Nativel Preciado o Rosa León, entre las premiadas por el 'Club de las 25' por su compromiso por la igualdad

La periodista Nativel Preciado, la cantante, compositora y productora Rosa León y la Catedrática emérita de la UAB Marina Subirats, se encuentran entre las galardonadas en la XXVIII edición de los Premios del Club de las 25, que reconocen a prestigiosas mujeres por su lucha por la igualdad. El acto de entrega será este viernes, a las 17:00 horas en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

Además de Preciado, León y Subirats, se encuentran este año entre las premiadas Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista de España, Flora de Pablo, doctora en Medicina, Rafaela Pastor, presidenta y cofundadora de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres y Soledad Giménez, presidenta de la Academia de Música de España, cantante y compositora.

Por su parte, entregarán los galardones la periodista Inés Ballester, la escritora Julia Navarro, la periodista y presidenta de honor del Club de las 25, Karmele Marchante, la también reportera Lourdes Lancho y la jurista Teresa Peramato. Además, el acto estará presentado por la periodista Rosa María Calaf y en él intervendrá la abogada Cristina Almeida.

Por su parte, al evento asistirán personalidades como la presidenta del PSOE madrileño, Paquita Sauquillo, la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, la cantante Lourdes Pastor, la subdirectora General de los Archivos Estatales, Ana María López Cuadrado, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entre otros.

El Club de las 25 es una asociación feminista que lucha por la igualdad real, la visibilización de mujeres destacadas en todos los sectores y el trabajo en temas que afectan especialmente a las mujeres, como la violencia machista, la brecha salarial o el acoso sexual.