose Ramon Soroiz por Maspalomas, Mario Casas por Muy lejos, Manolo Solo por Una quinta portuguesa y Miguel Garcés por Los domingos.

Como actriz protagonista han sido nominadas Ángela Cervantes por La furia, Patricia López Arnaiz por Los domingos, Antonia Zegers por Los Tortuga, Nora Navas por Mi amiga Eva y Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla.

A esta edición han optado 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas producciones, 122 eran de ficción, 87 documentales y 9 de animación, mientras que 67 eran óperas primas. En cuanto a los guiones, 129 eran originales y 42 adaptados. También concurrían 18 filmes europeos y 15 iberoamericanos. El listado de cortometrajes que podían ser nominados asciende a 48.