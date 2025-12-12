Berlín convoca al embajador ruso por un ciberataque atribuido a Rusia

Europa empieza a aceptar que Ucrania pierda territorios para alcanzar la paz con Rusia Ver más

El Gobierno alemán convocó este viernes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que los servicios secretos alemanes hayan atribuido claramente la responsabilidad de Rusia en un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024 y una campaña de desinformación en las fechas previas a los comicios generales de febrero pasado, según informa EFE.