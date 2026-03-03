Albares anuncia que un vuelo con 175 españoles repatriados viaja desde Abu Dabi hasta Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este martes que las operaciones de evacuación de españoles en Oriente Medio están en marcha y que 175 personas viajan ya hacia Madrid en un vuelo comercial de Etihad desde Abu Dabi, que llegará a la capital sobre las siete de la tarde. Informa EFE.

Albares, en la rueda de prensa en Moncloa posterior al Consejo de Ministros, ha precisado que no puede aportar más detalles de estas operaciones que se llevan a cabo desde distintos países de la región "por motivos de seguridad" y no lo hará hasta que culminen con éxito.

Sí ha avanzado que tienen previsto que a lo largo del día de hoy salgan otros vuelos desde Emiratos Árabes Unidos vía Estambul y que para las evacuaciones barajan también utilizar aviones del Ministerio de Defensa.

Según ha explicado, se están utilizando todos los medios aéreos y terrestres para poder repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000. Todos se encuentran bien y no hay heridos o fallecidos.

Albares mantendrá esta tarde una segunda videoconferencia con los embajadores de España en la zona para seguir dando una respuesta coordinada, global "y adaptada a las circunstancias" y ha asegurado que van a reforzar "de manera inmediata" sus medios materiales y humanos, especificando concretamente las de Emiratos, Arabia Saudí y Omán además de que habrá un despliegue diplomático en Baréin.

Israel carga contra Sánchez: "¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia? Ver más

Además, ha dicho que el Gobierno pondrá en marcha otros recursos para preparar posibles evacuaciones en cuanto se vayan abriendo "ventanas de oportunidad".

Ha señalado que las situaciones más complicadas para la salida son Irán, donde hay 158 españoles, y los Emiratos, por ser donde se encuentra el mayor número de nacionales (unos 13.000).

Albares ha insistido en que la seguridad de los españoles en la región es una "prioridad absoluta" del Ejecutivo, así como la de los equipos de las embajadas y sus familias.