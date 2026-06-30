La paridad llega a los consejos del IBEX, pero no al poder de las empresas

Este martes 30 de junio vence el plazo legal para que las empresas que cotizan en el IBEX 35 adapten sus consejos de administración a la ley de paridad, en vigor desde el 1 de agosto de 2024. Esta normativa obliga a las 35 grandes cotizadas a equilibrar la composición de sus órganos de gobierno y la mayoría ya han alcanzado el objetivo. La banca lidera este avance y Bankinter se sitúa como la empresa con mayor presencia de mujeres en su consejo. Sin embargo, cuatro compañías todavía incumplen el mínimo que exige la norma.

La Ley de Representación Paritaria, que traspone la directiva europea conocida como Women on Boards, no exige exactamente que las mujeres ocupen el 40% de cada consejo, sino un número mínimo de consejeras en función del tamaño del órgano. Ese umbral se calcula tomando "el porcentaje más cercano al 40% sin superar el 49%", lo que permite que los consejos más pequeños cumplan la norma sin llegar al 40% exacto. Es el caso de Naturgy, que alcanza el requisito con cuatro consejeras de un total de 11 miembros (36,4%), o de Puig, con cinco de 13 (38,5%).

Las empresas que se quedan por debajo del umbral y, por tanto, siguen incumpliendo son: Solaria, Grifols, Acerinox e Indra. A Grifols y Acerinox, con consejos de 12 miembros, tendrían que incorporar a una quinta consejera; Indra, con 14 asientos, requiere una sexta mujer para adaptarse al mínimo legal (hoy tiene cinco). Un solo nombramiento separa a estas tres compañías del cumplimiento.

El caso más grave es Solaria. Su consejo lo forman seis personas (cinco hombres y una sola mujer), de modo que se queda en el 16,7%, a más de 20 puntos del mínimo y como la única del IBEX que ni siquiera roza el 30%. Para cumplir la normativa necesitaría, como mínimo, duplicar la presencia femenina en su órgano de gobierno. infoLibre se ha puesto en contacto con las cuatro empresas que aún incumplen para saber si van a acometer algún cambio inminente en su consejo de administración, pero ninguna ha respondido por el momento.

Un caso especial es el de Ferrovial. Aunque cotiza en el IBEX 35, en 2023 trasladó su sede social de España a Países Bajos. Por eso, pese a contar con un consejo de administración formado por ocho hombres y cuatro mujeres (33,3% de presencia femenina), no está obligada a cumplir la ley de paridad española, sino que se rige por la normativa holandesa.

Solo cinco mujeres presidentas

Llegar al consejo no es lo mismo que presidirlo. De las 35 empresas que integran el IBEX, solo cinco están presididas por una mujer y únicamente una de ellas ejerce funciones ejecutivas.

Ana Botín, al frente de Banco Santander, es la única presidenta ejecutiva del selectivo. Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, comparte el liderazgo en paridad con un consejo al 50%; María Dolores Dancausa preside Bankinter, el consejo más feminizado (58,3%), de forma no ejecutiva; Beatriz Corredor también es presidenta no ejecutiva de Redeia con un consejo paritario del 50%. Anne-Catherine Berner preside Grifols, la única de las cuatro rezagadas con una mujer en la presidencia.

La escasa presencia femenina en las presidencias refleja que el reto ya no se limita al acceso a los consejos de administración, sino también a los puestos de mayor poder e influencia dentro de las empresas.

La banca lidera la paridad

Por actividad, el sector más sólidamente paritario es la banca. Las cinco entidades que cotizan —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter— cumplen la ley, y Bankinter encabeza el ranking de representación femenina.

Casi la mitad de los programas de radio y televisión con tertulia no alcanzan el 40% de mujeres Ver más

También destacan Inditex y Logista, con consejos paritarios al 50%; Colonial, con un 46,2%, e IAG, con un 45,5%. En el extremo opuesto se sitúan la industria y la energía. Las compañías que aún incumplen pertenecen a sectores tradicionalmente masculinizados y con una elevada presencia de perfiles técnicos, como las renovables en Solaria, la siderurgia en Acerinox, la biotecnología en Grifols, o la tecnología y la defensa en Indra.

España ha convertido la paridad en los consejos de administración de las grandes cotizadas en una realidad casi generalizada. Los consejos del IBEX 35 cerraron 2025 con 179 consejeras; en la actualidad son 187. Pero la verdadera asignatura pendiente es la presencia de mujeres en la alta dirección de las empresas con poder ejecutivo real.

El calendario, en todo caso, no termina este martes. La ley reserva el plazo más exigente para las 35 mayores cotizadas, pero da un año más al resto de empresas que cotizan en bolsa fuera del IBEX 35. Tendrán que alcanzar ese mismo 40% de mujeres en sus consejos antes del 30 de junio de 2027. Y aún disponen de más margen las entidades no cotizadas consideradas de interés público por su tamaño, su actividad o su plantilla, que deberán llegar al 33% en 2026 y completar el 40% en 2029.