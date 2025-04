"La biología no es binaria": Reino Unido sale a la calle para defender los derechos de las personas trans

Miles de británicos se manifestaron este sábado en algunas de las principales ciudades del Reino Unido para defender los derechos de las personas transgénero después de que el Tribunal Supremo limitase la definición legal de mujer al sexo biológico, según informa EFE. El máximo organismo judicial británico dictaminó el pasado miércoles que los términos "mujer" y "sexo" bajo la Ley de Igualdad de 2010 se refieren "a una mujer biológica y al sexo biológico".

En Londres, miles de personas, junto a activistas, sindicatos y organizaciones LGTBI+, se congregaron en los alrededores del Parlamento británico para llevar a cabo una "marcha de emergencia". En las banderas transgénero y las pancartas que portaban los manifestantes se podían leer consignas como "no hay feminismo sin las mujeres trans", "la biología no es binaria" o "Harry Potter y la sangre de la juventud trans", en una crítica a la autora J.K. Rowling, una de las figuras más críticas contra la ideología de género.

También pintaron con grafiti al menos dos estatuas de la plaza Parliament Square durante la concentración. Según medios británicos, escribieron "derechos de maricones" (fag rights, en inglés) acompañado de un corazón en la figura de la sufragista Millicent Fawcett y "los derechos trans son derechos humanos" en el monumento del militar sudafricano Jan Christian Smuts.

Además de la gran marcha de Londres, también se han organizado diferentes protestas en otras ciudades del país, tales como Brighton, Manchester o Edimburgo a lo largo del día.

Una batalla legal iniciada por For Women Scotland

El fallo, tomado de forma unánime por cinco magistrados, puso fin a una batalla legal de varios años iniciada por la organización escocesa defensora de las mujeres For Women Scotland contra el Gobierno de la región, pero ha generado un profundo malestar dentro del colectivo trans, que lo interpreta como una supresión de sus derechos.

El Supremo británico dicta que el término 'mujer' está determinado por el sexo biológico Ver más

La decisión implica que, legalmente, las mujeres con certificado de reasignación de género (CRG) no podrán utilizar aseos o vestuarios femeninos o participar en la categoría femenina en una competición deportiva, de acuerdo con el organismo supervisor de igualdad británico (EHRC, en inglés).

El ministro principal escocés, el nacionalista John Swinney, afirmó este sábado a la BBC que, si bien acepta el veredicto del Supremo, también entiende el sentimiento de "incertidumbre y angustia" de algunos miembros de la comunidad trans y por ello protegerá los derechos de todas las personas por igual.

El Partido laborista aseguró que la decisión judicial proveía "claridad y confianza" a las mujeres, pero desde la facción LGTBI+ de la formación de gobierno (Pride in Labour) critican que ninguna persona u organización transgénero tuviese representación en este caso, ni tampoco pudiese expresar su punto de vista. "No nos dieron una oportunidad de participar, lo cual es obviamente algo muy preocupante para nuestra comunidad cuando las decisiones se toman sin nosotros", dijo la copresidenta de Pride In Labour a la agencia de noticias británica Press Association (PA).