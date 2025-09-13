"Es un acto de dignidad y memoria": artistas y ONGs leerán los nombres de los niños asesinados en Gaza

Pedro Almodóvar, Aitana Sánchez-Gijón, Luis García Montero, Juan Mayorga, Rosa Montero, Bibiana Fernández, Carlos Bardem, Miguel Ríos, María Isasi, Javier Fesser, Ara Malikian, María León, Jesús Maraña, Juan Carlos Fresnadillo, Kiti Mánver, Hernán Zin o Andrés Lima, entre otros muchos, se reunirán este lunes en la Puerta del Sol de Madrid para leer a viva voz los nombres de las niños y niños asesinados en Gaza por el ejército israelí. Desde las 12:00 hasta las 22:00, diez horas para humanizar a las víctimas y expresar el clamor de apoyo de la sociedad española a quienes todavía resisten.

"¡No vamos a aceptar que se normalice un genocidio!", recalca a infoLibre la actriz María Isasi. Y continúa: "Vamos a homenajear a las miles de niños y niñas cuyos nombres aparecen en esa terrible lista, a sus madres, padres, a sus familias. Pero a quienes queremos visibilizar es a quienes resisten y no están siendo protegidos. Por eso pensamos en que nos acompañasen con su presencia varias ONGs, porque el presente y el futuro del pueblo palestino depende de que les dejen actuar. ¿Cómo es posible que las organizaciones de ayuda humanitaria no estén pudiendo intervenir? ¿Dónde están los derechos humanos? Es urgente que sigamos exigiendo el cese de estos crímenes y que se habiliten los corredores humanitarios ya. No podemos callar ni un solo día".

Es así como a esta iniciativa, promovida por la plataforma Artistas con Palestina, se suman organizaciones que están trabajando sobre el terreno, como Médicos del Mundo, Mundubat, Oxfam Intermón, Action Aid-Alianza por la Solidaridad, Médicos sin Fronteras, UNICEF, Save the Children, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, UNRWA, EDUCO o Asamblea de Cooperación por la Paz. Todos a una para gritar contra el silencio, poner rostro a lo invisible. "Porque si no lo hacemos, de alguna forma estamos validando la masacre", argumenta Miguel Ríos, quien añade a infoLibre: "Este es el nuevo holocausto, al que asistimos inermes, pero más informados y más próximos de lo que nunca se estuvo del holocausto nazi".

"Lo que ocurre en Gaza es otra vergüenza histórica, como tantas, pero esta será recordada por haber sido retransmitida en directo ante la inacción de los gobiernos", lamenta Isasi. "Nunca podremos olvidar las imágenes que estamos viendo; ni los sentimientos que nos han producido los actos inhumanos de los que estamos siendo testigos que han provocado tantísimo sufrimiento a miles de personas. Y, sobre todo, el pueblo palestino quedará marcado durante décadas por haber sufrido un intento de aniquilación masiva de su gente. Dudo que sea fácil que algún día puedan perdonar al mundo", remarca la actriz.

De cara a este acto simbólico en el mismísimo kilómetro cero de nuestro país, Artistas por Palestina exige el "cese inmediato de la masacre ante la insoportable situación que estamos viviendo, presenciando un genocidio que no cesa mientras los mandatarios del mundo nos convierten en cómplices con su silencio y su inacción". Asimismo, recuerda a todos los gobiernos que es "imperativo que actúen ya conforme a las normas del Derecho Internacional y recurriendo urgentemente a todos los mecanismos, herramientas, organizaciones, profesionales y marcos legales de los que disponemos" como sociedad. "No toleramos que se normalice la aniquilación de un pueblo. No podemos callar ni un solo día", apostillan desde la plataforma.

La responsable de Acción Humanitaria en Oxfam Intermón, Pilar Orduña, insiste en que el pueblo palestino sigue "sufriendo un castigo colectivo sin precedentes, un genocidio que se profundiza a cada hora", por lo que la situación es "crítica, con más de dos millones de personas que están pasando hambre extrema, sin acceso a agua potable, ni techo, ni seguridad". "Esto no es solo un horror para quienes lo están sufriendo, sino que además pone en cuestión todos los principios y la arquitectura de la gobernanza internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", apunta a infoLibre.

