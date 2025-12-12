Transparencia total
Berlín convoca al embajador ruso por un ciberataque atribuido a Rusia

  • Los servicios secretos alemanes han atribuido la responsabilidad de un ciberataque contra su tráfico aéreo en 2024 a Rusia
  • También les atribuyen una campaña de desinformación en las fechas previas a los comicios generales de febrero pasado
El canciller alemán, Friedrich Merz, habla durante una conferencia de prensa.
El canciller alemán, Friedrich Merz, habla durante una conferencia de prensa. CLEMENS BILAN (EFE/EPA)
El Gobierno alemán convocó este viernes al embajador ruso, Serguéi Necháyev, después de que los servicios secretos alemanes hayan atribuido claramente la responsabilidad de Rusia en un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en 2024 y una campaña de desinformación en las fechas previas a los comicios generales de febrero pasado, según informa EFE.

