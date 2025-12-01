Amigos e ilustres fans comparten emociones tras el 'último vals' de Sabina: "Ha sido como una misa góspel"
De tanto imaginarlo parece mentira que haya llegado, pero ya es el lunes después del último concierto de Joaquín Sabina. Un lunes completamente lunes, vaya. La noche previa, la del domingo 30 de noviembre de 2025, queda así para la historia de España por la emoción desbordada y la celebración comunitaria de las 12.000 personas que llenaron el Palacio de los Deportes de Madrid para convertir el recital en algo así como una "misa góspel" de baile, manos al cielo y pura devoción a un cancionero irrebatible como pocos.
Una celebración de la vida en la despedida para la que las palabras se quedan cortas. Justo por eso, nada más terminar el concierto aprovechamos para 'asaltar' a algunos de los más ilustres asistentes con la intención de que recogieran en unas pocas palabras un sentimiento generalizado. Complicado atraco, al que generosamente se han prestado muchos amigos y amigas, incluso familiares, pero vamos a ello.
Carlos del Amor (periodista)
"Este ha sido el más alegre de los funerales, porque lo celebraba el muerto. Y es el final de una época, aunque siempre quedarán las canciones para volver a ella".
Fernando León de Aranoa (director de cine y escritor)
"Ha sido muy emocionante. Después de verle en muchos conciertos durante muchos años es muy emocionante sentir que es el último y verle tan bien y tan en forma, disfrutando tanto de sus canciones".
Alejo Stivel (músico)
"Una emoción indescriptible, pero alegre. No es un velatorio, no es un entierro porque este muerto está muy vivo. Él ha elegido esto y es bonito así. Lo va a pasar muy bien leyendo, pintando y escribiendo. Iremos a visitarle y tomaremos el té como viejas señoras y lo pasaremos bomba".
Nativel Preciado (periodista)
"El concierto ha sido como una misa góspel, todo el mundo emocionado rezando con Joaquín para que no nos deje".
Carlos Boyero (crítico de cine)
"Ya sé que puede parecer un tópico, pero ha sido lo más emocionante que yo he vivido en un escenario en muchísimos años. Hay que darle las gracias a este tío por todo".
Ana Belén (cantante y actriz)
"Una emoción enorme".
Rosa León (música)
"Emocionante y genial".
Benjamín Prado (escritor)
"Sigue siendo el mejor se retire o no. Las canciones van a seguir aquí y van a seguir siendo las mejores del mejor".
El Gran Wyoming (artista)
"Están cayendo los generales".
Antonio Lucas (periodista)
"Madrid hoy ha cerrado una puerta, la de Sabina, pero ha abierto una puerta aún mejor, la de los que nos encontramos un día en el último concierto de Sabina. Ese va a ser el código morse en el que mucha gente de esta ciudad se va a reconocer. "¿Tú estuviste? Yo estuve".
Montserrat Domínguez (periodista)
"No puede ser el último, no va a ser el último. Está en forma, está divertido y con energía. Lo siento, pero creo que no va a ser el último".
Víctor Manuel (artista)
"Joaquín es imprescindible. Canciones abrasadoras que dan envidia. Una pena".
Xabi Fortes (periodista)
"Se ha retirado Joaquín Sabina y, aunque algunos se empeñen, España ya no puede ir a peor".
Andrea Ropero (periodista)
"El concierto de mi vida".
Iñaki López (periodista)
"Pocas veces me ha pasado, pero creo que he sido testigo de un acontecimiento musical y cultural histórico de este país".
Juan Gabriel Vásquez (escritor)
"Para mí, se cierra una época que tiene menos años que la de tanta gente que ha pasado la vida con Joaquín, pues mi relación con su música empezó hace relativamente poco. Pero ya le estoy echando de menos y le voy a echar de menos para siempre".
Mónica Carrillo (periodista)
"Emoción tras emoción y así 71 veces esta gira".
Antonio de la Torre (actor)
"Ha dado el alma. Se va una parte de mi vida".
Carmela Martínez Oliart (hija)
"Estaba todo el día nerviosísima, pensaba que me iba a dar un ataque, tipo jornada de reflexión metida en mi casa. Lo he vivido con muchísima emoción y también mucha pena, pero he conseguido disfrutarlo. Ha sido una sensación rara, he estado muy empeñada en no distraerme y que no se me pasara deprisa, pero se me ha pasado muy deprisa".
Isabel Oliart (exmujer)
"Emoción y agradecimiento infinito".
Pilar Velasco (periodista)
"Después de la conmoción y emoción de esta gira, que Joaquín siga como quiera, de otra manera, cuando quiera y desde donde quiera. Pero que siga".
Chema Prado (productor cinematográfico)
"La emoción más fuerte de estos últimos meses, ha sido impresionante, es un genio, un poeta, uno de los más grandes".
Chus Visor (editor y librero)
"Ha sido uno de los mejores conciertos, muy sentido, el pobre Joaquín a punto de llorar. Ha estado maravilloso".
Luis Alegre (escritor y profesor)
"Un concierto genial a la altura de uno de los grandes genios de nuestro tiempo".
Jaime Asúa (guitarrista de Sabina)
"Hasta aquí hemos llegado y estamos vivos, así que de puta madre".
Antonio García de Diego (guitarrista de Sabina)
"Hemos dado el último paseo por la emoción. Hemos salido todos empapados de lo que nos tocaba esta noche, que era despedirnos mutuamente. Joaquín de su público, el público de las canciones, los músicos de nuestro jefe y amigo. Seguiremos cantando a Sabina".