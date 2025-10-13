Los últimos rehenes vivos liberados por Hamás ya están en territorio israelí

Los últimos 13 rehenes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya están en territorio israelí, confirmó el Ejército de Israel, con lo que ahora se abre la fase de entrega de los cuerpos de los 28 que quedan muertos en el enclave palestino.

El Ejército de Israel advirtió en un comunicado que los helicópteros que transportaban a los rehenes Eitan Mor y Gali y Ziv Berman habían abandonado la base militar de Reim (a unos seis kilómetros de Gaza) hacia el hospital en Tel Aviv, donde pasarán una revisión medica.

Poco después, el primer helicóptero con los rehenes liberados llegó este lunes al Hospital Sheba de Ramat Gan, en la periferia de Tel Aviv, según constató EFE desde el centro médico.

En otro comunicado, el Ejército informó de que tres de los siete liberados en una primera tanda ya están siendo conducidos al hospital Sheba: Eitan Mor y los hermanos Ziv Berman y Gali Berman.Se trata de Nimrod Cohen (20), capturado desde un tanque cerca de la frontera con Gaza; Rom Braslavski (21) y Bar Kupershtein (23), secuestrados mientras trabajaban en el festival de música Nova, y Evyatar David (24), Maxim Herkin (37), Elkana Bohbot (36), Segev Kalfon (27) y Yosef Haim Ohana (24), capturados también en este festival.

También Matan Zangauker (25), secuestrado en su casa de Nir Oz junto a su pareja; los hermanos argentinos Ariel (28) y David Cunio (35), capturado el primero junto a su novia en el kibutz Nir Oz y el segundo en su casa junto a su esposa y sus hijas gemelas; Avinatan Or (32), cuya novia fue capturada y rescatada luego en junio de 2024, y Eitan Horn (38), argentino secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor.

"Los rehenes que regresan, Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa Dalal, Omri Miran y Matan Angrest, acompañados por fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cruzaron la frontera hacia el Estado de Israel hace poco", dice el mensaje publicado a las 9.30 hora local (6.30 GMT).

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, anunció este lunes que está procediendo a la liberación de 20 rehenes vivos en manos del grupo, como parte del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Las Brigadas Al Qasam y la resistencia en la Franja de Gaza liberan a 20 prisioneros retenidos por la resistencia, como parte de las medidas para implementar la primera fase del plan de Trump para detener la guerra en la Franja de Gaza", indicó la organización en un comunicado.

La organización subrayó que esta medida reafirma su compromiso con el cumplimiento del acuerdo y destacó "la importancia del papel de los mediadores para obligar al enemigo sionista a respetar sus obligaciones y completar la aplicación de todas las disposiciones pactadas". Eitan Mor tiene 25 años y fue tomado como rehén mientras trabajaba como guardia de seguridad en el festival Nova, los hermanos Gali y Ziv Berman (27) fueron secuestrados en su casa del kibutz Kfar Aza, y Guy Gilboa Dalal (24) fue tomado como rehén en el festival de música.

Matan Angrist (22) prestaba servicio como soldado y fue capturado desde su tanque en llamas en el kibutz Nahal Oz; Omri Mira (48) es el más mayor de los rehenes y fue capturado en su vehículo, frente a su esposa e hijos, y Alon Ahel (24) es uno de los cuatro asistentes del Nova del refugio donde mataron a otras 16 personas.

Los rehenes irán a tres hospitales

En cuanto a los veinte rehenes de Hamás, el plan es que se les realice una evaluación de salud en la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, donde también podrán reunirse con sus familias.

De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.

También se espera la entrega de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si será simultánea o justo después del retorno de los vivos, ni tampoco si todos han podido ser localizados.

Los Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una "breve ceremonia" y rezo judíos.

A cambio de los 48 rehenes retenidos en Gaza (20 de ellos vivos), Israel tendrá que liberar a unos 2.000 prisioneros palestinos, 250 condenados a cadena perpetua.

Israel liberará 1.968 presos palestinos y 154 serán deportados

Israel liberará este lunes, a cambio de los rehenes entregados por el grupo islamista Hamás, a 1.968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados fuera del país, anunciaron las principales asociaciones que representan a los presos tanto por parte de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

"250 prisioneros (con cadena perpetua) serán liberados como parte del acuerdo hoy, lunes, incluyendo 154 deportados y 96 no deportados, entre los que hay ocho para Gaza y 88 que serán liberados en Cisjordania y Jerusalén", anunciaron la Autoridad de Prisioneros y el Club de Prisioneros Palestinos, las asociaciones vinculadas a la ANP, que gobierna en reductos de Cisjordania ocupada.

