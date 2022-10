Música y literatura por las poetas omitidas: "No hay mayor violencia de género que la ocultación"

Hubo un tiempo, hace ahora un siglo en este nuestro país, en el que quitarse el sombrero en público en era todo un gesto de rebeldía. Una auténtica transgresión iniciada cuando Federico García Lorca, Salvador Dalí, Margarita Manso y Maruja Mallo pasearon por la Puerta del Sol de Madrid sin tapa en la cabeza para liberar las ideas y las inquietudes.

Les apedrearon y les llamaron de todo en su inaudita osadía, por lo que cumplieron con creces su objetivo desafiante, dando origen además con el tiempo a Las Sinsombrero como denominación de las mujeres pertenecientes a la Generación del 27: María Zambrano, María Teresa León, Concha Méndez y tantas otras.

Precisamente estas tres poetas forman parte de Invisibles: Las sinsombrero, nueva y segunda entrega del proyecto multidisciplinar comandado por Paco Damas que rescata del arrinconado olvido la poesía de una docena de mujeres, incluyendo también a Zenobia Camprubí, Carmen de Burgos, María Lejárraga, Pilar de Valderrama —musa a su vez de Antonio Machado—, Manuela López, Sagrario Torres, Concha Espina, Concha Zardoya y Rosario Castellanos.

Una ambiciosa obra que llega después de una primera parte dedicada específicamente a las mujeres de la Generación del 27, y que abre el abanico en esta ocasión con las colaboraciones musicales de, entre otros, Miguel Ríos, Vetusta Morla, Estrella Morente, Diana Navarro, Belén Rueda, Pasión Vega, Nena Daconte, Funambulista, Andrés Suárez, Conchita, Arcángel, María Rodés o Zenet.

Si algo puede ayudar a erradicar la violencia de género es la educación en igualdad y la cultura como herramienta Paco Damas

Bajo la batuta de Paco Damas, todos ellos cantan para dar "visibilidad" a unas mujeres que nacieron "predestinadas solo al cuidado de la casa y los hijos" y que por eso fueron relegadas no ya a un segundo plano, sino al más alejado de los planos posibles, obviadas incluso en los libros de texto escolares, "a pesar de la altura literaria de su poesía". "Es una pena que estas mujeres hayan estado en el olvido y yo las recupero para darlas visibilidad", resume a infoLibre el cerebro pensante de esta obra que cuenta con tres partes diferenciadas.

Porque estamos ante un disco-libro que, además de los poemas musicados, cuenta con colaboraciones literarias inéditas de nada menos que Isabel Allende, Luis García Montero, Rosa Montero, Julia Navarro, Soledad Puértolas, Elena Poniatowska, Antonio Muñoz Molina, Luis Alberto de Cuenca, Luis María Ansón o Juan José Téllez, así hasta un total de 26 autores que han escrito "pequeños fragmentos sobre igualdad, olvido o visibilidad que van en el libreto".

La tercera parte aporta un valor educativo incalculable, pues se trata de una plataforma interactiva dirigida por el Dr. Luis Miguel Miñarro con actividades elaboradas como herramienta para el alumnado de todos los ciclos educativos y el profesorado de coeducación, música y literatura. "Si algo puede ayudar a erradicar la violencia de género es la educación en igualdad y la cultura como herramienta", remarca Damas, dedicado desde hace muchos años a esta labor divulgativa.

Y es que, después de publicar discos sobre Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Blas de Otero, Lorca o Machado, fue en 2012 cuando, en su labor investigadora, se dio cuenta de que había un grupo de mujeres "que estaban al lado de todos estos grandes poetas universales pero no aparecen en los libros". "Se me abre así un camino y empiezo a cantar por todo el país, por esa España vaciada donde no se hablaba en ese momento de igualdad, y me hago una gira de 400 conciertos cantando a estas mujeres", relata.

