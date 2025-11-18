Transparencia total
Illa entrega este martes el XX Premio Blanquerna a Luis García Montero en un acto en Madrid

  • El poeta es galardonado por ser un “difusor de la literatura catalana” y por “su compromiso con todas las literaturas del Estado desde el Instituto Cervantes”
  • La ceremonia tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio Neptuno de Madrid y será presentada por la periodista Sandra Sabatés
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'. Gustavo Valiente / EUROPA PRESS
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena'. Gustavo Valiente / EUROPA PRESS

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, entregará este martes el XX Premio Blanquerna al poeta y escritor Luis García Montero, distinguido por el jurado de 2025 por su trayectoria como “difusor de la literatura catalana” a través de su trabajo como poeta, crítico y profesor, así como por “su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes”.

La ceremonia tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio Neptuno de Madrid y será presentada por la periodista Sandra Sabatés. Durante el evento intervendrán Àngels Barceló; el actor Josep Maria Pou, que leerá varios poemas; y Noemí Montetes-Mairal, profesora y directora del Aula Poética de la Universitat de Barcelona, encargada de la glosa dedicada al galardonado.

El acto será clausurado por el propio Illa y contará, al finalizar, con una actuación musical del cantautor Paco Ibáñez. También está prevista la asistencia de la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, y del secretario de Mitjans de Comunicació i Difusió, Carles Escolà.

El Premio Blanquerna, otorgado por la Generalitat a través de su Delegación en Madrid, reconoce la labor de personas o entidades destacadas por su contribución al desarrollo, la promoción y la proyección de Catalunya. El acto institucional podrá seguirse en directo a través de la web govern.cat y de las redes sociales del Govern.

