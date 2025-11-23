La filtración de ‘Pravfond’ revela una red prorrusa operando en Ucrania

Una fundación de asistencia jurídica respaldada por el Kremlin ha estado operando dentro de Ucrania, según correos electrónicos filtrados que describen trabajos para elaborar informes para las autoridades rusas sobre supuestos “crímenes de guerra” cometidos por las fuerzas armadas ucranianas, y para asesorar a hombres sobre cómo evitar ser reclutados.

La información se encontró entre decenas de miles de correos electrónicos y documentos filtrados obtenidos por la emisora pública danesa DR, que los compartió con OCCRP y otros socios, incluido el proyecto ucraniano de investigación Schemes.

Los correos electrónicos filtrados muestran que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia financió a la Fundación para el Apoyo y la Protección de los Derechos de los Compatriotas Residentes en el Extranjero, o “Pravfond”, según una información de Schemes, proyecto que forma parte del servicio ucraniano de RFE/RL (Radio Free Europe/Radio Liberty).

Los hallazgos coinciden con el proyecto Dear Compatriots de OCCRP, basado en una filtración anterior de correos de Pravfond, que revelaba una maquinaria de influencia destinada a movilizar a los rusos en el extranjero en favor de los objetivos de Moscú.

Bajo el paraguas de la “asistencia jurídica”, Pravfond ha impulsado durante años la agenda del Kremlin en todo el mundo: financiando la defensa legal de presuntos espías y criminales, respaldando medios de propaganda y trabajando codo con codo con operativos de inteligencia.

El nuevo conjunto de correos internos revela una red de abogados ucranianos que supuestamente colaboraban con Pravfond, principalmente a través de un intermediario, según informó Schemes.

Algunos de ellos trabajaban en un supuesto “Centro de Consultoría Jurídica” en la capital ucraniana, Kiev, que presuntamente contaba con el respaldo de Pravfond. El centro habría preparado informes para las autoridades rusas sobre presuntos “crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania” y “violaciones de los derechos de las personas de habla rusa”, citando a estos abogados.

Schemes habló con los abogados, quienes negaron haber recibido fondos de Rusia o haber cooperado con Pravfond, a pesar de aparecer mencionados en solicitudes de subvención encontradas en las comunicaciones filtradas.

Un informe independiente adjunto a uno de los correos filtrados enumeraba el trabajo de sitios web de “asesoría jurídica” que frecuentemente tratan cuestiones relacionadas con la “salida por frontera” y la “prórroga del reclutamiento”.

Los informes formaban parte de un proyecto que Pravfond etiquetó como “Dirección Ucraniana”, supervisado desde Moscú según un informe que la fundación preparó para el ministerio ruso.

Una de las personas que supervisaba el proyecto era un ciudadano ucraniano llamado Yevhen Baklanov, cuyo paradero se desconoce actualmente. Es buscado por las fuerzas del orden ucranianas desde 2022 y está siendo juzgado en ausencia por traición, según informó Schemes. Los expedientes del caso recogen que dirigía una organización “utilizada para encubrir legalmente trabajos de inteligencia y reclutamiento entre ciudadanos prorrusos de Ucrania”.

Una solicitud de financiación de 2025 encontrada en los correos filtrados de Pravfond y firmada por Baklanov buscaba más de 3 millones de rublos (37.200 dólares) para “asistencia jurídica a compatriotas en Ucrania”. Se preveía que los abogados recibieran 720.000 rublos cada uno (unos 8.800 dólares) por preparar informes para el parlamento ruso y el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre abusos de derechos contra personas que viven en Ucrania. El dinero también se destinaba a consultas públicas con rusoparlantes en Ucrania y a la gestión de asuntos legales.

Registros bancarios obtenidos por Schemes muestran que Baklanov recibió este año tres partes que suman casi 5 millones de rublos (53.900 dólares), y 7,5 millones de rublos (80.900 dólares) en 2024.

Mientras la Unión Europea ha sancionado a Pravfond, en Ucrania las acciones contra la fundación expiraron después de tres años y no fueron renovadas el año pasado.

El Servicio de Seguridad de Ucrania dijo a Schemes que estaba “tomando medidas respecto a la información proporcionada en su solicitud”, en referencia a la supuesta red de abogados en Ucrania presuntamente respaldada por Pravfond.

Un contrato encontrado en la nueva filtración indica que Pravfond se financia a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, aunque la filtración no contiene pruebas concluyentes de que el dinero fuera efectivamente transferido. A la fundación se le asignaron 180 millones de rublos para 2025 y 182 millones para 2026, unos 2,2 millones de dólares al año.

Este artículo apareció originalmente en la web de la red OCCRP.