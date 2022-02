¿Cultura de la violación en los vestuarios? Un audio acorrala al nuevo entrenador del Rayo Femenino

Para Carlos Santiso, entrenador de fútbol, lo que "une realmente" a un equipo no es el compañerismo, ni la disciplina, ni la constancia en el campo de juego. Lo que verdaderamente une a un equipo es abusar sexualmente de una mujer. Así lo expresó hace ahora cuatro años en una conversación informal, un audio al que ha tenido acceso infoLibre, en el que elogia y pone de ejemplo a los jugadores del Arandina, condenados por un delito de abuso sexual contra una menor.

Sus palabras no han pasado desapercibidas y le han envuelto en polémica, tras su llegada como entrenador al Rayo Vallecano Femenino. Su contratación se formalizó el pasado viernes y el audio salió a la luz en noviembre del año pasado, así que era de sobra conocido en el momento de su aterrizaje en el equipo vallecano. "Este staff es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, sigo diciéndolo, hacer una pues como los del Arandina, tío. Nos falta ir y que cojamos a una, pero que sea mayor de edad para no meternos en jaris, cargárnosla ahí todos juntos… eso es lo que une realmente a un staff y a un equipo, mira los del Arandina, iban directos al ascenso. Venga chavales, buen domingo", expresa el entrenador en el audio que envió a su equipo técnico durante su etapa al frente de un infantil masculino. En la Cadena Ser, el entrenador se excusó argumentando que se trataba de una conversación "informal", mientras que Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, aseguró que contrata a "profesionales y no a personas".

¿Cuál es el ejemplo de los jugadores del Arandina? Abusar sexualmente de una mujer. Ocurrió en diciembre 2017, pero los hechos llegaron a los tribunales dos años después. La víctima fue una menor de quince años. En un primer momento, fueron condenados por agresión sexual tres jugadores del equipo de Aranda del Duero: Carlos Cuadrado, Raúl Calvo y Víctor Rodríguez. La Audiencia Provincial de Burgos les condenó por un delito de agresión sexual, una pena que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) rebajó posteriormente tras considerar que se trataba de un abuso sexual, no una violación. Uno de los jugadores, además, fue absuelto. La futura ley de Libertad Sexual prevé eliminar la dualidad entre abuso y agresión sexual.

Fuentes próximas al Rayo Vallecano Femenino y al entorno laboral del entrenador, destacan que si bien el audio sorprende por la gravedad de sus términos, queda enmarcado en un ambiente generalizado de comentarios machistas por parte del técnico. Santiso, dicen las mismas voces, ha llegado incluso a menospreciar desde el banquillo a árbitras y jugadoras rivales no solo por su técnica, sino también por su físico. Todo formaba parte de una suerte de machismo cotidiano, expresado casi siempre en comentarios fuera de lugar que raras veces eran enmendados por los superiores, habitualmente hombres que caían en las mismas dinámicas, sostienen las voces consultadas.

Repulsa generalizada

Los reproches contra el entrenador no han tardado en llegar, aunque la repulsa generalizada no se ha traducido todavía en ninguna acción concreta. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) publicó el pasado sábado un comunicado contra el discurso del entrenador. "Entendemos que son unos comentarios que no se pueden tolerar cuando hablamos de un técnico que ha sido contratado para dirigir los destinos de un equipo femenino", señalaba la asociación. Este martes, la entidad ha añadido que llevará este asunto a la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad del Rayo Vallecano, "para que se actúe en defensa de la dignidad de unas profesionales que lo siguen demostrando día a día". Fuentes de la AFE confirman que el asunto está en manos de su asesoría jurídica, sin especificar en qué términos concretos se tratará en el marco de la Comisión Negociadora.

La asociación FUTPRO, integrada exclusivamente por mujeres, anunció este martes estar trabajando ya "en medidas efectivas que impidan que el equipo de Primera Iberdrola disponga de un técnico con esos precedentes". La organización, además, instó al Rayo Vallecano a hacer un "ejercicio de responsabilidad a la hora de contratar al servicio técnico del club".

Tampoco las jugadoras del Rayo se han quedado calladas. "Reprobamos y rechazamos estas declaraciones por ser contrarias a la dignidad de las mujeres y que son de una gravedad que no es aceptable en ningún caso", señalaron el mismo martes a través de un comunicado. "Como trabajadoras y profesionales del fútbol vamos a ser beligerantes contra expresiones de esta índole", añadieron, para dejar claro a renglón seguido que si esas palabras "hubieran correspondido a unos hechos", lo habrían "denunciado de forma inmediata ante la autoridad judicial".

Según publicó este martes la Cadena Ser, el Comité de Ética de Real Federación Española de Fútbol examinará el caso y elaborará un informe en los próximos días. José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha reconocido no entender por qué se produce "una contratación que sonroja y que es lo último que merecen" las futbolistas. "Las declaraciones de Santiso son nauseabundas, indignas y terroríficas".

