Un nuevo máximo histórico para la Bolsa española: sube al 1,31% y cierra por encima de 18.000 puntos

La bolsa española ha subido este lunes el 1,31% y ha cerrado por encima de la cota de 18.000 puntos por primera vez en su historia, impulsada por los bancos y el avance de las plazas europeas y de Wall Street. El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 234,3 puntos, ese 1,31%, hasta el nuevo máximo histórico de cierre de 18.115,2 puntos. En este año se revaloriza el 4,66%.

La bolsa española aprovechaba para registrar un nuevo máximo histórico el alza del 0,9% de Wall Street al cierre nacional, así como el avance de las plazas europeas y de la banca, que ha ganado el 2,35% media, sin que le afectara demasiado la caída de los metales preciosos y el petróleo (el barril de Brent perdía el 6,58% y se negociaba 66,04 dólares).

De los grandes valores, ha destacado la subida del 2,49% del Banco Santander, la quinta mayor del IBEX, mientras que el BBVA ganó el 2,14%, Telefónica el 1,02% e Inditex el 0,91%. Bajaron Repsol, el 1,18% (tercera empresa más bajista del IBEX) e Iberdrola, el 0,18%.

En Europa, con el euro a 1,1801 dólares y una caída del 0,42%, Londres subió el 1,15%; Fráncfort y Milán el 1,05 cada uno, y París el 0,67%. Después de cerrar la semana pasada en el máximo de 17.880,9 puntos, la bolsa iniciaba este mes con pequeñas caídas que seguían al descenso de Wall Street el viernes y de las plazas asiáticas en esta jornada.

En el parqué neoyorquino, el índice Dow Jones bajó el viernes el 0,36%, hasta 48.892 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0,43%, hasta 6.939 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,94%, hasta 23.461 enteros. La recogida de beneficios, también azuzada por las nuevas amenazas vertidas contra Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump, duraba poco y la bolsa subía y se encaminaba a 17.900 puntos.

Había mejorado el mes pasado la actividad manufacturera en Japón, China, y en la zona euro, así como en Alemania, Reino Unidos, Francia e Italia. Bajaba levemente en España.

La bolsa seguía con su avance y a media sesión superaba el nivel de 18.000 puntos, un poco antes de la apertura de Wall Street.