Paternidad

Uña y carne

Una ráfaga de viento, el golpazo, mi manita infantil aprisionada en la puerta del desván. Pensé que así debía de llegar la muerte, de repente, con un portazo. Tardé un rato en echar a llorar, pobre niño incrédulo que no sabía si estaba vivo o muerto.

Vuelo

Te encantaba hacerme cosquillas, agarrarme y llevarme por los aires como un pequeño Supermán, pero tus brazos poderosos y flexibles nunca acertaron a abrazarme.

Ingravidez

Adolescente, junto al primer cuerpo en el que encajé desnudo, ya casi dormido. "Esto ya lo he vivido antes", pensé, y estuve a punto de recordarlo. Soñé contigo.

Balance

No sé apenas nada de ti, papá, pero misteriosamente creo que lo mejor de mí te lo debo por entero. Solo lo malo (y no es mucho) me pertenece. Los jirones de tristeza vienen de mamá.

* Todas las fotos y los textos datan de noviembre de 2021. Se pueden ver y leer en cualquier orden y están pensadas para que puedan viajar, como verdaderas postales, y llevar estos mensajes secretos de un hijo a su padre. Nos divierte pensar que el medio más público (una tarjeta sin sobre que pasa de mano en mano y llega al buzón) contenga un mensaje íntimo que nunca se había expresado con palabras, ilustrado con paisajes cotidianos, alejados de los tópicos que aparecen en las postales turísticas. Estos microrrelatos son una ficción con apariencia de correspondencia íntima, fruto de la memoria personal, que luego el propietario real de la tarjeta puede a su vez completar a su gusto, con microrrelatos, recuerdos o reflexiones, y enviarla a un destinatario específico. En la página de Asís G. Ayerbe podéis ver más trabajos suyos.