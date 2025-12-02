Un hombre mata a puñaladas a su pareja de 29 años y luego se ahorca en una vivienda de Alicante

Una mujer de 29 años ha sido asesinada a puñaladas por su pareja sentimental, de 34, que luego se ha quitado la vida ahorcándose en una vivienda de Alicante, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El crimen ha ocurrido en un domicilio del barrio alicantino de Carolinas Altas, en torno a las 17 horas y los cuerpos sin vida han sido descubiertos por un cuñado de la pareja después de que oyera gritos procedentes del interior del domicilio y entrara dentro rompiendo la puerta a patadas.

Tras conseguir acceder, este familiar ha encontrado cerca de la puerta principal el cadáver de la víctima, una mujer argentina con pasaporte italiano que presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en el pecho, mientras que el cadáver ahorcado del supuesto asesino estaba en el balcón.

Las fuentes consultadas por EFE han señalado que la pareja se encontraba en proceso de separación y que tenía un hijo de entre dos y tres años que en el momento del crimen se hallaba en una escuela infantil de la ciudad. Además, no constan denuncias previas entre ambos ni que en el sistema Viogen hubiera registro alguno.

Los cuerpos sin vida han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los exámenes forenses mientras que efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía siguen dentro de la vivienda.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informa en la red social X que está recabando los datos del asesinato. De confirmarse la naturaleza machista del mismo, serían 42 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.337 desde 2003.