"Gaza entera es hoy un lugar donde la infancia no puede sobrevivir", alerta la responsables de Programas Internacionales de UNICEF España, Blanca Carazo, quien describe a infoLibre una situación en la que los "hospitales no dan abasto, las clínicas de atención a la desnutrición están saturadas, y miles de niños y niñas se debilitan cada día sin alimentos ni agua potable mientras siguen sufriendo enfermedades, hambre y bombardeos". "Solo en las últimas semanas hemos podido llevar alimento terapéutico suficiente para tratar a más de 3.000 niños y niñas con desnutrición aguda, pero no es suficiente", señala, para acto seguido recalcar: "La infancia en Gaza está siendo destruida por la guerra y el hambre, y por eso seguiremos allí a su lado sin rendirnos. Participar en actos como este nos hace más humanos, porque detrás de cada número hay una vida. Leer sus nombres en voz alta es un acto de dignidad, memoria y solidaridad", afirma.

La coordinadora de Médicos sin Fronteras en España, Raquel González, aprovecha la llamada de infoLibre para pedir el "cese inmediato" de órdenes de evacuación forzosa, un alto el fuego duradero y que se posibilite la entrada de ayuda humanitaria "a gran escala". "Se tiene que poner fin a la destrucción sistemática de toda una ciudad y su población", exige, al tiempo que reclama a los gobiernos ejercer una "presión política real" y utilizar "cualquier medida diplomática, económica y política" para detener esta "atrocidad". Y valora positivamente la posición española al "criticar la conducta israelí y calificarla de genocidio dentro de la UE", pero solicita todavía más: "España tiene que hacer más y usar toda su influencia en foros internacionales, tiene que exigir sanciones legales, fomentar que se vuelva a un sistema de ayuda humanitaria liderado por Naciones Unidas. España es el sexto país en evacuaciones médicas, pero debe ser un país que abra más sus puertas a las personas que pueden salir para recibir un tratamiento".

Desde Médicos del Mundo, por su parte, la directora adjunta del área de Marketing y Captación de Fondos, Marta López, habla de una "situación sanitaria absolutamente crítica por la falta de medios para atender a las personas heridas y a todas las víctimas, así como a la población en general". "Escasean los medicamentos y el material sanitario para practicar procedimientos asistenciales y salvar vidas", denuncia, en un contexto en el que además el personal sanitario "se juega la vida" a diario: "Los centros sanitarios han sido objeto de ataques militares e incluso también todas las oficinas de Médicos del Mundo y unidades móviles".

La responsable de Incidencia Política Internacional de Save the Children, Arantxa Oses, pone el foco en la importancia de actos públicos como el de este lunes en Madrid, pues es importante que "como individuos hagamos ver que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, y que niños y niñas son víctimas inocentes y están amparados por unos derechos internacionales que se están incumpliendo por unos delitos que no pueden quedar impunes". Prosigue, en esta línea, denunciando el ataque "cruel, depravado y deliberado" de Israel contra los niños, por lo que la "comunidad internacional tiene la obligación de actuar, pues los derechos de la infancia no son negociables". "Si ya en los últimos 23 meses más de 20.000 niños y niñas han sido asesinados, hoy se pide a la población que se desplace de nuevo, algo que muchas familias no van a poder hacer por falta de medios, fuerza física o estar demolidos emocionalmente por la destrucción de sus vidas", agrega a infoLibre.

Coincide con todos los anteriores Alejandro Acosta, técnico de proyectos de Asamblea de Cooperación por la Paz, quien anima a asistir a la convocatoria del lunes para "exigir responsabilidades" ante una "crisis humana sin precedentes" y la "violación sistemáticos de derechos como práctica cotidiana". "Nos preocupan especialmente las mujeres embarazadas que ya viven en condiciones de grave hambruna, así como las niños y niños y los recién nacidos", señala a infoLibre la coordinadora de Proyectos Internacionales de ActionAid, Blanca Mingo. Y dirige su mirada hacia las protestas que están teniendo lugar contra la Vuelta Ciclista a España pues, aunque "gran parte de la ciudadanía española lleva dos años manifestándose pacíficamente, hacerlo en este evento deportivo consigue más repercusión mediática: "La gente ve lo que está pasando en Gaza y es normal que se oponga y se movilice ante la inacción de instituciones y gobiernos, pues lo contrario nos hace menos humanos a todos".

Mónica Alonso, coordinadora internacional de Mundubat, exige el "fin inmediato" de las acciones militares, la apertura del espacio humanitario y el cese de la persecución a la sociedad civil palestina, al tiempo que anima al gobierno español a implementar de manera "definitiva" las medidas anunciadas, "avanzando hacia la ruptura final de relaciones con el gobierno de Israel mientras continúen estas agresiones". Y, para terminar, la directora de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Sandra Ferrer, recuerda que el sistema humanitario palestino está "en ruinas" por una situación que "no tiene precedentes". "No podemos rendirnos, ni dejar de actos como el del lunes, porque miles de vidas corren peligro, y también los valores fundamentales de la humanidad", remata.