Damm recibe la medalla de oro EcoVadis y consolida su liderazgo en materia de sostenibilidad

La compañía cervecera ha sido reconocida con la medalla de oro EcoVadis, una plataforma dedicada a realizar evaluaciones en materia de sostenibilidad. Este hito, sitúa a la compañía Damm en el 5% de las empresas con mejor puntuación a nivel mundial según esta entidad y logra consolidar su liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad.

La evaluación de EcoVadis atiende a criterios como: medio ambiente, prácticas laborales y derechos humanos, ética y compras sostenibles. La nota de la compañía en esta última evaluación ha sido de 79 puntos sobre 100 con un percentil del 96. Esto es debido a los grandes impulsos llevados a cabo por la corporación en materia de inversión en energías renovables ampliando su parque fotovoltaico y consolidándose como la cervecera con mayor superficie de placas solares de la península ibérica.

En esta misma línea, la compañía ha reducido en más de un 30% las emisiones de CO₂ y ha logrado convertirse en la primera empresa del gran consumo en España en obtener la segunda estrella Lean&Green otorgada por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC).

Damm también ha impulsado la consolidación de su modelo de “almacenes verdes”, una

nueva generación de centros logísticos que integran energía renovable, movilidad sostenible y optimización de recursos. En este sentido, Damm ha desarrollado un proyecto innovador en su fábrica de Espinardo (Murcia) con la instalación de una planta de upgrading que permitirá transformar el biogás en biometano, una tecnología pionera que evitará la emisión de 1.200 toneladas de CO₂ al año, el equivalente a las emisiones generadas por 1.000 trayectos de ida y vuelta en avión de Madrid a Nueva York.

Con esta distinción, Damm consolida su posición como motor de transformación en el sector de la alimentación y las bebidas, impulsando un modelo industrial innovador y responsable que genere un impacto positivo y duradero en el entorno.