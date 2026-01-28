La Policía registra las oficinas del Deutsche Bank por supuesto blanqueo de dinero

La Policía alemana registró este miércoles las oficinas del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechar de blanqueo de dinero, un día antes de que el banco alemán presente el balance de 2025.

La Fiscalía de Fráncfort informó de que se acusa a responsables y empleados desconocidos, anteriormente informó de ello el semanario Spiegel. Un portavoz de Deutsche Bank confirmó a EFE el registro de las oficinas de Deutsche Bank y dijo que cooperan completamente con la Fiscalía.

"Confirmamos que actualmente se implementa en las oficinas de Deutsche Bank una medida de la Fiscalía de Fráncfort", según el portavoz del banco alemán, que rehusó dar más información.

Las acciones de Deutsche Bank caían un 3%, hasta 32,48 euros, en la Bolsa de Fráncfort, tras la noticia de la investigación de la Fiscalía y la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt).

En concreto, la investigación se centra en antiguas relaciones comerciales del Deutsche Bank con empresas extranjeras de las que se sospecha que han sido creadas para blanquear dinero y que son propiedad del oligarca ruso Roman Abramovic, según Spiegel. Abramovic está desde primavera de 2022 en la lista de sanciones de la Unión Europea.

Unos 30 policías vestidos de civil registraron las oficinas de la sede central de Deutsche Bank poco después de la 10 de la mañana para incautarse de pruebas, añade el semanario.