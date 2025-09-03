España y Argentina, (ultra) hermanadas en las jornadas que niegan la violencia de género en el Congreso

Hace ocho años, las feministas españolas miraban con especial atención a sus compañeras argentinas. Era allí precisamente, al otro lado del charco, donde había germinado primero la semilla de las grandes huelgas que se replicarían después a lo largo y ancho del globo. Las activistas españolas observaban los pasos de sus homólogas latinoamericanas, referentes en la movilización y en aquello de pararlo todo. Ocho años después, el entusiasmo ha dado paso a la inquietud propia de haber constatado el peor de los virajes: el auge de un discurso reaccionario implacable y en aumento.

Esa transformación alcanzará un culmen simbólico este jueves en Madrid. Concretamente, en la sala Ernest Lluch del Congreso. Allí se darán cita a primera hora de la mañana una docena de ponentes españoles y argentinos dispuestos a difundir –con el respaldo de Vox y la permisividad del PP y PSOE– un discurso que niega la violencia machista y condena las políticas feministas. Lo harán en las Jornadas sobre ideología de género y denuncias falsas Argentina/España. Líderes antifeministas de ambos países se estrechan la mano para construir una alianza empeñada en sepultar los avances feministas cosechados durante décadas.

Décadas de tradición feminista

"Argentina tiene una profusa y extensa historia relacionada con la igualdad, ligada al proceso democrático". Quien habla es la periodista argentina Silvina Molina, especializada en género. Recuerda que con la recuperación de la democracia, a principios de los ochenta, termina "la represión cívico-militar y se empieza a ver un movimiento latente que se había estado cuidando de la represión estatal, pero que era muy potente". En ese contexto, enseguida nacería el Encuentro Nacional de Mujer, donde cada año se dan cita activistas de todo el país dispuestas a construir consensos y dibujar una agenda feminista común.

Es precisamente al calor de esos encuentros –a punto de cumplir cuatro décadas, el año que viene– que se forjan algunas de las leyes más paradigmáticas del país, como aquella que instauró el aborto universal y gratuito. Y es ahí donde comienzan a emerger dos de los grandes hitos que concentraron las miradas de todo el mundo: el movimiento Ni una menos y la marea verde por la despenalización del aborto.

"Argentina fue vanguardia en América Latina y en el mundo de lo que se llama la cuarta ola feminista". Toma la palabra ahora la periodista y escritora argentina Luciana Peker. Las calles españolas, recuerda a preguntas de infoLibre, siguen vistiendo carteles con el lema "ni una menos" para hacer referencia a la lucha contra los feminicidios. "Esa marcha nace en Argentina el 3 de junio de 2015", asiente con orgullo. La huella es profunda. Igualmente, las grandes movilizaciones en torno al paro internacional de mujeres darían sus primeros pasos en Polonia y Argentina. Este último, recuerda, "no sólo fue un movimiento fuerte en el país, sino que tuvo expansión en América Latina y en Europa, pero especialmente en España".

No titubea tampoco la argentina Mariana Fernández Camacho, comunicadora feminista, al situar a su país como "faro en América Latina y en el mundo por su tradición feminista y por las conquistas en relación a derechos de mujeres y disidencias sexuales". "Tenemos una tradición histórica de lucha", subraya. En sus palabras se abren camino igualmente el movimiento Ni una menos, los paros feministas y la campaña por el derecho al aborto que "se concreta con la obtención de la ley", pero que bebió de toda una serie de "estrategias feministas" capaces de situar el derecho al aborto como una prioridad política.

Tatiana Romero, historiadora mexicana, introduce algunos matices al análisis y se resiste a hablar de pioneras. "Utilizar el concepto de pioneras en el feminismo es erróneo. Hay quienes abren más camino que otras dependiendo de muchas circunstancias", reflexiona. La historiadora defiende la necesidad de ampliar el foco, algo especialmente clave cuando se trata de América Latina. Poco después del movimiento Ni una menos, nacía la Revolución de la brillantina en México y después Chile protagonizó marchas masivas pidiendo una Constitución feminista, recuerda a preguntas de este diario. "América Latina es un espacio profundamente feminista" cuyos países "se nutren entre ellos". Argentina, concede la historiadora, es un "país más que ha articulado el feminismo desde lo comunitario, desde la lucha popular y de base".

