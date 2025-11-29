El 45% de los municipios de Madrid con recursos suficientes para estar en VioGén están fuera del sistema

Se llamaba María del Pilar Écija Moreno y tenía sesenta años cuando el que era su compañero acabó con su vida. Ocurrió a mediados de noviembre, en el municipio madrileño de Alpedrete. La víctima mortal recibió cincuenta puñaladas antes de morir, entrando en las estadísticas como víctima oficial de violencia machista. Con el suyo, los feminicidios en lo que va de año se elevan a 38. A pesar de la violencia extrema ejercida por su marido, quien después se quitó la vida, el alcalde de la localidad hizo gala de su discurso negacionista extirpando del crimen su carácter machista. El agresor "quería mucho a su mujer", asintió el regidor, Juan Rodríguez (PP). Sus palabras no son inocentes y tienen una relación directa con las políticas públicas que desempeña. O con la ausencia de políticas: Alpedrete es uno de los municipios de la comunidad que no está integrado en el sistema VioGén, a pesar de contar con los recursos suficientes para hacerlo.

El sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) nació hace dieciocho años con la intención de convertirse en una herramienta clave en la estrategia contra la violencia. El sistema tiene como objetivo hacer una estimación del riesgo, realizar seguimiento y protección de las víctimas y efectuar una labor preventiva en base a avisos, alertas y alarmas siempre que la integridad de la víctima esté en peligro.

Con ello, trata de "establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional", tal como detalla el Ministerio del Interior. A principios del presente año echó a andar la primera gran actualización del sistema, VioGén 2. Pero para que llegue a todas las mujeres de cualquier código postal, es fundamental un paso: la adhesión de los municipios.

El procedimiento para la adhesión al sistema se inicia a petición del propio municipio, quien después de suscribir una serie de acuerdos, elaborar un protocolo de coordinación y acometer la acción formativa correspondiente con su policía local, tendrá habilitado el sistema de seguimiento y valoración del riesgo. Es, por tanto, fundamental contar con policía local para dar el paso. Con un sólo agente bastaría para entrar en el sistema, si bien lo recomendable es contar con recursos más nutridos. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid sitúan en ocho agentes la cifra óptima para poder dar asistencia dentro del sistema.

Un total de 104.770 mujeres están actualmente en VioGén, 23 de ellas en riesgo extremo, 988 alto, 14.753 medio y 89.006 bajo. El hecho de que un municipio esté dentro y a ponga a disposición a su policía local garantiza una atención más cercana, inmediata y rigurosa en torno a las particularidades de cada territorio.

Los ayuntamientos madrileños fuera del sistema

Alpedrete cuenta con treinta policías locales, un equipo más que suficiente para entrar en el sistema, pero aún así las mujeres que habitan el pueblo se quedan al margen de las ventajas que supone tener un sistema que las proteja. No es una excepción. Entre los 85 municipios madrileños que tienen ocho o más policías locales, hay un total de 38 que no están en el sistema VioGén. Es decir, están fuera el 44,7%. En este recuento quedan excluidos tres municipios –Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios y Pedrezuela– que si bien no figuran oficialmente en el sistema, ya han formalizado su incorporación. Puedes consultar aquí el listado completo.

Entre los territorios que están fuera, a pesar de contar con efectivos, se encuentran algunos como Valdemoro, con 76 agentes de policía local, o Arroyomolinos, con un total de 56. Ambas localidades están gobernadas por el Partido Popular. Igual que lo están la inmensa mayoría de los territorios sin VioGén: en el grueso de ellos su gestión recae en manos de los conservadores, salvo en siete. Cinco municipios están gobernados por agrupaciones independientes. En otro, Villarejo de Salvanés, la alcaldía está en manos de Ciudadanos, mientras que en El Boalo una reciente moción de censura ha permitido al PSOE situarse al frente del Ayuntamiento.

Cabe destacar que existen territorios con un bajo número de policías locales y que aún así sí están en VioGén. Es el caso de Santa María de la Alameda, con tres policías, Navas del Rey, con cuatro, o Aldea del Fresno, con seis. Este hecho refuerza lo mencionado anteriormente: basta con un sólo agente para que la puerta al sistema esté abierta.

El resultado del análisis realizado por infoLibre proviene de cruzar el censo de policía local en cada ayuntamiento de la comunidad, con el listado de municipios que están en VioGén. Lo primero se ha obtenido a partir de una respuesta oficial a una pregunta parlamentaria en la Asamblea de Madrid. A los datos de VioGén ha accedido este diario solicitando el listado, actualizado a 20 de noviembre de 2025, al Ministerio del Interior. Este periódico ha intentado extrapolar el análisis a todo el territorio nacional, pero ni el Ministerio del Interior ni su homólogo de Política Territorial cuentan con un censo global de policías locales.

Siete capitales de provincia fuera del sistema

Las grietas de Atenpro: presión y precariedad en la línea de atención a víctimas de violencia machista Ver más

A día de hoy, con los datos que ha podido examinar este diario, un total de 822 ayuntamientos de todo el país están en VioGén. Un total de 38 son capitales de provincia. Fuera quedan los municipios vascos y catalanes, pues cuentan con sus propios sistemas de protección.

A 20 de noviembre de 2025 eran siete las capitales de provincia todavía fuera del sistema. Son Zaragoza, Teruel, Las Palmas de Gran Canaria, Albacete, Toledo, Badajoz y Cáceres. Algunos de los citados ayuntamientos anunciaron recientemente la intención de incorporarse al sistema y otros han ido formalizando en los últimos días esta pretensión. La alcaldesa de Zaragoza firmó el pasado 24 de noviembre el protocolo de adhesión y el Ministerio del Interior ratificó un día después la entrada de Toledo.

En lo que va de año, once de las mujeres víctimas de feminicidio residían en municipios que no estaban dentro del sistema. Entre ellas, tres eran de Zaragoza y Las Palmas de Gran Canaria.