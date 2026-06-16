El juez que que investiga a Mouliaá por calumnias contra Errejón ordena su detención tras no acudir al juzgado

El juez que investiga a la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón ha ordenado que sea detenida y puesta a disposición judicial, tras no comparecer el lunes por tercera vez, estando ya advertida de que podría ser arrestada.

En un auto dictado este martes, el juez Arturo Zamarriego recuerda que ha citado en tres ocasiones a la actriz, quien ha demostrado "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención" y puesta a disposición del juzgado para ser oída en declaración.

La actriz está siendo investigada por supuestas calumnias contra el exdiputado Íñigo Errejón, quien denunció que ella le había acusado de extorsionar a dos testigos de la causa abierta en 2024 contra él después de que ella le denunciara por presunta agresión sexual.

A la puerta de los juzgados, este lunes, la abogada de Mouliaá, Yurena Carrillo, reveló que habían solicitado el viernes al juez que su clienta pudiera declarar por videollamada, pero que no ha recibido respuesta: "O sea, no lo ha considerado", afirmó.

La actriz, en la red social X, explicó, un día antes de la declaración, que está trabajando en el extranjero.

"El que está procesado por abuso sexual es Errejón (denunciado por muchas mujeres más) Yo tengo que declarar por haber denunciado que pactó con dos testigos. Mientras tanto, me encuentro trabajando en el Mar Rojo y he acreditado documentalmente que estaré en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas", escribió la actriz.

Aun así, agregó que intentaría comparecer por videollamada si "técnicamente" era posible. "Curioso país aquel en el que la atención mediática se centra en la denunciante mientras la causa principal sigue pendiente de resolverse. Venga", criticó en su mensaje en X.

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