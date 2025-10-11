Las brechas se amplían: los barrios gallegos más ricos aumentan su renta por encima de la media

La Agencia Tributaria publicó esta semana los datos de la renta media por barrios correspondientes a 2023 y procedentes de las declaraciones del IRPF, una estadística que viene a completar la que unos días antes detallaba la situación municipio a municipio. En este caso, el indicador informa de la renta bruta media por distrito en las ciudades de más de cien mil habitantes —Vigo, A Coruña y Ourense— y las cifras que muestra permiten observar las grandes diferencias de ingresos que se producen en el interior de una misma urbe, entre barrios en ocasiones separados por unos cientos de metros.

En las tres mayores ciudades de Galicia el distrito con más recursos es el coruñés 15004 (en la zona de Juan Flórez y San Pablo), con una renta bruta media de 66.774 euros, una cifra que supera ampliamente a la de los tres distritos siguientes, también herculinos, y a la del barrio vigués (Centro-Areal) y el ourensano más ricos (Parque de San Lázaro), con algo más de 40.000 euros de media.

El distrito herculino más pudiente casi triplica la renta del barrio vigués de Teis (25.322 euros) o los ingresos medios de los barrios coruñeses de los Mallos, Agra do Orzán y Ventorrillo, también en torno a los 25.000 euros.

Las brechas económicas entre barrios son conocidas, pero en la estadística publicada por la Agencia Tributaria llama la atención el hecho de que estas diferencias, lejos de reducirse, parecen ampliarse en muchos casos. Si comparamos los datos de 2020 o 2021 con los actuales, observamos cómo los barrios con más renta fueron los que más incrementaron sus ingresos, mientras que este aumento fue más contenido en los barrios con menos recursos.

Esta situación es muy visible en A Coruña, donde los tres distritos con más ingresos —el citado 15004, el 15003 (Ensanche) y el 15005 (Falperra, Santa Lucía, Paseo das Pontes)— fueron los tres que más incrementaron su renta en los dos últimos ejercicios, entre un 17% y un 25% más desde 2021 a 2023. En este período la renta media en A Coruña creció un 14%. En cambio, en el 15007 (Mallos) y 15010 (Agra do Orzán y Ventorrillo) el aumento se movió entre el 7% y el 9%.

Queda fuera del análisis el distrito 15001 (Ciudad Vieja-Centro), con valores medios que oscilaron mucho de año en año, debido a la presencia entre sus residentes de fortunas personales muy destacadas, entre ellas las de varios integrantes de la familia Ortega.

Esta dinámica también se da en Vigo, aunque no de forma tan clara como en A Coruña. Dos de los tres distritos olívicos con mayor renta —Oia y Coruxo— incrementaron entre 2021 y 2023 los ingresos medios un 11% y un 14%, muy por encima de la media de la ciudad (+7,5%). Sin embargo, en este caso el distrito Vigo Centro-Areal (que también incluye parte de Teis) creció solo un 5%, cerca del nivel de Coia y Valadares, entre los distritos con menor renta.

En Ourense, donde solo tenemos información de cinco distritos, encontramos una situación paradójica, en la que el distrito más rico (32003: Parque San Lázaro–Parque Alameda) y el más pobre (32001) fueron los que más incrementaron su renta entre 2021 y 2023, en ambos casos muy por encima de la media de la ciudad.

Estas diferencias en el incremento de la renta entre barrios ricos y pobres se observan con más claridad en los datos de 2020, 2021 y 2022. En los últimos datos conocidos, correspondientes a 2023, hay mayor diversidad en las tendencias. Aun así, algunos distritos de renta elevada, como el 36331 de Vigo (Coruxo), el 15003 de A Coruña (Ensanche) o el 15005 de A Coruña (Falperra–Santa Lucía), presentan incrementos de su renta de entre el 6% y el 10%, por encima de la media de sus ciudades.

En cambio, la renta de barrios populares como Col, Teis y Lavadores en Vigo y Agra del Orzán y Mallos en A Coruña aumenta por debajo de la media

Eso sí, hay excepciones positivas de barrios populares como Os Castros–Castrillón en A Coruña, que presenta el mayor incremento de renta en 2023 (+10%), lo mismo que Mesoiro, Cabral o Alcabre–Navia (+6%) o el citado 32001 ourensano (+8%).