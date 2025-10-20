‘Sacar pecho’, el documental que muestra el 'viaje' de las pacientes de cáncer de mama llega al Congreso

Mar Comín es periodista. Hace unos años, junto con sus compañeras en la televisión autonómica de las Illes Balears Mar Puigserver y Virginia Galiano, decidió montar una productora, vivirdelcuento Comunicació, para dar rienda suelta a sus proyectos. Un año después a Mar le diagnosticaron un cáncer de mama. Se lo detectaron pronto y, después de una operación, ahora puede decir que está curada. Tiempo después, recibió una propuesta de uno de los cirujanos que le salvaron la vida, Valerio Corazza. ¿Por qué no hacía un documental sobre la realidad de vivir con cáncer de mama?

Mar, Joana, Ana, Sherilyn, Maria Pau, Eva, Bel y Leire son las ocho mujeres protagonistas del documental Sacar Pecho. De viaje con el miedo. Las unen muchas cosas, pero sobre todo "una misma piedra”, como dice Mar, con la que todas conviven: el cáncer de mama. A pesar de las dificultades, juntas han recorrido la Serra de Tramuntana, en Mallorca, durante días y eso es lo que muestra la cinta: el viaje físico y emocional, también terapéutico, que han realizado y con el que quieren mostrar a los espectadores su realidad.

Quieren dar respuesta a las preguntas que solo otras pacientes pueden contestar. Ese era el objetivo: ayudar a aquellas personas que sufren la enfermedad o que lo tienen en su entorno. Por ello, quieren que el documental sea accesible a todos. La obra se proyecta este lunes en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, en un acto con las protagonistas y presidido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En el documental, muestran cómo ha sido el proceso desde que les diagnosticaron la enfermedad hasta la grabación de la película. En ese momento, 4 estaban curadas y 4 con la enfermedad cronificada. No se conocían entre ellas. En el momento del estreno, ya no están todas. Falta Maria Pau. “Se crearon lazos entre las pacientes porque al final cada una lleva su mochila y conseguimos una conexión muy especial entre las ocho”, explica a infoLibre Mar.

Los sentimientos que genera la obra, que también se proyectó este domingo en la Academia de Cine, son distintos aunque todos positivos. “Da un poco de vértigo, porque termina el documental y mucha gente se nos acerca. Son personas que tienen familiares que están pasando la enfermedad, mujeres que la están pasando o la han pasado y da un poco de vértigo lo de no estar a la altura”, argumenta Mar.

La realización del documental ha sido como una forma de dar visibilidad, cuenta, a una enfermedad que no siempre recibe la suficiente atención. “Hace falta muchísima concienciación sobre una enfermedad que afecta a muchas mujeres. Creo que es importante que tenga cabida en todas las esferas y sobre todo en las aulas, porque es donde realmente está la sociedad del futuro. Hablar sobre ello en los colegios conseguirá que se cree una empatía real y que aprendan cómo tienen que acompañar si les acaba tocando cerca”, afirma Ana, una de las protagonistas.

Y ¿qué ha significado para ellas el documental? Ha sido una especie de catarsis, de procesar todo lo vivido y hacer las paces (o no) con las consecuencias del cáncer más allá de la enfermedad. Muchas se han dado cuenta de que no estaban a gusto con la vida que llevaban y que necesitaban hacer una pausa para reflexionar.

“Al terminar el rodaje entré en una introspección tan brutal que todo a mi alrededor me generaba ruido, me metí en un pozo oscuro, pero mis compañeras se convirtieron en mis luces. Pude revivir todo de una manera muy sana, después de lo traumático que fue mi diagnóstico cuando estaba embarazada, gracias al vínculo de conexión y de escucha activa que creamos entre nosotras”, manifiesta Ana.

Virginia Galiano, una de las productoras del documental, explica a este medio las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres respecto a las reacciones del entorno. “Es muy difícil ser vulnerable cuando son ellas quienes tiran del carro de todo. No solo se enfrentan a la enfermedad, sino también a mantenerse fuertes por sus familia y entornos”, razona.

Un sistema que no llega

La crisis del cribado de cáncer de mama destroza la imagen amable del PP andaluz forjada por Moreno Ver más

El estreno del documental coincide con el escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Fallos que afectan a 2.000 mujeres y de los que la Junta de Andalucía sigue sin responsabilizarse. U

Más datos: una de cada ocho mujeres en España tienen cáncer de mama. Un 85% se curan pero todavía hay muchas que no lo consiguen. En 2025, 6.604 personas murieron por cáncer de mama en España, 6.513 de ellas mujeres. En este mismo año, se diagnosticaron 36.395 nuevos casos.

“Tiene que haber un acompañamiento por parte de las instituciones. El sistema sanitario tiene que concienciarse para que haya un apoyo real por parte de los sanitarios, no solo farmacológicamente sino también en un plano emocional. Que te cojan de la mano y te sostengan también de esa forma”, concluye Ana.