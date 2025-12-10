Dieciocho feminicidios desde octubre: la violencia machista llega a máximos en el último trimestre del año

Natividad murió después de tres días hospitalizada. La madrugada del sábado ingresó en el hospital en estado crítico, a consecuencia de la paliza propinada por un hombre que era su pareja. La víctima falleció este martes en Catarroja (Valencia), horas después de que su agresor quedara en libertad con medidas cautelares. En caso de confirmarse la naturaleza machista del crimen, será la quinta víctima mortal en lo que va de mes.

El mismo martes, el Ministerio de Igualdad confirmaba otros tres feminicidios: el de Rossmery, en Torrijos (Toledo); Jennifer, en Viso del Alcor (Sevilla) y Sayuri en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Y a ellos se sumaba uno más a principios de diciembre en Alicante, el de Oriana.

Entre octubre, noviembre y lo que va de diciembre las estadísticas muestran una acumulación de casos insoportable: son dieciocho en este último trimestre del año, en caso de confirmarse el último crimen. Es ya, a falta de que termine el año, el peor trimestre de este 2025.

Con la acumulación de cinco o más feminicidios en un mes, el Ministerio del Igualdad debe convocar un comité de crisis para analizar los últimos casos, los fallos detectados y la manera de no repetir errores. Fuentes del departamento de Ana Redondo señalan a este diario que todavía se desconoce cuándo se celebrará la reunión institucional de urgencia.

En lo que va de año son ya 46 los hombres que han matado a mujeres que eran sus parejas o exparejas.

Siete en noviembre

Fueron siete los hombres que arrebataron la vida a mujeres que eran sus parejas o exparejas en el mes de noviembre. A María de los Ángeles la mató su compañero en Torrejón de Ardoz (Madrid). Ella tenía 45 años y dejaba huérfanos a dos hijos de trece y diecisiete.

Tan sólo unos días antes, era asesinada Concepción, en Campillos (Málaga). Perdía la vida con sólo 25 años, después de que su pareja la estrangulara en el domicilio que compartían. Sobre su agresor existían denuncias previas por haber ejercido violencia machista contra otra mujer.

María Victoria tenía 60 años cuando fue asesinada en Rincón de la Victoria (Málaga). Fue su expareja quien le quitó la vida. Estaban en proceso de separación, un momento explosivo de la violencia según los datos y una circunstancia que se ha repetido en al menos doce de los feminicidios registrados este año.

La misma edad tenía María del Pilar, asesinada en Alpedrete (Madrid), uno de los municipios que no figuran en el sistema de seguimiento y protección de víctimas, VioGén. Tenía 60 años y la mató en el domicilio familiar el que era su marido. El alcalde de la localidad dulcificó el crimen despojándolo de su carácter machista.

Silvia residía en Barcelona. Llevaba semanas en el hospital, a causa de las heridas tras una brutal agresión por parte de su pareja, cuando perdió la vida. Él arremetió contra ella en plena vía pública y había sido ya detenido por otros episodios violentos en su contra. La víctima tenía 38 años.

A Eugenia la mataron a cuchilladas, en el domicilio que compartía con quien era su pareja. Tenía 49 años y fueron los vecinos quienes dieron la voz de alarma. Ambos vivían en Zaragoza.

Zahra era temporera en una finca agrícola del término municipal de Moguer (Huelva). La víctima mortal tenía 47 años y ahí vivía también con su hija. Fueron sus compañeros quienes acudieron a buscarla y encontraron su cadáver. El agresor terminó con su vida cuando supo que la víctima, su expareja, tenía intención de casarse con otra persona. Su hija había alertado a las autoridades de las amenazas proferidas por el victimario.

Seis en octubre

A los cinco feminicidios de diciembre y siete de noviembre se suman otros seis en octubre.

Ainhoa tenía sólo 19 años cuando su pareja, un hombre ocho años mayor, le quitó la vida en Librilla (Murcia). Murió asfixiada mientras dormía y entró en la estadística como una de las víctimas más jóvenes de la violencia machista en lo que va de año.

También era extremadamente joven Marta, una mujer de 21 años asesinada a puñaladas por su expareja. Ocurrió en su vivienda, en distrito madrileño de Villaverde. Su hija de dos años se encontraba presente en el momento del crimen. El agresor tenía una orden de alejamiento que ya había quebrantado en al menos cuatro ocasiones.

En Zarautz (Gipuzkoa) fue asesinada Yolanda, con 53 años. El agresor mantenía con ella una relación afectiva y terminaría con su vida en su vivienda. Apenas tres días antes, a Verónica la asesinó su pareja en La Codosera (Badajoz), atropellándola. Tenía 46 años.

Eva tenía 83 años cuando fue asesinada por su pareja. Ambos vivían en Marbella (Málaga). La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca y el cuerpo fue hallado por un vecino.

Cristina fue asesinada en Alicante, donde residía desde hacía meses. Tenía 37 años y fue asesinada por su pareja a principios de octubre, aunque su cuerpo fue hallado semanas después. No existían denuncias previas por violencia machista.