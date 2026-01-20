El Gobierno autoriza 71 millones para la gestión de las pulseras antimaltrato hasta 2029

El Ministerio de Igualdad contará con más de 71 millones de euros hasta 2029 para un nuevo contrato de gestión del sistema telemático de seguimiento de maltratadores, conocido como Cometa, tras la finalización del contrato actual en mayo de 2026, que fue objeto de una gran polémica por los fallos que se produjeron con las pulseras de control de agresores machistas, informa EFE.

El pasado mes de septiembre, Igualdad anunció que trabajaba en la licitación del nuevo contrato para la gestión del servicio de dispositivos telemáticos de control de agresores machistas a partir de mayo de 2026, tras conocerse los problemas que hubo con las pulseras de control a principios de año y que afectaron -entre otras cuestiones- a la geolocalización de las víctimas o sus agresores.

Según Igualdad, el nuevo contrato iba a incluir mejoras en el ámbito rural, la actualización tecnológica y el refuerzo del personal del centro de gestión de las pulseras antimaltrato (Cometa), entre otras cuestiones.

La ministra, Ana Redondo, prometió que el nuevo contrato contaría con "dispositivos de mejor calidad" y los avances y las mejoras que estén disponibles en el mercado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo para posibilitar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Ministerio de Igualdad este gasto, correspondiente al programa 'Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género'.

Se trata de la contratación de "un servicio para el sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género y de violencia sexual. Su periodo de ejecución abarcará los ejercicios 2026 a 2029, con un precio total (IVA incluido) de 71.369.269,41 euros", según explica la referencia del Consejo de Ministros.

De esta cantidad total, "59.280.321,89 euros se destinarán al servicio integral del sistema de seguimiento correspondiente al servicio de explotación de sistema, al servicio de telecomunicaciones y al servicio de operación, así como instalación, desinstalación y mantenimiento de sets de dispositivos electrónicos y los restantes 12.088.947,52 euros a la adquisición de nuevos dispositivos", prosigue.

Asimismo, 2.847.485,28 euros irán destinados a "prórrogas de contratos de prestación de servicios, actualmente en vigor, relativos, entre otros, al portal estadístico, al mantenimiento de aplicaciones y a servicios de creatividad, para los ejercicios 2026 y 2027".

El Consejo de Ministros ha autorizado este gasto ya que se superan los límites de la ley presupuestaria.

En mayo de 2026 concluye el contrato vigente, que ahora gestionan las empresas Vodafone y Securitas, las únicas que se presentaron a un concurso que tuvo una dotación de 42,6 millones de euros y una vigencia de 30 meses.

La última vez que se registró una incidencia en el sistema Cometa fue el pasado mes de noviembre, por un problema con un enrutador. En ese momento, Redondo aseguró que ninguna mujer había quedado desprotegida por el fallo técnico.

Sin embargo, la polémica se originó meses antes, cuando en septiembre la Fiscalía alertó sobre una serie de problemas en el acceso a la información necesaria para formular acusaciones por incumplimiento de las medidas de alejamiento. Además, varios trabajadores de Cometa denunciaron fallos en el GPS de los dispositivos.

Según explicó el Ministerio de Igualdad, el motivo de estas incidencias se debió a una pérdida de información en el proceso de migración de datos tras el cambio de proveedor de las pulseras.