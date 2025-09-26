León acoge la V edición del Festival Internacional Palabra con la participación de Jesús Maraña

El Festival Internacional Palabra celebra este año su quinto aniversario coincidiendo con los 25 años del nacimiento del Premio Leteo y consolidando a León como uno de los grandes referentes de la cultura literaria internacional en España. La cita, que reúne a narradores, poetas, periodistas y artistas de distintas disciplinas, contará con la presencia de figuras de primer nivel como el poeta surcoreano Ko Un, aspirante habitual al Nobel y galardonado con el Premio Leteo, además de autores como Ray Loriga, Gustavo Martín Garzo, Jean Portante, Ana Gorría, Mariano Peyrou o el artista Niño de Elche.

Entre las mesas de debate se celebrará el lunes 29 de septiembre la conversación “La palabra comunicada” en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León. En ella participarán los periodistas Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, y Montserrat Domínguez, dos voces fundamentales del panorama mediático. La conversación pondrá el foco en la legitimidad de la información veraz en tiempos de polarización y desinformación, en línea con el espíritu del festival de reivindicar la palabra como herramienta de pensamiento crítico y comunidad democrática.

El programa, que se desarrolla desde el 26 de septiembre al 5 de octubre, se completa con encuentros literarios, recitales poéticos, cuentacuentos, conferencias y homenajes, además de la entrega del XXIII Premio Leteo a Ko Un.

La organización subraya que el objetivo es “generar discurso estético y posición humanística para construir un mundo mejor”, en un festival posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de León y la colaboración de la Universidad de León y la Fundación La Caixa.