Medalla carga contra el sistema en su nuevo disco: "Hemos normalizado estar esclavizados"

"El fascismo sale a flote cuando asoman las miserias, cuando más fuerte resuena ese himno al que se aferran. La pobreza se castiga, se señala con vergüenza, el racismo se blanquea, la homofobia su bandera", canta Eric Sueiro en Despertar medievo, una de las canciones del nuevo disco de Medalla, titulado Música máquina. Un álbum con la crítica contra el sistema como eje narrativo: anticapitalista, antifascista, con la religión como telón de fondo cabalgando entre el metal, el punk de combate, el rock psicodélico y la épica medieval. Pero mejor que nos lo cuente el cantante y guitarrista de la banda barcelonesa.

¿Qué es Música máquina?

Música Maquina es el quinto disco de Medalla en ocho años de carrera. Para quien no nos conozca, somos una banda que siempre hemos transitado entre un sonido de rock duro, psicodelia o post-punk, un poco a caballo entre muchos géneros, siempre intentando hacerlo de nuestra forma más personal. Además, el metal siempre ha sido algo que estaba presente, pero tampoco lo incorporábamos de una forma tan evidente como ahora. Llegado un punto, nos dijimos: ¿por qué no intentamos hacer algo más bestia, más contundente y que, además, a nivel lírico sea un disco muy crítico? Con todo eso, tengo la sensación de que nos ha quedado algo bastante único, porque es un disco de metal, pero no es un disco de metal, no es un disco de punk, pero tiene algo de punk.

¿Música dura para tiempos duros?

Total. Tengo la sensación de que estamos viviendo momentos muy convulsos, y no puedo ignorar todo lo que está pasando. Ciertamente, es difícil mantener la coherencia con todo lo que hay en el mundo ahora mismo, todo lo que está pasando, tan terrible. Para mí, este disco es un acto de activismo, de poner una barrera y decir 'hasta aquí, esto no lo vamos a consentir'. Personalmente, vivo con mucha preocupación el auge de la extrema derecha, a la que muchas veces se banaliza, pero los discursos de odio no pueden estar al mismo nivel que las cuestiones sociales o políticas. Para mí, no deberían tener ese espacio, y la música es mi forma de darle visibilidad a esto de alguna forma.

¿Cuáles son las referencias musicales que encontramos en este álbum?

El primer disco de Metallica, Kill 'em all, ha sido una piedra angular en este disco. Muchos referentes de los ochenta, como Judas Priest, que es mi banda favorita. También hay muchos referentes nacionales, como el primer disco de La Polla Records, que aunque no tiene nada que ver con lo que hemos hecho, me marcó mucho a nivel de discurso y mensaje. Parálisis permanente, Eskorbuto... quizás tengo referentes como muy antiguos, pero me siguen moviendo. Como el Volumen brutal de Barón Rojo.

Cuando Rodrigo Rato dijo "es el mercado amigo" en realidad se estaba riendo en la cara de todo el mundo

Aunque musicalmente haya diferencias, el discurso de este disco me trae a la cabeza a bandas como Biznaga, que están alcanzando mucha popularidad con un sentido muy crítico.

De hecho, Biznaga y Bala son los dos referentes actuales con los que más compartimos ese enfoque. Ha habido muchos años de bonanza en los que la música no era política, como que la gente intentaba dejarla a un lado, pero para mí es imposible eso. No me puedo poner a hablar de flores y felicidad cuando veo que se está cometiendo un genocidio, cuando veo que no llegamos a fin de mes, que no tienes opciones de comprarte una vivienda digna, que la norma general es que te exploten en tu trabajo.

El primer single, BMW, habla de los conductores que se te pegan por detrás en la autopista para que te apartes de tu camino. Es una metáfora perfecta del mundo actual.

El disco tiene un mensaje muy antifascista, muy anticapitalista. También cuestionamos la religión constantemente, de hecho, utilizo muchas referencias de la Biblia para darles la vuelta y cambiarles el sentido. Para mí, hay una algo que predomina en todas estas cosas, que es la figura del hombre, el patriarcado, los privilegios que tenemos los hombres y la masculinidad tóxica como el estereotipo de tío que tiene que ser el más macho. Ese puede ser tu jefe, que es un explotador, pero también puede ser un cretino que te encuentras por la carretera. En el disco también utilizamos el humor y la ironía, lo que hace que no se convierta en un panfleto que le diga a la gente cómo tiene que vivir, sino que utilizamos por ejemplo esa imagen del conductor de un BMW que casi te mata en la carretera para hablar de todo esto.

