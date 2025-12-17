Las hipotecas para viviendas siguen al alza y en octubre alcanzaron la cifra más alta en 15 años, 52.198 operaciones

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas sumó en octubre 16 meses al alza tras crecer un 0,6% y alcanzar 52.198 operaciones, la cifra más alta en 15 años, desde septiembre de 2010, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El capital prestado creció un 11%, hasta 8.721 millones, debido al incremento del importe medio de los prestamos, que alcanzó 167.080 euros, una subida en tasa interanual del 10,4%.

En conjunto, el número total de hipotecas para todo tipo de inmuebles se redujo un 0,5% hasta 66.960 operaciones; y el capital prestado alcanzó 12.225 millones de euros, un 8 % más que en el mismo mes del año anterior.

Por lo que respecta a los tipos de interés, para las constituidas sobre viviendas el tipo de interés medio fue del 2,81%, el más bajo desde 2023, y el plazo medio de 26 años.

El 38,7% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable, y el 61,3% a tipo fijo; el tipo de interés medio al inicio fue del 2,79% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,82% para las de tipo fijo.

En total hubo un 17,6% de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad: las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) se redujeron un 30,2% y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 7,1%.

Por el contrario, las subrogaciones al deudor, en las que cambia el titular, aumentaron un 34,1%.

En su nota, el INE destaca que el 75,7% de las 13.369 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con las mayores tasas de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en octubre fueron Extremadura (16,1%), Castilla La Mancha (15,6%) y Cantabria (15,0%).

En el otro extremo de la tabla, las que presentaron los mayores descensos en sus tasas anuales fueron Aragón (10,7%), Castilla y León (7,9%) y Galicia (7,0%).