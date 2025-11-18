Dimite el presidente del Eurogrupo para trabajar en el Banco Mundial

El ministro irlandés de Finanzas y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, abandonará estos cargos para asumir un puesto en el Banco Mundial, según informaron este martes los medios locales y recogió EFE.

La cadena pública RTE avanzó este martes que Donohoe ocupará la plaza de director gerente y jefe de conocimiento, lo que le situará como número dos del mayor banco de desarrollo del mundo, radicado en Washington.

El Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, prevé presentar este martes al sucesor de Donohoe, quien también dejará a final de semana su escaño en el Dáil (cámara baja).

El dirigente conservador, de 51 años, ya estuvo al frente de la cartera de Finanzas en la República de Irlanda entre 2017 y 2022, antes de volver a ese ministerio en enero de 2025.

Donohoe sustituyó en 2020 a Mario Centeno como presidente del Eurogrupo y fue reelegido en 2022 para seguir representando a los ministros de Finanzas de la moneda única en la Unión Europea.