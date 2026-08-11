El Gobierno informa que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia

164 españoles se encuentran en paradero desconocido tras el terremoto de Colombia, y no constan fallecidos ni heridos de origen español, según ha informado este mates el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

En declaraciones a los medios en Ceuta tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, el ministro ha señalado que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.

En un primer censo, las autoridades españolas han contactado con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares ha pedido que se comuniquen con los servicios consulares.

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En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, ha explicado el ministro.

La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia.

Todo ello en la línea de colaboración que ya se siguió en el terremoto de Venezuela, donde el ministro de Asuntos Exteriores ha señalado que la cifra de españoles fallecidos asciende a 56 y la de desaparecidos a 136.