Milei, Vox y la reorganización patriarcal

Pero algo se tambalea en noviembre de 2023. "El ultraderechista Milei arrasa en las elecciones y Argentina da un salto a lo desconocido", titulaban los medios de todo el mundo. Las intenciones del que acababa de entrar en la presidencia por la puerta grande estaban claras. Milei toma el poder y con ello propaga un "discurso antifeminista" basado en "no reconocer la desigualdad, la violencia de género ni los femicidios, además del ataque a las personas LGTBIQ+", lamenta Molina. El feminismo pasa de ser vanguardia a ser perseguido.

La llegada de Javier Milei "afectó a todo el tejido social de Argentina, no sólo los movimientos feministas se vieron afectados. Es su lema: la motosierra que arrasa con todo", expone Fernández Camacho. "Milei ha impactado en el feminismo, las disidencias, las luchas populares y los sindicatos, ha sido devastador", coincide Romero. Pero también lo enmarca en un contexto global: "Lo que estamos presenciando es una contrarrevolución. El feminismo alcanzó tantos hitos en las pasadas décadas, que ha venido una reorganización patriarcal que se estructura alrededor de la ultraderecha y los fascismos". Y Vox toma nota de ello.

Las denuncias falsas se cuelan en el Congreso

En Argentina se ha instalado, en el debate social y político, un asunto que es de sobra conocido en suelo español: las supuestas denuncias falsas. Es, precisamente, el principal asunto que se abordará este jueves en las jornadas que acoge el Congreso.

La estrategia de utilizar las denuncias falsas como argumento antifeminista, analiza Silvina Molina, es universal. "Ocurre en España, en Argentina y en Perú. Es parte del manual de la extrema derecha". En Argentina no existen estadísticas oficiales sobre denuncias falsas, pero sí se sabe que "sólo una de cada cuatro mujeres que sufre violencia por parte de su pareja ha denunciado", reseña la periodista. "Entre los delitos violentos, el menos denunciado es la ofensa sexual, con una tasa del 12,5%", añade. "Esta es la realidad". Pero además, las denuncias falsas ya están insertas en el Código Penal de Argentina. Pese a ello, la ultraderecha batalla por crear una legislación específica para perseguirlas. "La única explicación es que quieren acallar a las mujeres", observa la comunicadora.

La dinámica que se viene desarrollando al otro lado del charco es sencilla: "Utilizan un caso conocido y aprovechan" para introducirlo en el debate, detalla Fernández Camacho. "Y eso empieza a calar en la sociedad. Se instala la idea de las mujeres como despechadas en una separación o se especula con que quieren dinero y por eso se inventan las denuncias. Cuando esto empieza a circular en la masa del sentido común, es una señal de alerta".

Las feministas argentinas miran con preocupación no sólo el calado social de estos discursos, sino también su impacto político. El pasado mes de junio, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales dio el visto bueno a modificar el Código Penal para incorporar penas agravadas para las denuncias falsas en contextos de violencia machista.

Hacer de las denuncias falsas un campo de batalla es precisamente la intención de Patricia Anzoátegui, directora del Observatorio de Falsas Denuncias y una de las voces que estará presente en el Congreso. Junto a ella, Rubén Melloni Anzoátegui, coautor del libro Hienas. Abogados de familia vs. falsas denuncias. Son dos de los principales artífices de la narrativa en torno a las denuncias falsas en el país latinoamericano.

Este miércoles, EH Bildu, ERC y el BNG registraron un escrito para impedir la celebración de las jornadas. En caso de que finalmente tengan lugar, argumentan, "el Congreso estará participando en la difusión de un ideario incompatible con la legislación vigente, promoviendo la exclusión y la regresión de los derechos de las mujeres".