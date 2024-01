El micrófono del adiós a la radio y todo el trabajo que no se llevó el viento, el legado de Gabilondo en el Cervantes

El micrófono de su despedida de la Cadena Ser en septiembre de 2021 y una carta manuscrita. Ese es el legado que en la tarde este lunes ha depositado Iñaki Gabilondo en el casillero 1268 de La Caja de las Letras del Instituto Cervantes, donde también se custodian desde ahora otras dos cartas escritas para la ocasión por dos periodistas que han manifestado su devoción por el comunicador donostiarra: Mara Torres y Pepa Bueno.

Gabilondo ha reconocido sentirse "abrumado" por la compañía de esta tarde en el Cervantes, y también por la de quienes forman parte de la Caja de las Letras. "No tengo nada que legar, absolutamente nada", ha afirmado, explicando que a diferencia de los escritores que pueden legar sus libros, "el 95% del trabajo" que él ha hecho "se lo ha llevado el viento en tiempo real y ha ido circulando por ahí" a la espera de ver si "germina o no germina".

Mi ilusión es que mi legado esté escondido microscópicamente en el cerebro de mucha gente. Si en algún sitio está es en el cerebro y el corazón de muchos Iñaki Gabilondo

"El mensaje brota en el origen pero nace en el destino, que es donde germina o no germina", ha argumentado, para acto seguido preguntarse si algo de lo que él "haya podido decir ha llegado a germinar, si lo ha hecho, si miles de palabras han servido para algo o para nada". "Mi ilusión es que el legado esté escondido microscópicamente en el cerebro de mucha gente. Si en algún sitio está es en el cerebro y el corazón de muchos, de forma que para verlo tendríamos que pedir como un milagro. Espero que haya servido para algo a la gente", ha señalado.

Tras compartir estas ideas, ha detallado que ha escogido legar a la Caja de las Letras ese micrófono de la Cadena Ser en el que hizo su último comentario en septiembre de 2021 después de 55 años de radio: "Es un símbolo de todo lo que acabo de contar. Después de muchísimos años de trabajo, los que siguen trabajando en esto necesitan tener la esperanza de que esa semilla que solo germina en el destino, esté germinando en algunos seres humanos".

"Si quieres comunicar de verdad, construye confianza", ha remarcado Pepa Bueno, directora de El País, en la lectura de su carta, como la primera enseñanza que aprendió de Gabilondo. "Una confianza real, basada en el respeto a la inteligencia del oyente, y en la voluntad de tratarnos como adultos capaces de hacernos cargo de la complejidad de la vida. No nos dijiste lo que teníamos que hacer, pero sí nos hiciste pensar", ha añadido.

La segunda enseñanza destacada por Bueno es que "un periodista no entrega su incondicionalidad a nadie". Y esta es la tercera: "Un periodista dura lo que dura su curiosidad". "Te hemos visto interesado en todos los aspectos que hacen que la vida merezca ser vivida. Leer mucho, escuchar música, disfrutar del arte, hablar con todos, vampirizar a los que saben, tratar a los adultos como adultos y apelar a la razón y no a las vísceras, sin olvidar un poco de emoción", ha destacado.

"Esa curiosidad real por el presente, por tratar de entender el presente, te ha salvado de creerte en posesión de una única verdad", ha apuntado Bueno, todavía prosiguiendo: "Los años, la experiencia, el conocimiento, no te han hecho caer en ese pecado, en tu caso ni arrogancia, ni soberbia, ni condescendencia con las generaciones que han venido detrás".

Me contagiaste la curiosidad por lo desconocido y preguntarme por el mundo que nos rodea y el que está por venir Mara Torres

La periodista Mara Torres, por su parte, ha confesado que aprendió de Iñaki Gabilondo a "pensar antes de hablar" y que el micrófono de una emisora de radio no es solo un objeto para llegar a la audiencia, sino también, para ella y en su propia experiencia, "un símbolo de que debía cuidar lo que decía a través de él con rigor y cercanía". "También aprendí de ti que no hay una única realidad, sino muchas realidades formadas por un poliedro de circunstancias en las que nada es indiscutible", ha agregado.

Y ha continuado: "Me contagiaste la curiosidad por lo desconocido y preguntarme por el mundo que nos rodea y el que está por venir. Y, aunque tú no lo sepas, como dice el verso de Luis García Montero, has formado parte de mi intimidad, has estado contigo escuchando la radio en el autobús camino de la universidad. Aunque tú no lo sepas has participado en mi vida, en mis alegrías y penas y has estado en mis despertares. Aunque tú no lo sepas, también formas parte de lo que soy".

Precisamente Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, ha sido el encargado de abrir y conducir el acto reivindicando el "periodismo de calidad" como "fundamental en la convivencia democrática", más aún hoy en día cuando hay "tantos hilos que comunican bulos y mentiras para contagiar el odio y los discursos fanáticos". "Iñaki es el testimonio de la transición de una dictadura a una democracia, pero sobre todo la voz de una democracia madura, de una transición concluida para la convivencia de las españolas y los españoles", ha asegurado.

Asimismo, ha indicado que aunque Gabilondo tiene muchos premios y reconocimiento, "lo más importante es el cariño y el respeto de la gente, porque forma parte de nuestras vidas". Por eso, a su juicio, es "muy importante reconocer la deuda con personas que han dignificado la profesión del periodismo, que se unen a la comunicación de la verdad y al mismo tiempo son respetados por la gente porque han sabido respetar a la gente". "Ese respeto a la verdad significa antes que nada el respeto a la gente, que tiene derecho a ser informada y saber. Queremos comprometernos con una profesión que debe reivindicar la información de calidad en estos tiempos de ruido", ha terminado.