Fallece la editora Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores

La fundadora y directora editorial de Tusquets Editores durante más de 40 años, Beatriz de Moura, ha fallecido a los 87 años, ha informado la editorial a través de las redes sociales este viernes.

"Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (1939-2026)", ha comunicado Tusquets, que ha calificado a la editora como "mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial".

En el catálogo de Tusquets destacan autores de la talla de Samuel Beckett, E.M. Cioran, Almudena Grandes, John Irving, Milan Kundera, Ernst Jünger, Henning Mankell, Arthur Miller, Haruki Murakami o Jorge Semprún, entre otros.

Nacida en Río de Janeiro (Brasil), a los 17 años, se instaló en Barcelona al ser destinado su padre como cónsul general de Brasil en la Ciudad Condal. Posteriormente estudió en Ginebra y regresó para trabajar como traductora en varias editoriales, desde 1961 en Salvat, luego en Gustavo Gili, y en 1966, en Lumen.

En 1969 fundó junto a su marido, Óscar Tusquets, su propia editorial, Tusquets Editores, de la que fue directora desde sus inicios.

Tras una primera etapa de dificultades económicas, la editorial salió adelante y publicó conocidas colecciones de amplia difusión, como Cuadernos ínfimos y Cuadernos Marginales.

Durante su etapa como directora impulsó varios galardones, como el premio López Badillo (1978), que en la siguiente edición cambió su denominación por la de premio de narrativa erótica 'La sonrisa vertical' (1979); el premio Tusquets Editores de Novela (1993) y el Premio Nuevos Narradores Tusquets (1994).

Después de obtener la editorial los mejores resultados económicos en el ejercicio de 1994, cuando tuvo unos beneficios cercanos a los 80 millones de pesetas, en julio de 1995 la empresa vendió el 40 por ciento de su capital al grupo Planeta.

Tras el fallecimiento de Antonio López Lamadrid, en septiembre de 2009 Moura asumió el cargo de directora general de Tusquets Editores.

En 2012 Planeta Corporación y Tusquets Editores llegaron a un acuerdo de asociación por el que el holding de la familia Lara estaría representado en el consejo de administración de la editorial.

En septiembre de 2014, Moura pasó a ser presidenta de honor de Tusquets y fue sustituida en su cargo por Juan Cerezo, con motivo de la integración de la editorial en el grupo Planeta.

Beatriz de Moura destacó también por su labor como traductora de obras como El hombre sentado en el pasillo (1985) y El amante de la China del norte (1991), ambas de Marguerite Duras, y Los testamentos traicionados (1994) y La lentitud (1995), de Milan Kundera.

Tras la noticia del fallecimiento este viernes, a las puertas del 23 de abril, día de Sant Jordi, el actual director editorial de Tusquets, Juan Cerezo, ha destacado en conversación con EFE que ella hizo de Tusquets, "una modesta editorial de los setenta, una plataforma de buen gusto, de irreverencia y de grandes historias".

"Estamos muy apenados en Tusquets. Sabíamos que en algún momento podía ocurrir pero no por esperable es menos triste", ha reconocido el editor, que ha puesto en valor el catálogo "brillante, de referencia y adelantado a su tiempo" reunido por de Moura.

Asimismo, ha destacado que en su día consiguiera publicar la novela corta Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez —que ayudó en su momento a sostener la editorial—, o que contribuyera a que "se quitaran las telarañas de la educación sentimental" de muchos en la época con los libros de 'La sonrisa vertical'.

Beatriz de Moura escribió además las novelas Au seuil de la vie (1956) y Suma, escrita en 1970 y publicada en 1974.

Tusquets publicará el 11 de octubre 'Todo va a mejorar', la última novela de Almudena Grandes Ver más

Entre otras distinciones, en 1994 recibió, junto a la editorial Anagrama, el Premio Nacional a la mejor labor editorial, en su primera edición.

En 1999, fue distinguida con el Reconocimiento al Mérito Editorial, galardón otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), "por su labor profesional como editora literaria de Tusquets, a la que ha sabido imprimir su propia vocación cosmopolita".

Siete años más tarde recibió la Cruz de Sant Jordi que entrega la Generalitat de Cataluña y en 2010 el Ministerio de Cultura le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.