La denuncia y el humor conjugan estupendamente. Sacrilegio tiene un eslogan ciertamente llamativo: "Contra el fascismo, satanismo".

Hay mucha gente que no pilla la ironía, que se la toma al pie de la letra, algo que creo que también es un símbolo de los tiempos que vivimos, en los que incluso el humor no se interpreta como humor.

¿Tiene el satanismo alguna posibilidad de acabar con el fascismo?

Yo no sé cuál es la solución a todo esto, pero cuando pienso en la figura de Satanás, ahora mismo lo veo en cierta manera como un salvador, ya a nivel de ídolo contracultural. Es como, joder, si lo que se supone que tiene que ser el bien es lo que estamos viviendo ahora mismo, que para mí es el mal, entonces hay que tirar por otro lado.

Otro juego de palabras llamativo está en El trabajo no dignifica: "¿Vivir así es morir de amor, vivir así es agotador?"

Esa referencia a Camilo Sesto, a una canción optimista y bonita, me servía para decir que ahora estamos en una situación totalmente contraria. Este tema, El trabajo no dignifica, de alguna manera la robé de un grafiti que había en mi barrio, que dice: "¿Cuánta vida pagas a cambio de un salario?" Esa frase me disparó muchas ideas. Yo he cambiado mucho de trabajo porque no me he contentado con la explotación, algo que se normaliza. He vivido eso en mi propia carne, es algo muy jodido, y me encuentro con que mucha gente de mi alrededor tiene esa situación y no tienen escapatoria. Es tristísimo que sea así. Hemos normalizado estar esclavizados porque, vale, quizá no tienes un grillete en tus pies, pero tienes muchas otras cosas que te atan, como un alquiler abusivo. Ahora mismo, la diferencia entre ser pobre y no serlo es una línea muy fina porque dices, qué guay, tengo curro, tengo mis ingresos aunque tampoco dan para mucho, pero es que en el momento en que te quedes en la calle y te tires dos meses sin cobrar, estás a cero. Es una situación preocupante.

Otra frase potente: "Para sorpresa de nadie, seguimos siendo pobres"

Esto parte de un meme, porque esto yo lo veía en Twitter, cuando utilizaba, porque lo dejé por todo el auge de la derecha y cómo se blanquea el fascismo ahí también. El meme era que sale cualquier noticia súper polémica y a nadie le sorprende. Para sorpresa de nadie, como los que dicen 'no se podía saber'.

En Amigo mercado usan la coletilla de "es el mercado, amigo", que de alguna forma nos dice que nos conformemos y nos callemos. Pero no queremos conformarnos, ni callarnos. ¿Tenemos que resignarnos?

Yo espero que no. Lo que pasa que es muy difícil cuando eres el eslabón más débil de la cadena y, al final, bastante tienes con sobrevivir. Para mí, de cierta manera decir esto es como reapropiarnos de estos contextos y estas frases que se utilizan en contra de la clase obrera. Porque cuando Rodrigo Rato dijo: "Es el mercado amigo", en realidad se estaba riendo en la cara de todo el mundo. No es que tenga una vocación tampoco de hacer algo generacional, ni nada por el estilo, pero creo que tenemos que reírnos en su cara, porque es la forma de no tolerar que nos pisoteen.

El disco anima a desertar de todo esto y quemarlo todo. ¿Puede valer para eso?

A mí me hace mucha gracia cuando se queman contenedores, porque la derecha lo utiliza como si los contenedores sufrieran y dicen: "Es que se está perdiendo dinero público". Perdona, el dinero público es el que estáis robando a manos llenas y eso no te preocupa, te preocupa más que salgan cuatro personas a quemar contenedores. Ahora mismo hay un paradigma en el cual cualquier situación que se dé a nivel social se utiliza, se magnifica, se saca de contexto y no importa nada. ¿Qué es la verdad? En cierta manera también hablamos de eso en el disco, de cómo si tienes el poder y el dinero puedes retorcer las cosas como te dé la gana.

