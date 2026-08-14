Ona Mafalda: “La experiencia con Coldplay fue alucinante, sería un regalo poder repetirla"

A medio camino entre Madrid y Londres, Ona Mafalda (Londres, 1994) ha hecho del cambio constante su mejor refugio. Tras el punto de inflexión que supuso su disco Reset (2025), la artista se ha consolidado como una de las voces más singulares de su generación. Lejos de que el foco mediático por ser la hija del príncipe Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal eclipse su trabajo, a sus 32 años puede presumir de haber abierto estadios para la banda británica Coldplay.

Huyendo de las fórmulas cómodas, su nueva etapa creativa abraza la distorsión de la guitarra y el rock alternativo, un sonido que palpita en adelantos como Nada, Otra y su reciente Anthem. Con la vista puesta en Todo en orden, el EP que lanzará este otoño, y una gira que enlazará los festivales de verano en España con las salas de conciertos en Londres, charlamos con ella sobre sus últimos proyectos, la industria musical y la urgencia de no temerle a los nuevos comienzos.

Te llamas Mafalda y, aunque naciste en Londres, tu madre es de Palma de Mallorca. Por lo que tengo entendido, por ella te decidiste a poner ‘Ona’ delante. ¿Por qué?

Mafalda ya es un nombre bastante potente, pero sentí que no representaba exactamente a la artista en la que me estaba convirtiendo. Quería añadir otra parte para meterme aún más en lo que es el personaje y en lo que soy cuando estoy en el escenario, donde me siento como una bestia diferente y con mucha fuerza. ‘Ona’ en mallorquín significa ‘ola’, que creo que es algo muy potente, y como mi madre es mallorquina, decidí poner esa palabra delante. Me encanta.

Nunca hay que olvidar lo que han peleado en la industria las mujeres que vinieron antes de nosotras

Tus letras a menudo suenan a un diario personal. ¿Es la composición para ti una herramienta para procesar la realidad o intentas poner cierta distancia con tus experiencias personales?

Es verdad que va por fases. A veces he escrito sobre mis propias experiencias, y otras sobre cosas que me han contado mis amigas, o incluso sobre situaciones que he visto en las noticias o en series. Sin embargo, mi próximo EP y los últimos temas que he sacado, sí son como un diario mío de lo que yo he sentido y me ha pasado. Sobre todo, he querido escribir canciones con las que luego me lo pudiera pasar bien en el escenario, sabiendo que el público también lo iba a disfrutar.

Tu sonido actual cabalga entre el dark pop y el rock. ¿Quiénes fueron esos referentes que te dieron la clave para encontrar esta identidad sonora?

Me inspiro mucho sobre todo en grandes mujeres como Patti Smith, Florence + The Machine o PJ Harvey. Hay muchas mujeres a las que siempre tengo muy presentes. Como nací en Londres (de hecho, mis padres siguen viviendo allí), he visto a muchas bandas de esa escena de los 2000 que son grandes referentes para mí.

Tu propuesta se define como bilingüe, bebiendo tanto de la herencia británica como de tus raíces en España. ¿Con qué idioma te sientes más cómoda a la hora de componer?

Soy mitad y mitad. Si hubieran llegado España e Inglaterra a la final del Mundial, me hubiera costado decidir con quién ir. Es una gran parte de mí, no me identifico más con una que con otra. Ahora mismo, viviendo en España, estoy extremadamente integrada en la cultura y me siento muy identificada, pero al final sigo siendo fifty-fifty.

La industria discográfica sigue siendo un espacio con estructuras muy masculinizadas, especialmente en los estudios de grabación y la producción. ¿A las mujeres os toca pelear más de la cuenta?

Creo que siempre ha habido y siempre va a haber esa pelea, y nunca hay que olvidar todo lo que han luchado las que vinieron antes de nosotras, ni lo que nos toca seguir peleando. El otro día estaba viendo el documental de Rocío Jurado y me pareció súper interesante, porque era una mujer que luchaba muchísimo por los derechos. Por eso, es fundamental que cada mujer que esté en esta industria siga haciéndolo y no piense que ya se encargará otra. Soy muy partidaria de ser lo más inclusiva posible y de que el show sea lo más equal (igualitario) posible.

El circuito de la música independiente en España ha crecido enormemente. ¿Sientes que existe hoy una verdadera red de apoyo y sororidad entre las artistas femeninas?

Sí, me siento extremadamente agradecida de formar parte de una comunidad de artistas increíbles, no solo porque a muchas puedo llamarlas mis amigas, sino porque me inspiran muchísimo. Ser parte de esto es un regalo.

Hoy parece que el éxito musical está ligado a la viralidad en plataformas como TikTok. ¿Sientes la presión del algoritmo que exige a los músicos ser también creadores de contenido?

Utilizo TikTok porque me divierte y hago tonterías que me hacen reír. Esa es mi forma de usarlo. Nunca voy al estudio pensando en hacer un tema para que esos 15 segundos funcionen en TikTok. Si caemos en esa trampa, al final las canciones pierden alma. Intento no caer en eso y lo evito, aunque hacer un vídeo pasándolo bien siempre es divertido.

El título de tu último disco, Reset (2025), insiste en la necesidad de borrar y empezar de cero. ¿Qué ocurrió a nivel creativo o personal para que sintieras la urgencia de demolerlo todo y buscar un nuevo estilo?

