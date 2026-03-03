'Contra el descontento': Monge presenta junto a Gabilondo su ensayo sobre el malestar en las democracias

Los malestares se acumulan en las actuales democracias. Y Cristina Monge saca su bisturí de politóloga para diseccionar ese sentimiento social en las 251 páginas que conforman el ensayo Contra el descontento. Por una alianza para construir futuros deseables, que ha ganado el último Premio Paidós.

La autora presentará la obra, en una conversación con el periodista Iñaki Gabilondo, este jueves en Madrid a las 19 horas en el Círculo de Bellas Artes. Sobre la mesa reflexionarán acerca de la evolución social de la indignación hacia la decepción en el sistema y sobre el pensamiento que se ha instalado entre muchos ciudadanos de que la política no está sirviendo para hacer frente principalmente a los desafíos del futuro.

La politóloga y socióloga doctorada por la Universidad de Zaragoza se sumerge en el ensayo en aspectos que marcan la sociedad actual, desde la desigualdad que no cesa hasta la desinformación de alto impacto pasando por la necesidad de hacer que la transición ecológica sea una oportunidad.

El ensayo es una llamada a la construcción conjunta del futuro como sociedad y a la renovación del contrato social en forma de una nueva alianza con el planeta como terreno de juego. La obra trasluce un sentimiento y una apelación directa a los lectores y a los ciudadanos: “No te preguntes qué va a pasar, pregúntate qué vamos a hacer”. La propia dedicatoria es una declaración de principios: “A las constructoras y constructores de futuros”.

Monge es una de las voces más respetadas dentro del análisis político, a través de sus columnas en infoLibre y de sus intervenciones en medios como RTVE y Cadena Ser. En una reciente entrevista publicada en infoLibre, la politóloga advertía de la “ola de derechización” que recorre España, pero indicaba que “no hay nada escrito para las próximas elecciones generales”.

Asimismo, la autora se centra también en el libro en la situación de los jóvenes y la lucha feminista. Como señalaba en esta entrevista, los varones jóvenes viven una crisis porque sienten que pierden beneficios y tienen peor posiciones que ellas, a la vez que les faltan referentes de la nueva masculinidad. Pero, al hilo, pone el acento en que el feminismo ha fallado en el sentido que no ha sabido hacer ver a esos hombres que una sociedad feminista viven mejor todos.

Monge hace también una llamada a que la izquierda aborde todos los debates como el impacto en los agricultores de las políticas de transición ecológica o las políticas de seguridad en zonas marcadas por la desigualdad y la precariedad, donde hay población migrante. Debates que se han convertido en caladeros de votos para la ultraderecha.