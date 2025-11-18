Illa entrega este martes el XX Premio Blanquerna a Luis García Montero en un acto en Madrid

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, entregará este martes el XX Premio Blanquerna al poeta y escritor Luis García Montero, distinguido por el jurado de 2025 por su trayectoria como “difusor de la literatura catalana” a través de su trabajo como poeta, crítico y profesor, así como por “su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes”.

La ceremonia tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio Neptuno de Madrid y será presentada por la periodista Sandra Sabatés. Durante el evento intervendrán Àngels Barceló; el actor Josep Maria Pou, que leerá varios poemas; y Noemí Montetes-Mairal, profesora y directora del Aula Poética de la Universitat de Barcelona, encargada de la glosa dedicada al galardonado.

El acto será clausurado por el propio Illa y contará, al finalizar, con una actuación musical del cantautor Paco Ibáñez. También está prevista la asistencia de la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, y del secretario de Mitjans de Comunicació i Difusió, Carles Escolà.

El Premio Blanquerna, otorgado por la Generalitat a través de su Delegación en Madrid, reconoce la labor de personas o entidades destacadas por su contribución al desarrollo, la promoción y la proyección de Catalunya. El acto institucional podrá seguirse en directo a través de la web govern.cat y de las redes sociales del Govern.