Fue una cuestión sónica. Creo que estaba un poco perdida. Me estaba obsesionando con qué era lo cool y qué tenía que hacer para poder estar a ese nivel, y me perdí por completo. No estaba siendo yo ni haciendo la música que yo quería, me dejé llevar por influencias pensando que, si no lo hacía, no llegaría a donde tenía que llegar. Ahora es todo lo contrario porque estoy haciendo lo que de verdad me encanta, porque quiero y porque, sónicamente, me gusta muchísimo. Estoy experimentando con la guitarra eléctrica y está funcionando. Es súper importante hacer lo que a una le gusta y le funciona, y no dejarse llevar solo por una moda o una tendencia.

Me siento extremadamente agradecida de formar parte de una comunidad de artistas femeninas increíbles

Tu nuevo EP, Todo en orden, saldrá en otoño de este año. ¿Ahora ya te has vuelto a encontrar?

Totalmente, es un poco irónico. Empezamos con el Reset y, una vez que le damos a ese botón, algo que creo que nos pasa a casi todos, encontramos ese momento para que todo empiece a ir mejor. He tenido mucha suerte con la gente que me apoya y con mi equipo. Rodearte de personas que te empujan y te sacan de los baches es muy importante. Gracias a eso, está todo en orden ahora mismo.

Ya has adelantado algunas canciones de este nuevo proyecto, como Nada y Otra, donde muestras una faceta ligada al rock alternativo. Sin embargo, en Anthem, tu último sencillo, bajas las revoluciones hacia el pop rock. ¿Cómo van a convivir estas distorsiones dentro del mismo ecosistema del EP?

Hay una colaboración en el EP que todavía no puedo desvelar. De hecho, eres la primera persona a la que se lo cuento. Tengo muchísimas ganas porque une esos dos mundos de los que hablas. Todo tiene mucho sentido y encaja perfectamente en este ecosistema gracias a eso.

En el videoclip de Otra te vemos recorriendo las calles de Madrid, y para Anthem paseas por un parque de Londres. ¿Están estos vídeos planteados de forma consciente como un reflejo visual de tu doble identidad cultural y de lo que significa “sentirse en casa” en ambas ciudades?

Totalmente, reflejan esa dualidad. Para mí es lo más importante, lo que me influye y, al final, lo que soy. Justo cuando estaba en Londres, a punto de sacar Anthem, se me ocurrió la idea de grabarlo allí, en un parque. En cambio, Otra lo grabé en un coche por la Castellana. La industria ha cambiado muchísimo, ya no tienes que ser solo de un lado o cantar exclusivamente en un idioma. Todo fluye mucho más y las puertas se han abierto gracias a grandes artistas. Tampoco hay que tener miedo. Puede sonar cursi decirlo, pero la música es universal y el idioma es algo que simplemente se siente o no se siente.

¿Compartirías con nosotros cuál es tu lugar favorito de Madrid y de Londres?

De Madrid, cualquier terraza de Malasaña. Haga frío en invierno o calor, como el que está haciendo ahora, estar ahí con amigos es algo que no cambiaría por nada. Eso no lo tienen en Londres, donde me quedo con sus parques.

Sabiendo que el EP sale en otoño, ¿tienes pensado lanzar alguna otra canción como adelanto?

Sí, vamos a adelantar un tema más antes de que salga el EP.

¿Podrías avanzarnos algún detalle inédito, un título o alguna pista de esas canciones que aún no hemos escuchado?

La pista más grande es precisamente esa colaboración que decíamos, con la que estoy muy emocionada.

Hablando de colaboraciones, ¿con qué artista o grupo desearías colaborar?

Tengo a alguien en mente, pero si te lo digo, desvelaría la colaboración del EP, así que me lo guardo [risas]. Me encantaría actuar con Triángulo de Amor Bizarro en algún momento, sería increíble.

Fuiste telonera de Coldplay en sus conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona en 2023, y el año pasado recorriste salas por toda España con el programa estatal Girando Por Salas. ¿Cómo se vive esa diferencia?

Son formatos muy diferentes, pero ambos muy especiales. Creo que siempre hay que seguir tocando en salas. La experiencia con Coldplay fue alucinante, sería un regalo poder repetirla. Pero, al mismo tiempo, con la ironía de que el álbum se llame Reset, volver a las salas donde empezó todo fue un momento precioso.

Este verano has tenido y tienes citas en varios festivales. Viniendo de una gira en un ambiente más íntimo, ¿cómo muta la energía de tus conciertos al pasar al gran formato festivalero?

La gira de las salas la hicimos en dúo, solo mi batería y yo. Ahora estamos metiendo a la banda al completo, incorporando a mi guitarrista y a mi bajista. Vamos a lo grande.

Llevar la gira a Londres en noviembre parece un cierre de círculo perfecto. ¿Qué significa para ti cantar este último lanzamiento precisamente en la ciudad donde naciste?

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Me encanta. Tener la suerte de poder tocar en los dos países que más quiero es muy especial. Además, tocaremos más fechas en Inglaterra que estamos cerrando justo ahora.

Para terminar, si tuvieras que elegir una sola canción de todo tu repertorio para alguien que está leyendo esta entrevista y nunca ha escuchado a Ona Mafalda, ¿cuál le recomendarías y por qué?

Ahora mismo me encanta Nada. Pero, por ejemplo, Harta también es una canción que me gusta mucho. Creo que esos dos temas son los que mejor me representan ahora mismo.