Las críticas no se han reducido al ámbito profesional, sino que la afición ha sido igualmente contundente. "Pedimos a la directiva del Rayo Vallecano que rectifique su disparatada decisión de contratar a un entrenador cuyo pensamiento está en el polo opuesto de lo que representan nuestros valores. Basta ya de ensuciar nuestra Franja con este tipo de decisiones", publicó en redes sociales la Federación de Peñas del Rayo Vallecano. La Plataforma ADRV, por su parte, destacó su oposición firme ante el fichaje de "un machista degenerado", del mismo modo que en su día fue un clamor el rechazo al fichaje de "un nazi", en referencia a Roman Zozulia.

"Si yo fuera jugadora no creo que pudiera trabajar con esta persona"

El impacto de los ocurrido ha llegado también a la política. Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, señaló en sus redes sociales que el audio "debería ser motivo de cese inmediato". Hay que "cortar de raíz con la indecente cultura de la violación, unos comentarios como estos no pueden quedar impunes", remachó, "basta de justificar el machismo". Sofía Miranda, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, se ha sumado a la crítica: "Mi más rotunda condena a las declaraciones del nuevo entrenador del Rayo Femenino que están en las antípodas de lo que el deporte representa. Mi solidaridad con las jugadoras y con todos los aficionados, estas declaraciones están muy alejadas de los valores que ellos representan". El área de Feminismos de Más Madrid subrayó al respecto que "la cultura de la violación no debería tener cabida en ningún sitio" y Rita Maestre, portavoz del partido, ha expresado todo su apoyo a las jugadoras.

Sobre cultura de la violación habla Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres. "Que el comentario en sí mismo forma parte de la cultura de la violación, es indudable", dice al otro lado del teléfono. La feminista admite que la línea entre el ámbito privado y la relevancia pública es difusa, en lo que atañe a la puesta en marcha de sanciones contra el técnico. "No estaría segura de si hay que tomar medidas, pero sí está claro que es rechazable por cualquiera", especialmente cuando se trata de fútbol, un deporte que sirve de modelo a gente joven.

Soleto se detiene en la sensibilización y clama por que el propio el entorno deportivo y "los protagonistas de esa soflama" condenen sin ambages lo que es, además, "apología de un hecho delictivo". A veces, continúa en conversación con este diario, "la excusa de ser un contexto informal" se utiliza para esquivar la condena obligada por parte de "la institución implicada, aunque sea privada".

Beatriz Gimeno, diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y exdirectora del Instituto de las Mujeres, no le resta complejidad al debate. "Suelo ser crítica con el uso de conversaciones privadas", reconoce. Sin embargo, dos elementos hacen del audio algo que no puede quedar exento de consecuencias: su brutalidad y el contexto profesional de quien pronuncia esas palabras. En primer lugar "lo que él dice es demasiado brutal porque es demasiado verdad: violar en grupo hace equipo", sostiene la feminista. "Las violaciones en grupo son instrumentos patriarcales donde no solo se trata de machacar a la mujer, sino que se estrecha un lazo fraternal entre los hombres". Por eso, pone como ejemplo, los agresores violan en manada y consumen prostitución juntos. Gimeno tampoco duda en pronunciar las palabras "cultura de la violación" como subfondo del conflicto. "Estamos acostumbradas a chistes de violaciones, pero lo que resulta terrible, lo que nos da un puñetazo de realidad, es que sus palabras definen con exactitud lo que es el patriarcado", agrega.

En cuanto al contexto, Gimeno cree que la decisión de tomar medidas contra él, a nivel laboral, viene en parte determinada por su condición de entrenador en un equipo femenino. "Eso también cuenta", señala, "si yo fuera jugadora no creo que pudiera trabajar con esta persona". En otro contexto, añade, bastaría con que al autor del comentario le llegaran los ecos de "la indignación popular". Pero la cosa cambia dadas las circunstancias actuales, concluye la diputada madrileña, quien se pregunta "en qué posición" quedan las jugadoras.

Precariedad y conflictos constantes

Natalia Cera, concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid, sostiene que "la contratación" de Carlos Santiso "se suma a las humillaciones que viene sufriendo" el Rayo Femenino. Esas "humillaciones" no son pocas y vienen encadenándose en los últimos meses. Las jugadoras tuvieron que pelear recientemente para conseguir que sus contratos fueran dados de alta en la Seguridad Social. Hasta que ganaron la batalla, entrenaban sin contrato.

Tampoco contaban con ningún tipo de equipo médico propio, siendo un escándalo las consecuencias en el campo de juego. En diversas ocasiones, las futbolistas tuvieron que ser atendidas por profesionales médicos de equipos ajenos. Las jugadoras llevan tiempo denunciando la precariedad que se ha instalado en el que es su entorno laboral: sin gimnasio en las instalaciones, con el césped en mal estado y sin delegado. La estrafalaria explicación del presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, ante la ausencia de un equipo médico fue que la decisión tenía, como fondo, "no desabastecer el sistema de salud pública".