El paso del tiempo, la muerte, la juventud, el amor, la amistad... esos son los pequeños grandes temas que conforman la Leonera (Seix Barral, 2025) de Fernando León de Aranoa. Una recopilación de piezas breves entre el cuento, el microrrelato, el aforismo y el diario que ofrece breves epifanías sobre este mundo desconcertantemente paradójico en el que rutinariamente nos movemos.

El libro está en las librerías desde hace unas semanas, si bien durante este verano el cineasta y escritor selecciona para los lectores de infoLibre una serie de textos que le gustan especialmente y que nos invitan a mirar a nuestro alrededor de una forma diferente, animándonos a dar a las cosas cotidianas la importancia que realmente tienen. Por ejemplo, para empezar, los parques. Palabra de Fernando en la Leonera de Aranoa:

Mi reloj

He comprado un reloj que va más despacio. Ha costado caro, pero es una buena inversión: me da tiempo a hacer más cosas. Desde que lo tengo trabajo el doble, duermo el doble, trasnoche el doble. Puedo ocuparme al fin de mis hijos, leer libros, tener amantes, aprender bailes de salón.

Si soy buena persona, lo soy más tiempo; si mato, mato más. Y almuerzo con todos esos amigos a los que la agenda antes no me permitía ver. Desde que lo tengo, y acaso ésta sea su mayor virtud, dispongo de más tiempo para pensar en ti, en la ternura de tus gestos; para recordar con profusión de detalles el tiempo del que fuimos dueños.

Compraré, llegado el momento, un reloj que va más deprisa. Con ellos todo dura menos, de ahí su prohibitivo precio. Serán más cortos los discursos, las esperas, los silencios; efímeras las despedidas, más breves nuestros breves desacuerdos. Serán pasajeras mis dolencias, mis ingresos y convalecencias. Las citas dejarán de ser ineludibles, economizaré saludos, prescindiré de prólogos, perífrasis, rodeos. Todo lo superfluo, lo accesorio, me resultará ajeno.

Tendré, y quizá ésa sea también su mayor virtud, menos tiempo para pensar en ti, en la exacta ternura de tus gestos. En el tiempo breve, pero hermoso, del que fuimos dueños.