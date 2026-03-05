Cristina Monge presenta con Iñaki Gabilondo su alegato de la alegría colectiva ‘Contra el descontento’

Pensar en el futuro de la sociedad en estos tiempos que vivimos puede ser un ejercicio abrumador. Decepcionante. Incluso indignante. Sin embargo, no por ello debemos dejar de mirar lo que acontece frente a nosotros, y especialmente, junto a nosotros. Este ejercicio de reflexión es el que ha hecho la escritora Cristina Monge en su nuevo libro Contra el descontento. Por una alianza para construir futuros deseables, presentado este jueves en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) junto a Iñaki Gabilondo.

Con este ensayo, ganador del Premio Paidós 2026, la también columnista de infoLibre ha reunido a más de 150 personas en la Sala María Zambrano —probablemente un porcentaje muy pequeño de sus lectores—, un espacio histórico ligado al arte y a la divulgación cultural, entre cuyos asistentes encontrábamos a personalidades como Yolanda Díaz, Mónica García, Carmen Calvo, Eloísa del Pino, o el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Tras multitud de conversaciones rápidas e ininteligibles con un leve eco, un silencio ha dado pie al presidente del Círculo, Juan Miguel Hernández León que, hacia las siete y cuarto de la tarde, comenzaba: “El futuro no hay que esperarlo, el futuro se construye”. Monge y Gabilondo, sonrientes, eran recibidos con un sonoro aplauso después de la bienvenida.

El periodista ha sido el primero en comenzar: “Casi todo lo que ahí se pone se parece tanto a lo que yo pienso, que cuando la gente me invita a escribir libros, les digo: ahórrense, porque ya está escrito“.

Monge, politóloga, socióloga y escritora de gran recorrido, recoge en la obra la frustración y el desconcierto actual y lo usa para enviar un mensaje claro y vigorizante: “No te preguntes qué va a pasar, pregúntate qué vamos a hacer”. “Tenemos que abrir una conversación para seguir avanzando. Tenemos conceptos, tenemos ideas y tenemos fuerza para abrir una gran conversación pública donde ir explorando los caminos que nos lleven a encontrar salidas“, aseguraba la escritora.

Cristina Monge: "Hay una ola de derechización, pero no hay nada escrito para las elecciones" Ver más

La charla fue una suerte de recorrido por la historia reciente de España para desentrañar y señalar qué momentos construyeron la desilusión aparentemente crónica que arrastramos en la actualidad, y, por supuesto, cómo combatirla. Ambos infieren en la crisis del 2008: “La época de la prosperidad fue un espejismo, y se produjo una desilusión cuando lo descubrimos”, aseguraba Gabilondo.

Crisis del 2008, 15M, la “falsa globalización”, desigualdad, poder, cambios de paradigma, contradicciones, capitalismo, feminismo, el auge de la extrema derecha. Ningún tema se quedó en el tintero durante el coloquio. “Hay problemas que puede que aún no tengan solución. Hay que construirlas. Construir”, aseguraba Gabilondo. “Que no nos hagan creer que no hay alternativas”, añadía Monge.

Tras una hora y media de conversatorio, la energía de la sala estaba fortalecida por la intención colectiva de tomar acción y crear un futuro prometedor. Gabilondo, en las conclusiones, aseguraba: “Hay que soñar primero para que las cosas pasen. Y no estamos atreviéndonos a soñar qué queremos que pase”. “Hace mucho ruido el árbol que se cae y muy poco la hierba que crece. Y hay mucha hierba creciendo”.