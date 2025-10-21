Steve Buscemi sobre Trump en el festival 'Evolution Mallorca': "En EEUU intentan ilegalizar el español"

Velada de gala a la orilla del Mediterráneo en el Palau de Congressos de Palma, que este martes ha acogido la inauguración del 14 Evolution Mallorca International Film Festival con un protagonista de excepción. Hablamos de Steve Buscemi (Brooklyn, 1957), quien ha recogido el Evolution Icon Award emocionado pero también con ganas de dejar un par de recados a la administración Trump, contra la que el actor, director y guionista estadounidense se ha manifestado reiteradamente en no pocas ocasiones.

Nada más recoger el galardón, con el público puesto en pie en una sonora y prolongada ovación, Buscemi se ha excusado por no saber hablar en castellano (algo en realidad poco relevante esta noche, con el inglés y el mallorquín compartiendo también protagonismo indistintamente ante un público de muy variadas procedencias). "Donde vivo, en Estados Unidos, están intentando hacer ilegal el español, un idioma muy interesante y bonito", ha remarcado.

"La diversidad es buena e importante", ha continuado, defendiendo al mismo tiempo que hacer películas es un proceso "colaborativo" en el que todos los que participan se necesitan "unos a otros" para conseguir un buen resultado final. "Necesitamos estas conexiones por la humanidad", ha reivindicado, además de lamentar que su país no crea en el valor de esa diferencia, como demuestran las políticas de Trump contra los latinos, que le han llevado incluso a enfrentarse recientemente con Bad Bunny por su actuación en español en la próxima Super Bowl.

Siguiendo con la defensa de la diversidad y de la conexión a través del arte, ha destacado Buscemi que festivales como el Evolution Mallorca son muy necesarios, pues a pesar de todos los cambios tecnológicos que se han ido produciendo desde que él empezó en el cine allá por los años ochenta, "lo que no ha cambiado es que la gente quiere hacer películas, contar historias, expresarse y ponerlas ante el público". "Muchas veces, un festival de cine es la única manera de que ese público vea tu película como tiene que ser vista, en pantalla grande", ha apostillado.

Buscemi es uno de los intérpretes más versátiles de Hollywood, con papeles icónicos en obras maestras como Reservoir Dogs, Fargo, The Big Lebowski y la serie Boardwalk Empire, por la que ganó un Globo de Oro. Ha sido por ello, lógicamente, el gran protagonista de esta noche balear, pero no el único, pues en el arranque de su decimocuarta edición el festival también ha premiado con el Cinematography Icon Award a Phedon Papamichael, prestigioso director de fotografía nominado al Óscar reconocido por su excepcional sensibilidad hacia la luz y la composición, que ha dejado su huella en títulos emblemáticos como Nebraska, A complete unknown, Ford v Ferrari, El juicio de los 7 de Chicago o Walk the Line.

Por su parte, Ingrid García-Jonsson ha sido distinguida con el Evolution New Talent Award 2025 al ser considerada por el certamen una de las voces más frescas y prometedoras del cine español, que alcanzó reconocimiento internacional con Hermosa juventud, presentada en Cannes, seguida por títulos como Ana de día y la comedia musical Explota explota. Actualmente, sobresale en el papel protagonista de la serie Superstar en Netflix. Aunque no ha estado presente este martes, Julio Medem completa el cuadro de premiados y recibirá a lo largo del festival, que llena diferentes enclaves de Palma de cine hasta el 29 de octubre, el Evolution Vision Award por ser uno de los directores más influyentes del cine español, con un estilo único y poético.

¿Monja de clausura a los 17? Ruiz de Azúa indaga en la llamada de Dios: "Ellas lo viven como un primer amor" Ver más

Una vez terminada la gala inaugural, conducida con soltura y trilingüismo por los actores Neus Cortés y Toni Pons, y con música en directo del cuarteto Lost in translation, se proyectó para un Palau de Congressos hasta la bandera Los domingos, la esperada película de Alauda Ruiz de Azúa que, tras alzarse con la Concha de Oro en San Sebastián, llega este viernes a los cines.

Este 14 Evolution Mallorca International Film Festival congrega durante ocho intensos días a más de un centenar de cineastas de treinta países, con estrenos, homenajes a grandes nombres de la industria y un completo programa profesional que le consolida en el calendario cinematográfico mundial. Concretamente, la programación de este año reúne más de 130 títulos, seleccionados entre 1.150 propuestas internacionales.

Ocho de estos títulos son estrenos nacionales y 47 forman parte de la sección Made in Baleares, que sección destaca la creatividad de los cineastas isleños, busca consolidar a Mallorca como un escenario de referencia para la producción audiovisual y brinda a los creadores baleares la oportunidad de presentar su trabajo ante una audiencia internacional.