¿Es necesario más compromiso social y político desde la música?

En general, el papel del artista ahora mismo es muy complicado, vivir del arte es una quimera. Creo que en el momento que te planteas vivir del arte, si tienes que mojarte según qué cosas, a lo mejor peligra tu nómina. Nosotros lo hacemos desde la absoluta independencia y por eso nos da igual, y quiero pensar que aunque nuestra banda creciese mucho, no nos cortaríamos. Hablábamos de Biznaga, una banda que ha crecido un montón y sigue fiel a sí misma. Yo me veo más reflejado en grupos como ellos que en otros que de repente ascienden al estrellato y se olvidan de dónde vienen. Nosotros llevamos ocho años como Medalla, pero llevo tocando en bandas 17 años. Hay muchas cosas en el éxito de una banda, pero para mí el éxito al final es ser sincero con lo que quiero hacer, ser honesto.

¿La gente tiene ganas de poder cantar cierto tipo de letras como las suyas?

Yo estoy cansado de las canciones de amor (risas). Me siento ahora mucho más representado con cosas que me hablan desde la rabia. Habrá quien dirá: "Qué pesadito con la rabia", pero es que me flipa escuchar música que sea crítica.

Otra canción es Despertar medievo. ¿Estamos volviendo a la Edad Media? Ahí están los antivacunas, los terraplanistas...

Es que es un poco así. Nosotros utilizamos muchos elementos de la Edad Media para hablar de lo que pasa hoy en día, en parte porque a mí me fascina la estética medieval, pero es que me pongo a leer cosas de la Inquisición y luego veo cosas que están pasando hoy en día y, salvando las distancias, si no hubiese cámaras y se pudiese grabar todo, quizás estarían haciendo cosas aún más atroces de las que están ya haciendo. Nos creemos muy modernos y que estamos a la vanguardia de muchas cosas, pero luego hay unos pensamientos retrogradas que no están a la altura de lo que se supone que deberíamos estar en 2025. Dentro de poco harán cien años de la Segunda Guerra Mundial y yo cada vez vivo con más preocupación que nos veamos abocados a otra.

¿Puede una canción todavía salvar el mundo? Es un poco inocente y naif pero, ¿para qué hacer canciones de este tipo si no es para cambiar un poquito el mundo?

Yo creo que sí. Quizás desde el rock ahora es más difícil, porque el rock lleva mucho tiempo que no es el género principal, pero yo creo que la música puede cambiar el mundo y que los artistas tenemos un papel muy importante en difundir ciertos mensajes. Veo artistas con audiencias muy grandes que no se posicionan sobre Palestina, cuando está claro que es un genocidio. Que Rosalía no se posicionara de forma directa sobre Palestina diciendo que ella no tiene la responsabilidad de solucionarlo y tal... Perdona, pero tienes 30 millones de seguidores, lo que pongas tú en un mensaje le llega más a muchísima gente que cualquier otra cosa. Y más con algo así, un genocidio, en esto no hay medias tintas ni medias verdades, es que lo estás viendo. Los artistas tenemos una responsabilidad.

¿Es momento de hablar de política más que nunca?

Soy muy consciente de que la situación es muy complicada para la gente porque cuesta mucho sobrevivir. Pero creo que es importante que hablemos de política, que lo normalicemos y, sobre todo, que no quede como si la política fuese un ente superior que no se puede tocar. Creo que es algo que tenemos que trabajar entre todos y hablar de ello. Y creo que si se habla desde el arte, se puede hablar de muchas formas, no hace falta solo hacer canciones como hacemos nosotros, que es como que nos cagamos en la puta derecha. No tiene que ser todo tan evidente, puedes hablar de lo mismo de otra forma, más poética, pero siempre va a ser político.

¿Detendrá el metal al fascismo?

Eso espero (risas). O la música en general. Por favor, que la gente piense dos veces lo que está diciendo, que no se dedique a repetir como un loro. Es muy difícil entender las cosas que están pasando ahora, saber qué es verdad y qué no es verdad cuando se manipulan los datos constantemente, pero al final es cuestión de aplicarle un poco de visión crítica. Al final, si le pones un poco de voluntad, te das cuenta de cómo te intentan manipular constantemente