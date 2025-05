"Sorprende que no se pare el mundo con este genocidio", la música se une en un concierto por Gaza

Este pasado 15 de mayo se cumplieron 77 años de la Nakba, término árabe que significa "catástrofe" o "desastre" y que se utiliza para designar el masivo éxodo de los palestinos, acelerado a partir de la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Una efeméride histórica que nos recuerda que estamos ante un conflicto profundamente enquistado, y que atraviesa actualmente uno de los momentos más críticos (si acaso no ha dejado de ser así a lo largo de todas estas décadas).

Y es aquí donde reaparece la música al rescate, poniendo el foco en el dolor de las víctimas en el concierto solidario Voces por la humanidad, que se celebra este mismo martes 20 de mayo en La Riviera madrileña con un plantel de reconocidos artistas siempre combativos. A saber: Marwán, Andrés Suárez, Amparanoia, Depedro, Mr. Kilombo, Pedro Pastor, Luis Ramiro, Ainoa Buitrago, Kanaku y El Tigre o Said Muti. Las presentadoras de la velada serán Aitana Sánchez-Gijón e Inés Hernand.

De esta manera, Voces por la humanidad nace para avivar la solidaridad en un momento crucial para la población de Gaza. Una oportunidad única para contribuir a una causa urgente con la música como cura. Ante tanta destrucción y tristeza, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), a la que se destinan todos los beneficios, lleva a cabo este homenaje solidario con el objetivo de alzar la voz y sumarse a las voces palestinas que sostienen la humanidad.

Las entradas están a la venta en Wegow por 25 euros, si bien en dicha plataforma se ha habilitado también una fila 0 para todos aquellos que quieran colaborar, aunque no puedan asistir. "Aquí estamos otra vez con un montón de amigos, de artistas solidarios, que conocen el problema de primera mano y quieren ayudar a los refugiados palestinos en el peor momento de la historia para Palestina", remarca a infoLibre Marwán, una de las voces nuestra música, seguramente la que más, que nunca cesa en su empeño en la defensa del pueblo palestino. "Todo el dinero de este concierto va para Gaza, para ayudar a los niños y tratar de llevar la comida que ahora no está llegando", recalca.

"Sorprende que no se pare el mundo con este genocidio que estamos viviendo en directo. Es mucho dolor el que estamos pasando, es intolerable", tercia a su vez Amparo Sánchez, líder de Amparanoia, para quien otro objetivo de este recital es "hacer presión" y que los gobernantes escuchen al pueblo, "que dejen ya de vender armas y de tener relaciones con un país asesino". "Parece que estamos normalizando lo intolerable y que no hay ya una sensibilidad ante lo que estamos viendo. Las imágenes están ahí, la información está ahí, es un desastre humanitario y debería pararse el mundo. No queremos esto para el pueblo palestino, ni para ningún otro pueblo. La evolución del humano tiene que ir a arreglar los conflictos de manera pacífica a través del diálogo y los acuerdos, nunca a través de la violencia, estamos yendo para atrás en lugar de hacia delante", plantea a infoLibre.

La gente está dejando de creer la milonga del antisemitismo y todo el discurso de Israel para poder cometer las atrocidades que lleva a cabo Marwán

Y es que, en tiempos de sobreinformación, corremos el riesgo de normalizar el terror, tristemente acostumbrados como estamos a ver las terribles imágenes que nos llegan desde Palestina día tras día. Así lo ve Marwán, para quien, por una parte, "estamos tan bombardeados por noticias tristes y atroces sobre Palestina que uno se acaba acostumbrando, o anestesiando a sí mismo, porque se acaba banalizando y normalizando el horror y ya no sorprende tanto". "A la vez, tengo la sensación de que mucha gente está despertando, muchas voces se están levantando. La gente en muchas ocasiones está dejando de creer la milonga del antisemitismo y todo el discurso de Israel para poder cometer las atrocidades que lleva a cabo", continúa.

Coincide Amparo Sánchez al notar "como que nos hemos acostumbrado a ver las imágenes en esta realidad virtual que son las redes sociales y los teléfonos". "Yo no sé si es que pensamos que es ciencia ficción, pero es real", prosigue, compartiendo su "tristeza infinita ante lo que está sucediendo", asó como una "impotencia como ciudadanos" que quieren una "humanidad amorosa, comprensiva y solidaria". "Es un desastre para la humanidad lo que está pasando, súper triste. Pensábamos que todo el horror de la Alemania nazi no iba a repetirse, pero lo estamos viviendo en directo y duele mucho", subraya.

Vivimos en una época en la que parece que la gente hace más la revolución por las redes sociales que en la realidad, protestamos mucho pero reclamamos muy poco, por lo que hay que ser más contundentes Marwán

Asegura en este punto Marwán tener la sensación de que "algo puede cambiar", si bien "los gobiernos occidentales lo están poniendo demasiado difícil, por lo que es complicado que cambie la situación". Y denuncia la actitud del Gobierno español, pues "de cara a la galería está diciendo que Israel es un Estado genocida y que quiere un Estado Palestino de pleno derecho", pero a la vez "está colaborando vendiendo armas o siendo un lugar de paso para esas armas, teniendo tratos económicos preferenciales con Israel, permitiendo que haya capital israelí en muchísimas universidades y empresas". "Si no colaboras frenando eso, el discurso se queda en papel mojado", recalca.

Insiste Marwán en que cada vez más gente se está levantando y posicionando por Palestina, aunque "no es suficiente para clamar contra el genocidio que estamos viendo en directo". A su juicio, vivimos actualmente "en una época en la que parece que la gente hace más la revolución por las redes sociales que en la realidad, protestamos mucho pero reclamamos muy poco, por lo que hay que ser más contundentes y es necesario que se sume más gente". "No estamos dando la talla, en general, como país", añade, aún reiterando que por fortuna hay mucha gente que se está organizando.

No dejemos de hablar de Palestina, sigamos gritándolo, cantándolo, manifestándonos Amparo Sánchez

Complicado, en cualquier caso, luchar contra la maquinaria israelí, a pleno rendimiento en eventos globales, tal y como pudimos ver el pasado fin de semana en Eurovisión. "No sabemos si es propaganda o que tienen un ejército de bots que pueden votar y meten dinero por debajo para tratar de ganar y blanquearse, que es lo que hace tradicionalmente Israel, blanquearse a través de las instituciones", explica Marwán, todavía apostillando: "Israel tiene tentáculos, inversiones y gente comprada en la UEFA, en el COI, en Eurovisión... Así trata de blanquear su imagen para el resto del mundo intentando hacerse pasar como la única democracia de Oriente Medio, como el amigo occidental de Oriente Medio, pero la realidad es que es el país que más incumple los derechos humanos en el mundo, por lo que hay que detenerlos".

Cada pequeña acción cuenta cuando se trata de acabar con las atrocidades y hacer del planeta un lugar un poquito mejor. "Necesitamos pequeños gestos que nos hagan sentir humanos, porque ahora estamos en una situación inhumana", remarca Sánchez, para quien es importante que recordemos el poder que tenemos como ciudadanos para cambiar el rumbo del mundo. "No dejemos de hablar de Palestina, sigamos gritándolo, cantándolo, manifestándonos. No debemos perder esa fuerza que tiene el pueblo, porque a la gente se le olvida", indica. Y termina: "Llevamos muchas acciones y las que hagan falta por el pueblo palestino. Si no pueden acudir, que hagan fila 0 y colaboren, porque todo lo que se consiga a nivel económico va a ir destinado para Palestina".