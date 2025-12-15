Igualdad eleva a 47 las mujeres asesinadas por violencia machista

Los asesinatos de Natividad, en Catarroja (Valencia), y de una mujer de 36 años cuya identidad no ha trascendido en Riudecanyes (Tarragona), elevan a 47 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2025, y son ya 1.342 las víctimas mortales por violencia de género desde 2003.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes la naturaleza machista de estos crímenes y ha informado de que no existían denuncias por maltrato contra los presuntos feminicidas, que en ambos casos están ya en prisión.

El pasado 9 de diciembre, Natividad, de 48 años, moría en el hospital en el que estuvo tres días luchando por su vida tras sufrir una paliza presuntamente de su pareja en su casa de Catarroja (Valencia). El hombre fue inicialmente detenido, tras el ingreso hospitalario de la mujer, pero fue puesto en libertad porque la Fiscalía no pidió su ingreso en prisión. Tras la muerte de Natividad, el hombre volvió a ser detenido y ya está en prisión provisional.

El de Natividad es el cuarto asesinato por violencia de género en la Comunitat Valenciana en 2025 y el número 167 desde 2003.

Morir asesinada frente a tus hijos: en torno a un millón y medio de menores conviven con la violencia machista Ver más

El segundo caso que ha confirmado el Ministerio de Igualdad este lunes es el de una mujer de 36 años que fue asesinada el pasado 8 de septiembre en Riudecanyes (Tarragona), un crimen por el que se detuvo a su marido, de 45, el pasado 10 de diciembre. Ya está en prisión provisional. El presunto agresor acabó con la vida de su mujer e intentó simular un suicidio, sin embargo, la autopsia desmintió esta teoría.

La víctima era madre de tres hijas y un hijo menores de edad. Son 35 los menores que han perdido a sus madres por violencia de género en lo que va de 2025 y 504 desde 2013.

Como en el caso de Natividad, no existían denuncias por maltrato contra el presunto feminicida. En 10 de los 47 feminicidios en el ámbito de la pareja perpetrados este año constaban denuncias por violencia de género, el 21,3%. Este es el quinto asesinato por violencia machista en Cataluña este año y el número 217 desde 2003.