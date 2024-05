Consumo multa con 150 millones a Ryanair, easyJet, Vueling y Volotea por cobros en equipaje de mano

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 150 millones de euros a Ryanair, easyJet, Vueling y Volotea por "prácticas abusivas" al cobrar el equipaje de mano, según ha recogido Europa Press.

La sanción, que se ha hecho pública este viernes, está basada en las infracciones de tarificación extra por la reserva de asiento contiguo para acompañar a menores o dependientes, cobrar por el transporte de equipaje de mano, ser "opacas" en la información precontractual sobre el precio del servicio, la prohibición de pago en metálico y un suplemento de 20 euros por reimpresión de la tarjeta de embarque en el aeropuerto, según ha informado OCU.

Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) consideran que esto "perjudicará a los consumidores" al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesiten. Por tanto, quienes viajan solo con el equipaje debajo del asiento "no podrían beneficiarse" de menores costes. Así, la patronal estima que cerca de 50 millones de pasajeros que no llevan maleta de cabina a bordo y solo viajan con el equipaje de mano bajo el asiento "no podrían beneficiarse de pagar solo por los servicios indispensables, obligándoles a contratar servicios que no utilizan".

No obstante, fuentes del Ministerio, consultadas por infoLibre, confirman la sanción, aunque no las cuantías ni los nombres de las aerolíneas. Lo que sí que confirman es que en verano de 2023 se abrieron expedientes a cuatro aerolíneas low cost ante las denuncias recibidas por organizaciones de consumidores. Desde el departamento liderado por Pablo Bustinduy recuerdan que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley, garantizar el respeto a los derechos de las personas consumidoras y ofrecer las máximas garantías a las compañías afectadas.