Llegamos así a 2017, cuando ve la luz la primera parte de Las sinsombrero, centrado en las mujeres de la Generación del 27 y con colaboraciones tan de peso como las de Caballero Bonald, Juan Gelman, Luis Eduardo Aute, Pastora Soler, Rozalén o Carmen Linares. Al lanzamiento le siguió una gira de 350 conciertos por toda España para público adulto y, por otro lado, también otros didácticos en teatros a los que acuden 300 o 400 chavales de media: "Es un proyecto muy cultural que sigue adelante y por eso ahora llega Invisibles, la segunda parte de Las sinsombrero".

Una obra que, según destaca Damas, "tiene que ver con la igualdad y con la violencia de género, porque no hay mayor violencia de género que la ocultación de todas estas mujeres". No en vano, a través de sus composiciones musicales, este poeta y compositor jienense-granadino recupera la memoria de mujeres modernas, emprendedoras y valientes que se quitaron el corsé intelectual que las relegaba al papel de esposas y madres, y participaron sin complejos en la vida intelectual española en los años veinte y treinta del siglo pasado. Mujeres libres y rompedoras, apasionadas y apasionantes, que se anticiparon e hicieron posibles las mujeres de hoy.

Mujeres que cobran vida ahora, un siglo después, en voces como las de Diana Navarro, quien define a Paco Damas como "una especie de oasis en este desierto musical que estamos viviendo". "Una persona implicada con la cultura, la poesía y con la reivindicación de los derechos de las personas", afirma a infoLibre, añadiendo que cuando le llegó su propuesta supo que "tarde o temprano" trabajarían juntos: "Por fin nuestras agendas se sincronizaron para poder dar vida a Ángeles que nadie ve, de mi paisana María Zambrano. Paco tiene una sensibilidad especial para las melodías y armonías y ha sabido rodearse de un gran equipo para ofrecernos estas canciones atemporales y acercar la poesía a todos los públicos. Para mí, es un regalo estar en este proyecto".

Que se sumen a la iniciativa nombres de la cultura tan populares como los de Diana Navarro ayuda a dar más repercusión y visibilidad y a poner en el foco a unas mujeres omitidas que han tenido que esperar demasiado tiempo, más allá de su propia muerte, para ser debidamente reconocidas en un momento en el que, como defiende Damas, los hombres tienen que estar "en la primera fila de la reivindicación" de la igualdad junto a las mujeres. "En el anterior disco eran todas mujeres, pero en este he dado cabida a los hombres precisamente por eso", explica.

Una tarea ardua, en cualquier caso, que lleva detrás muchísimas horas de trabajo. Tres años, concretamente, en preparar este nuevo lanzamiento, que verá la luz el 25 de noviembre, y que ha provocado anécdotas como la protagonizada por Isabel Allende y que Paco nos relata así: "En la página de Isabel Allende pone que no hace prólogos ni colaboraciones literarias porque, como es normal, ella no está para esas cosas. Entonces yo me puse a recoger de varios diarios algunas de sus frases de entrevistas relacionadas con el feminismo y le mando a su hijo, que es su representante, una especie de collage con sus palabras y solo le pido que me lo firme como Isabel Allende, puesto que son frases que ella dijo. Pues bien, imagina cual fue mi sorpresa cuando a los quince días me mandó un texto totalmente original escrito por ella para incluir en el libreto".

Un trabajo especialmente laborioso y movido por la pasión, en definitiva, que "no está en primera línea de los medios de comunicación porque no vende mucho que tú llenes un teatro como el Romea de Murcia con 1.500 chavales cantando estos poemas", tal y como lamenta Paco Damas. "Pero este es mi trabajo desde hace muchos años. Hemos cantado para más de un millón de niños y también para adultos. Todos se sorprenden de cómo podemos llevar textos de todas autoras a la música en vivo y de que ellos aprendan con nosotros literatura. Por eso queremos que la gente conozca este proyecto porque se sorprenden de la calidad del material que ofrecemos", sentencia.