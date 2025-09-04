Óscar Puente, sobre Ryanair: "Seguirá en España, pero no por chantaje ni extorsión al Gobierno"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este jueves que Ryanair "seguirá viniendo a España y seguirá aumentando el número de viajeros, porque le conviene y gana dinero", pero ha advertido de que "lo que no va a hacer es conseguirlo con el chantaje ni con la extorsión al Gobierno" español. Se ha referido así, en una comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso, al conflicto entre la aerolínea irlandesa y Aena por la subida de las tasas aeroportuarias, que el miércoles derivó en el anuncio de la empresa de un recorte de un millón de plazas en aeropuertos regionales españoles.

Tras subrayar que las tasas aeroportuarias españolas han estado "congeladas muchos años y crecen lo que marca la norma, 0,68 euros por pasajero de media", Puente ha calificado de "falacia bastante grosera" que la aerolínea irlandesa diga que no puede asumir esa subida "cuando ha incrementado los precios de sus billetes este año un 21 %".

El ministro además ha recalcado que Ryanair "lo que hace es tomar la decisión de trasladarse, porque no va a suprimir ni una sola plaza en España". "No se engañen", ha pedido a los miembros de la comisión, a los que ha explicado que Ryanair "incrementará un millón de plazas en España el año que viene, como ha incrementado un millón este año, porque no reduce, lo que hace es trasladar, moverse de los aeropuertos regionales a otros en los que le sale más rentable la operativa".

Según el ministro, "se va precisamente de los aeropuertos con las tasas más bajas a aquellos en los que puede cobrar los billetes más caros". Tras apuntar que eso es una "estrategia puramente empresarial, perfectamente respetable", ha sostenido que "lo que no es aceptable" y, en su opinión, "ninguna fuerza política puede aceptar, es que un Estado programe su política aeroportuaria en función de una compañía privada".

A este respecto, el ministro ha lamentado que, si gobernara el PP, "ellos habrían claudicado, congelado las tasas e incumplido el marco regulatorio español".

Señala el bonus de 100 millones de su CEO

En su comparecencia, Puente ha explicado además que las políticas de promoción de destino que hacen las comunidades autónomas influyen en la decisión de la compañía de operar en determinados aeropuertos regionales y ha puesto como ejemplo que Ryanair no se ha ido de Asturias y sí de Castilla y León, o que en Oporto (Portugal) el Gobierno regional le otorga una subvención anual de 39 millones.

En esa línea, ha insistido en que Aena "no puede hacer política de tasas pensando en los beneficios de Ryanair", entre otras cosas porque las inversiones en los aeropuertos españoles no se hacen a través de los Presupuestos Generales del Estado, sino de los beneficios de esta empresa pública. A su juicio, lo que pretende Ryanair es que Aena le "transfiera sus beneficios", es decir, que la empresa pública "renuncie a sus beneficios a cambio de que los de Ryanair crezcan".

En este punto, el ministro ha destacado que los beneficios de la aerolínea low cost "no son pocos" y que su CEO, Michael O'Leary, "va a cobrar este año un bonus de 100 millones de euros".

También ha recordado que el Gobierno de España no es el único con el que ha confrontado el CEO, ya que lo hecho también con los de Francia, Alemania y Holanda.

Puente ha asegurado que le gustaría que hubiera "otro trato" por parte de Ryanair y que él lo intentó "desde el principio" de su mandato. Pero ha afirmado que "no ha sido posible" y que, a pesar de que han "reducido al máximo las tasas de los aeropuertos regionales", no han logrado "incentivar suficientemente la operativa, porque lo que quieren es más dinero y no se lo podemos proporcionar". De hacerlo, ha añadido Puente, sería "a costa de la seguridad y la certidumbre de nuestro sistema regulatorio, que es un buen sistema, aunque lo aprobara el PP".

Ryanair pide al presidente de Aena que se tranquilice y no diga falsedades

Ryanair cierra su base en Santiago y suspende sus vuelos a Vigo, Tenerife Norte, Valladolid y Jerez

Por su parte, Ryanair ha pedido este jueves al presidente de Aena, Maurici Lucena, que se tranquilice y reduzca las "elevadas tasas monopolísticas" en los aeropuertos regionales españoles en vez de publicar una "emotiva" respuesta a la aerolínea que, sostiene, está repleta de incorrecciones. Responde así a sus declaraciones en las que acusó a la aerolínea irlandesa de distorsionar las cifras y querer ganar más dinero aunque sea sufragado por el bolsillo de los contribuyentes.

"Maurici Lucena haría mejor en dedicar su tiempo a bajar sus tasas no competitivas en los aeropuertos regionales de España (casi al 70 % vacíos) y a fomentar el tráfico en las regiones, en vez de lanzar notas de prensa emocionales, pero inexactas y hacer afirmaciones falsas sobre Ryanair, la aerolínea número 1 y la que más crece en Europa", subraya la compañía.

Ryanair ha anunciado una reducción del 16% de las plazas que ofrecerá en España para este invierno respecto a las que tenía la temporada pasada y el cierre de su base en Santiago de Compostela, así como la suspensión de los vuelos a Vigo y Tenerife norte desde el 1 de enero próximo. La menor oferta de asientos supondrá la pérdida de más de un millón de plazas, que sumadas a las 800.000 que Ryanair ha eliminado en la temporada de verano, eleva el recorte total a 2 millones en el conjunto de 2025.