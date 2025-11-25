Por qué el feminismo sale dividido a la calle otra vez en Madrid para luchar contra la violencia machista

Otro año más, las feministas que quieran salir en Madrid a reivindicar sus derechos este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tendrán que elegir entre dos manifestaciones. La de la Comisión 8M partirá desde la madrileña Estación de Atocha hasta la plaza de Jacinto Benavente en una marcha que dará comienzo a las 19:00. Media hora antes, a las 18:30, partirá la convocada por el Foro de Madrid contra la violencia a las mujeres (Foro 25N) y el Movimiento Feminista de Madrid, desde la calle de Alcalá y Gran Vía hasta la Plaza de España.

La división no es nueva, de hecho se lleva ya repitiendo tres años tanto en esta fecha como en el Día Internacional de las Mujeres. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Desde la Comisión 8M buscan poner el foco en la violencias que, según ellas, se “acallan” en la otra manifestación. “Queremos que nuestro espacio sea el más seguro posible, en nuestra manifestación tiene cabida cualquier persona (...) Queremos poner el foco en la violencia racista que sufren las compañeras y darles la voz a ellas”, explican desde Comisión 8M en declaraciones a infoLibre.

Para el Foro 25N y el Movimiento Feminista de Madrid el foco tiene que estar en cómo el abandono institucional y el discurso de la ultraderecha están haciendo mella en la protección de las mujeres. Precisamente su lema es Contra la violencia machista y el negacionismo: basta de abandono institucional. Aunque la Comisión 8M también recalca estas problemáticas. Preguntado por este medio, el Ministerio de Igualdad confirma que la ministra Ana Redondo acudirá a ambas marchas, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Desde la Comisión 8M insisten en que esto no es algo tan problemático. “Nuestro espacio está abierto, ellas saben que pueden venir, siempre construyendo desde lo colectivo y desde lo que nos une y no desde lo que nos separa”, razona una de las voceras de la organización.

Desde Movimiento Feminista afirman que ellas no han cambiado y que si hay convocatorias paralelas “poco pueden hacer”. “La lucha que nosotras tenemos contra la violencia contra las mujeres es clara. Nosotras siempre hemos estado en el mismo sitio, defendiendo lo mismo, que es la agenda feminista”, confirma Lourdes Borrás, miembro del Movimiento Feminista de Madrid.

La división puede ser motivo de desafección, tanto es así que la participación en las manifestaciones del 8M ha bajado en los últimos años. En la convocatoria de Comisión 8M, Delegación de Gobierno estimó que habían asistido unas 25.000 personas, 5.000 menos que el año anterior.

Abandono institucional

Más allá de las diferencias, también hay puntos en común. Ambas convocatorias denuncian que el abandono institucional está haciendo que se perpetúen las violencias machistas. “La violencia es algo estructural, que está intrínseco con el sistema capitalista ya que actúa a través de las instituciones”, señala una de las voceras de la Comisión 8M. Este año hemos podido ver varios ejemplos. En Andalucía, los fallos en los cribados de cáncer de mama dejaban a casi 2.000 mujeres sin un diagnóstico después de someterse a las pruebas. La asociación AMAMA ha advertido que sospechan que las víctimas podrían superar las 20.000 y ya han vinculado la muerte de tres mujeres con estos fallos.

En Madrid, los presupuestos autonómicos dirigidos a luchar contra la violencia de género y a promover la igualdad han sufrido recortes. “Esto también es violencia. El desmantelamiento de los espacios de igualdad, que tienen una labor imprescindible en prevención y detección de casos de violencia de género en los barrios, está haciendo que se desproteja a las trabajadoras del ámbito de los cuidados”, afirman desde Comisión 8M. “No se está invirtiendo el dinero del Pacto de Estado en las políticas que nosotras consideramos que deberían ser prioritarias. Otro problema son los recortes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no se está invirtiendo el presupuesto necesario y eso a las mujeres nos cuesta la vida”, añade Lourdes Borrás.

A finales del pasado verano se conoció que las pulseras de control a maltratadores estaban teniendo fallos. Los fiscales informaron entonces de que tenían problemas a la hora de acceder a información previa a marzo de 2024, lo que podía “provocar una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios”, indicaban en su memoria anual. Desde el Movimiento Feminista de Madrid señalan directamente al Ministerio de Igualdad por esto, en algo que consideran “fallos graves del Estado”. Por ello, “exigen responsabilidades y la máxima diligencia”. “Se necesitan políticas que vayan a la raíz de la violencia, que es la desigualdad entre mujeres y hombres”, resume Borrás.

Marchas en el resto de España

En Andalucía, también habrá manifestaciones separadas en Sevilla, una partirá desde la plaza María Auxiliadora a las 19:00 y la otra, media hora más tarde, a las 19:30 desde Plaza Nueva. En Barcelona habrá una única manifestación, que partirá a las 18.30 de la Plaza Universidad. Misma situación en Málaga, con una única marcha a las 19:30, que partirá desde la Plaza de la Merced. En Galicia están convocadas manifestaciones a las 20:00 en A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense y Vigo. En Euskadi, todas las manifestaciones de las grandes ciudades comenzarán a las 19:00. A esa misma hora están convocadas las manifestaciones en Avilés, València, Castelló, Segovia o Valladolid.

La violencia sigue

Mientras tanto, las cifras siguen en aumento. En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja y ya suman 1.333 desde que comenzó el registro en 2003. A su vez, en 2024 se registraron 1.457 delitos de violencia sexual, cifra que, antes de acabar el año, ya estamos superando. En lo que va de 2025 se han registrado 1.582 delitos de violencia sexual, según un informe de Comisiones Obreras. En feminicidios la cifra ha subido hasta las 87 víctimas desde 2022, cuando comenzó el registro.

Desde la derecha, se usa esta violencia como una forma de legitimar sus políticas. Así lo denuncian desde Comisión 8M. Lo fácil es vincular las violencias con las personas migrantes, explican, para así evitar asumir que el problema es estructural. “El sistema es violento hacia cualquier persona que se salga de la norma, lo que perpetúa esas diferencias también de clase y de raza. Se están utilizando los incrementos en denuncias, o que haya más foco público sobre las agresiones, para sostener un discurso de odio”, razonan.

“El negacionismo de la ultraderecha que se ha colado en las instituciones para negar la propia existencia de la violencia machista y para minimizar los datos, cosa que nos parece que pone en riesgo la vida de las mujeres”, zanja Lourdes Borrás.