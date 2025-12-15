Consumo sanciona con 64 millones a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Ministerio de Consumo ha sancionado con 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. El importe de la multa equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma, según informa el Ministerio de Consumo en una nota de prensa.

La resolución deviene firme y agota la vía administrativa después de haberse resuelto el recurso de alzada interpuesto ante el ministro de Consumo, según ha comunicado el ministerio este lunes.

La resolución implica, además, dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.