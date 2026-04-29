Los precios disparados de la vivienda impidieron mudarse a 125.000 personas en Galicia el año pasado

Los elevados precios de la vivienda —para su compra o alquiler— se han convertido en los últimos años en uno de los principales problemas para la ciudadanía. El encarecimiento de los inmuebles está dificultando el acceso a una vivienda digna para muchas personas e impide cambiar de casa a quienes desean hacerlo. El Instituto Nacional de Estadística publicó este lunes los datos de un módulo especial de la Encuesta de Condiciones de Vida centrado en las dificultades de acceso a la vivienda.

La encuesta revela que el 7,4% de la población gallega, unas 175.000 personas, buscó “activamente” vivienda durante el pasado año sin llegar a cambiar de residencia. El principal motivo (el 71%) fue su elevado precio, de modo que unas 125.000 personas que querían mudarse finalmente no lo hicieron por esta razón.

Los restantes motivos fueron determinantes en muchas menos ocasiones: alrededor del 4% de las personas que buscaban vivienda no se mudaron porque los inmuebles que encontraron no cumplían con los requisitos mínimos y un porcentaje similar no lo hizo por encontrar que ellas mismas no cumplían con las condiciones exigidas. Otro 21% alegó otras razones para no cambiar de casa.

En los datos publicados por el INE llama la atención que Galicia es la segunda comunidad en la que el precio elevado fue más determinante a la hora de impedir estos cambios de residencia, solo por detrás de Baleares (76%) y por delante de Madrid (70%) y por encima de la media española (67%).

Galicia no es uno de los territorios con la vivienda más cara, pero en esta estadística el indicador del precio gana peso al ser menos importantes otros motivos relacionados con las características de los inmuebles o con la falta de “condiciones necesarias” en las personas interesadas en ellos.

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La mayor parte de los datos publicados por el INE no están segmentados por territorios, por lo que no es posible ofrecer información específica sobre Galicia. Sin embargo, los indicadores generales muestran que son las personas entre 30 y 44 años las que más buscan vivienda (el 14,9% intentó mudarse durante el pasado año), por delante de las más jóvenes de 16 a 29 años (9,6%) y de las que tienen entre 45 y 64 años (6%). Las y los mayores de 65 prácticamente no buscan vivienda (solo el 1% lo hizo el pasado año).

La dificultad en el acceso a la vivienda es más importante entre la juventud, que en muchos casos no tiene posibilidad de emanciparse y marcharse de la casa de sus padres y madres. La encuesta revela que en el conjunto del Estado el 67% de los jóvenes entre 18 y 34 años viven aún en el hogar familiar: el 93% entre los 18 y los 25 y el 44% entre los 26 y los 34. Más los varones que las mujeres.

Entre los 26 y los 34 años el principal motivo (35%) es el precio, pues las personas de estas edades no se pueden permitir alquilar o comprar una vivienda propia.