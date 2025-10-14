La Generalitat concede el XX Premio Blanquerna a Luis García Montero

La Generalitat ha concedido al poeta, escritor y ensayista Luis García Montero (Granada, 1958), también director del Instituto Cervantes, el XX Premio Blanquerna, que se retoma tras ocho años de inactividad. El jurado del Premio Blanquerna 2025 ha distinguido a García Montero "por su trayectoria como difusor de la literatura catalana, como poeta, crítico y profesor, así como por su compromiso con todas las literaturas del Estado desde la dirección del Instituto Cervantes".

También por convertir esta institución "en un puente para fomentar el diálogo entre todas las culturas españolas en una apuesta por la diversidad", ha informado el Ejecutivo catalán, que hará entrega de este galardón el próximo 18 de noviembre en el Palacio Neptuno de Madrid, en un acto presidido por el presidente catalán, Salvador Illa.

Este reconocimiento se ha conocido justo cuando García Montero se encuentra en Perú, donde estos días, del 14 al 17 de octubre, se celebra el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). En la ciudad de Arequipa, el escritor ha coincidido en la rueda de prensa de presentación del congreso con el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, con el que la semana pasada mantuvo un duro enfrentamiento. El director del Cervantes ha señalado al de la RAE por dedicarse a obstruir la defensa de “la diversidad y riqueza de las distintas lenguas oficiales”, así como por dedicarse más “a las relaciones con el Ibex que a la tarea de cuidar el español y fomentar el respeto a la diversidad cultural dentro y fuera de España”. La RAE necesitó cinco millones de euros públicos que fueron dotados por el Gobierno actual. Muñoz Machado no oculta su mayor sintonía con la derecha, alineándose con el discurso del PP en el que se atiza la “guerra lingüística”, especialmente respecto al catalán.

El anterior congreso de la lengua se celebró en España, en Cádiz, en 2023 y el próximo tendría que organizarse dentro de tres años. Por lo tanto, este podría ser el último CILE en el que coincidan ambos directores ya que el mandato de Muñoz Machado finaliza en diciembre de 2026 y ya se han puesto encima de la mesa nombres para sustituirlo, puesto que para renovar necesitaría dos tercios de los votos de la Academia y no los tiene. Grupos de académicos han enviado, de hecho, mensajes de apoyo y solidaridad con García Montero en mitad de la polémica. Según fuentes de la propia RAE, el periodista, escritor y empresario Juan Luis Cebrián se estaría postulando para sustituir a Muñoz Machado al contar en principio con mayores apoyos que este. Algunas fuentes adjudican incluso al propio Cebrián el comunicado de respuesta de la RAE tras las palabras críticas del director del Cervantes la semana pasada.

Un premio reactivado por el Govern de Illa

El Premio Blanquerna lo otorga la Generalitat de Cataluña, a través de la Delegación del Govern en Madrid, para reconocer la labor de aquellas personas o entidades que se han distinguido por su contribución al desarrollo, la promoción, el conocimiento o la proyección de Cataluña.

El galardón, de carácter honorífico y sin dotación económica, fue reactivado por el Govern el pasado mes de julio mediante una convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Generalitat (DOCG), a la que podían presentar su candidatura tanto personas físicas como jurídicas.

La primera edición del galardón tuvo lugar en el año 1993 con ediciones continuadas hasta el año 2010. Después de años de interrupción, se retomaron en 2017. Ahora, ocho años después, se volverá a entregar.

El Ejecutivo catalán considera que los valores con los que se aprobaron las bases continúan vigentes y ayudan a tejer lazos entre Cataluña y la sociedad civil española en general y la madrileña en particular.

El jurado de esta edición ha estado presidido por el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la delegada del Govern en Madrid, Núria Marín, como vicepresidenta.

Los vocales han sido figuras destacadas del mundo cultural, periodístico y académico, como son los periodistas Jordi Amat, Àngels Barceló y Enric Juliana; la actriz y creadora Irene Escolar; el escritor y profesor universitario José María Lassalle; la directora de la Fundación Felipe González, Rocío Martínez-Sampere, y la editora de Alfaguara, Carme Riera Sanfeliu.

El primer Premio Blanquerna se concedió en 1993 al filólogo y periodista Fernando Lázaro Carreter. A lo largo de estos años también han recibido el galardón, entre otros, el expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez (1994); el escritor Octavio Paz (1996); el escritor y exministro de Cultura Jorge Semprún (2002); la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza (2005); el jurista y abogado Antonio Garrigues Walker (2006); la empresaria Esther Koplowitz (2008); el periodista Iñaki Gabilondo (2010) o el exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque.