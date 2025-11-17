El Gobierno critica al alcalde de Alpedrete tras decir que un asesino machista "era un buen padre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este lunes a través de la red social X las declaraciones del alcalde de Alpedrete, Juan Fernández (PP), tras el asesinato machista de una mujer en esta localidad madrileña, pues "quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía".

El alcalde afirmó que el marido de la víctima "era un buen padre y la quería mucho. Estaba luchando por una incapacidad laboral que nunca llegó y que al final la presión no ha podido con él". Unas declaraciones que, según un vídeo remitido a los medios esta tarde por el propio alcalde, han podido "ser malinterpretadas", porque en ningún caso quiso restar gravedad a lo sucedido el sábado en su municipio.

En su mensaje en la red social, Sánchez también afirma: "Frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores".

Redondo también ha pedido su dimisión

Muere una mujer que quedó en estado crítico tras ser agredida por su pareja en Barcelona Ver más

Poco antes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había pedido una rectificación o la dimisión a Fernández. "Las declaraciones del alcalde de Alpedrete son intolerables. Los negacionistas maquillan la realidad para negar la evidencia del maltrato y la violencia machista. El negacionismo mata. Exijo una rectificación inmediata o su dimisión. Nos queremos vivas", ha escrito la ministra en la red social.

Fernández ha explicado que sus manifestaciones pudieron “ser malinterpretadas”, y que lo único que pretendía era expresar su apoyo a los allegados de la víctima, por lo que ha querido dejar claro que su rechazo a la violencia machista es “total y sin paliativos” y ha insistido en que se trata de “una lacra que se debe eliminar cuanto antes de la sociedad en la que vivimos”.

Los cuerpos de la pareja, ambos de 60 años, fueron hallados por su hijo y, según los primeros resultados de la autopsia, la mujer, María Pilar, presentaba 50 heridas de arma blanca. Fuentes próximas a la investigación precisaron a EFE que el marido, y presunto autor del apuñalamiento, que había consumido alcohol y medicamentos, murió después del asesinato.