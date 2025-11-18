García Montero, tras recibir el Blanquerna: "La poesía me ha enseñado el diálogo imprescindible entre el yo y el nosotros"

El acto para distinguir al poeta y escritor Luis García Montero con el XX Premio Blanquerna ha tenido lugar la tarde de este martes en el madrileño Palacio Neptuno. García Montero, director del Instituto Cervantes desde 2018, ha sido galardonado por ser un “difusor de la literatura catalana” y por “su compromiso con todas las literaturas del Estado desde el Instituto Cervantes”.

La entrega del premio, presentado por la periodista Sandra Sabatés y presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha contado con la asistencia de los ministros de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Además, ha contado con las intervenciones de Àngels Barceló, el actor Josep Maria Pou —que ha leído unos versos del poeta granadino—, y la profesora Noemí Montetes-Mairal, directora del Aula Poética de la UB. Todos han formado parte del jurado.

Núria Marín, la delegada de la Generalitat de Catalunya en Madrid, ha sido la primera en describir al galardonado como "un hombre que no ha dudado en trabajar para todas las lenguas del Estado desde una institución tan española como es el Instituto Cervantes".

Este galardón honorífico, que comenzó a entregarse en 1993 y ha sufrido un parón de ocho años, reconoció en su primera edición al filólogo Fernando Lázaro Carreter, citado por Montetes-Mairal en su intervención: "Debajo de todo conflicto idiomático está latente o patente un conflicto político". La profesora ha recordado cómo Carreter veía ineludible "fomentar el diálogo y la concordia". "Será que no hemos aprendido nada", comentaba Montetes-Mairal. "Para desfacer los entuertos lingüísticos primero hay que desfacer los políticos, y a la inversa", "Esta ha sido una de las señas de identidad claves de García Montero", aseguraba la profesora sobre el galardonado.

Conflicto con la RAE

Los comentarios de Montetes-Mairal se han sumado a los de otros invitados en apoyo a García Montero, tras el conflicto que el director del Instituto Cervantes vivió el pasado mes con el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado.

García Montero dejó claras las tensiones entre ambos en un desayuno informativo. “Nosotros, por la definición del Instituto, nos sentimos vinculados con la diversidad de las lenguas del Estado, y no comprendemos la cerrazón de lo que es reconocer una riqueza”, “Nadie debe decirles a los demás cómo tienen que hablar, sino mantener la unidad dentro del respeto a cada cual”, comentaba el director, en contraposición con las conocidas posturas que mantiene la RAE en este sentido. En un comunicado, la Real Academia Española contestaba a García Montero: “Las diferencias cualitativas entre el trabajo de tanto mérito de la RAE con cualquier otra institución que se ocupe del español y su cultura en el mundo son evidentes”.

El galardonado, tras recibir el premio —obra de la artista catalana Stella Rahola— de manos de Salvador Illa, no ha ocultado que tenía los sentimientos a flor de piel mientras desdoblaba una hoja de papel: "Como ustedes comprenderán, estoy emocionado, por la emoción que supone el premio, y porque se ha recordado aquí a muchos amigos que viven conmigo pero a los que ya no puedo llamar por teléfono". También ha citado las palabras del poeta catalán Joan Margarit: "La llibertat és una llibreria" (La libertad es una librería).

La poesía me ha enseñado el diálogo imprescindible entre el "yo" y el "nosotros"

"Me gusta recordar la naturalidad con la que viví en mis inicios como poeta y como profesor de literatura, la suerte de habitar una cultura española diversa, orgullosa de sus lenguas y de sus tradiciones literarias que dialogaban mucho entre sí, como un signo de identidad de las ilusiones democráticas". García Montero también ha agradecido a poetas y escritores que le han acercado a lo largo de su trayectoria a la cultura catalana, como Jordi Gracia o Antonio Jiménez Millán.

Además, ha hecho referencia al conflicto con la RAE y a la visión negativa que históricamente ha tenido la derecha de la riqueza lingüística del país: "Siempre me ha resultado muy difícil asumir que se utilicen las lenguas maternas para crispar las relaciones políticas en territorios bilingües, donde cualquier conciencia nacional debería resultar inseparable del conocimiento de una historia compartida". "Entiendo bien las malas intenciones por las que se quieren abrir heridas y trazar distancias, las palabras han servido muchas veces para insultar o prohibir, pero sé que otro destino resulta mucho más fuerte porque es sentimentalmente mucho más razonable."

Para concluir, el poeta ha afirmado que: "La poesía me ha enseñado el diálogo imprescindible entre el yo y el nosotros". Los aplausos han continuado cuando éste ha bajado del escenario, siendo necesarios dos intentos de Sabatés para recuperar la palabra.

Illa ha sido el último en intervenir en el acto, presidido por el mensaje de esperanza por una sociedad que lucha por la democracia y la pluralidad. Entre los contenidos de su discurso ha hecho referencia a Ucrania, Gaza, o las personas migrantes y sus derechos, lo que ha arrancado un aplauso del público: "Hoy defender la verdad significa defender a las personas migrantes. Personas con nombres y apellidos, con derechos y deberes. Personas como todos nosotros, que vienen a contribuir al progreso de nuestra sociedad. Personas que con la misma dignidad que por supuesto merecen todos los trabajos del mundo, no vienen solo a limpiar casas, a apilar ladrillos o recoger cosechas".

No ha pasado desapercibido su referencia al retroceso en la política debido al crecimiento de la extrema derecha: "Defender que la democracia no es un regalo caído del cielo. Es un gran acuerdo colectivo, social y político que requiere del compromiso individual de todos y de todas. Por eso defender la verdad es también defender la política noble." Sin embargo, el mensaje, tanto el del ministro como el del galardonado ha sido, sobre todo, el de la ilusión: "A veces la confrontación hace más ruido que la fraternidad. Sin embargo, el ruido se desvanece, pero la poesía, como la verdad, permanece. La prueba de ello es nuestro querido Luis García Montero."

El cantante y compositor Paco Ibáñez ha cerrado el acto que premiaba "a su querido amigo" con algunas de sus canciones.