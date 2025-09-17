'Sirat', de Óliver Laxe, es la película que representará a España en los Óscar

'Sirat', de Óliver Laxe, ha sido la elegida para optar a ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la próxima edición de los Premios, ha anunciado este miércoles la Academia de Cine española, según informa EFE.

La película era la favorita en una terna que también incluía 'Romería', de Carla Simón y 'Sorda', de Eva Libertad, y que fue anunciada el pasado 3 de septiembre. Finalmente los académicos se han decantado por 'Sirat', ha anunciado en la sede de la institución el director de cine Pablo Berger.

El español Oliver Laxe gana el Premio del Jurado de Cannes por su película 'Sirat' Ver más

La película de Óliver Laxe, la historia de un padre (el actor de Vilanova i la Geltrú Sergi López) que busca a su hija en las 'raves' de Marruecos durante un viaje frenético pero cargado de simbolismo e introspección, estaba en todas las quinielas para ser una de las posibles candidatas a los Óscar este año.

Para llegar a la 98 edición de la Gala de los Óscar, que se celebrará el 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles (EEUU), la película aún deberá pasar un primer filtro ('shortlist' o lista corta de quince títulos) el próximo diciembre y un segundo en enero, cuando se anunciarán las cinco nominadas finales de la academia estadounidense.

Entre las ya anunciadas hay títulos potentes como la alemana 'Sound of Falling', de Mascha Schilinski, con la que 'Sirat' compartió ex aequo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes en 2025, así como la noruega 'Sentimental Value', de Joachim Trier y la polaca 'Franz', de Agnieszka Holland. Otras posibles contendientes son 'Calle Málaga', protagonizada por Carmen Maura y elegida por Marruecos, y 'La voz de Hind', por Túnez.