La Asra ("Prisioneros" en árabe) la asociación vinculada a Hamás, recogió además que 1.718 presos de Gaza serán puestos en libertad en la Franja.

En el caso de los más de 1.700 que serán liberados en Gaza, el grupo incluye personas detenidas en el enclave en los últimos dos años, muchos de ellos sin cargos bajo el sistema de "detención administrativa" durante las operaciones del Ejército israelí en el enclave.

La liberación de todos ellos se producirá tras la salida de la Franja de Gaza de los 20 rehenes con vida que quedaban en el enclave.

El Gobierno gazatí moviliza 7.000 funcionarios para recibir a los prisioneros liberados

El Gobierno de Gaza asegura haber movilizado a 7.000 funcionarios para recibir a los prisioneros palestinos que serán liberados este lunes como parte del acuerdo para la liberación de los rehenes con el Gobierno israelí.

"Más de 7.000 empleados gubernamentales participan en los preparativos para recibir a los heroicos prisioneros liberados de las cárceles israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego", indicó el Gobierno palestino por sus canales en redes sociales.

El gobierno señaló que "estos esfuerzos incluyen una coordinación integral entre los ministerios de Salud, Servicios, Seguridad, Socorro y Medios de Comunicación para garantizar una organización adecuada y una recepción digna para nuestros heroicos prisioneros que han soportado largos períodos a las carceleras israelíes, lo que refleja el aprecio nacional y popular por ellos".

"El gobierno afirma que recibir a los prisioneros es un deber nacional y moral, y que estos preparativos concuerdan con el mensaje de lealtad y agradecimiento por sus sacrificios", señaló.

Hamás hace a los rehenes aún cautivos llamar a sus familias por videollamada desde Gaza

El grupo islamista Hamás hizo a algunos de los rehenes aún cautivos en la Franja de Gaza mantener videollamadas con sus familias, en las que los milicianos armados aparecen junto a ellos y en las que piden a sus allegados que graben la conversación o hagan capturas de pantalla.

"Te quiero, te quiero. Papá, están grabando esto para las noticias, haz una captura de pantalla", dice durante una videollamada con su familia el rehén Yosef Haim Ohana que difundió la cadena 12 de la televisión israelí.

Haim aparece sonriente en las imágenes, si bien tras él permanece de pie un miliciano armado y cubierto con un pasamontañas.

Otros rehenes como Evyatar David, Elkana Bohbot o Rom Braslavsky hicieron llamadas similares con sus seres queridos, mostrándose alegres, pero acechados por los combatientes.

"Todo está bien", dice Bohbot en las imágenes difundidas por la cadena 12.

La estampa se asemeja a las ceremonias que Hamás celebraba durante el último alto el fuego. Entonces, los milicianos armados se mostraban en un escenario junto a los rehenes que iban a ser liberados, habitualmente sonrientes. Israel denunció el carácter humillante de estas actuaciones, exigiendo que dejaran de celebrarse en los últimos intercambios de rehenes por prisioneros palestinos de aquella tregua, así como en los posteriores o en la puesta en libertad de los rehenes de este lunes.

Sin embargo, en el caso de los prisioneros palestinos que serán intercambiados por los rehenes, la prensa local ha difundido vídeos en los que aparecen de manera vejatoria (abrazados en fila, agachados y con las cabezas agachadas y con los ojos vendados).

Sánchez llega a Egipto para la ceremonia de la firma del plan de paz para Gaza

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a Egipto para participar en la ceremonia de firma del plan de paz para Gaza, a la que asisten una treintena de líderes.

El avión de la Fuerza Aérea Española en el que viajó Sánchez junto al resto de su delegación, de la que forma parte el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aterrizó en el aeropuerto de Sharm el Seij, la ciudad balneario que acoge esta cumbre.

La presencia de Sánchez responde, según fuentes del Gobierno español, a una invitación por parte de los organizadores de la cumbre, el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, y el de Estados Unidos, Donald Trump.

Sánchez prevé trasladar el pleno compromiso de España con la implementación del plan de paz y seguirá defendiendo la solución de los dos Estados como la única vía posible para resolver la crisis en Oriente Medio.

La ceremonia propiciará un saludo entre el jefe del Gobierno español y Trump cuatro días después de que el presidente estadounidense planteara la salida de España de la OTAN por lo que considera una falta de compromiso con el gasto en defensa de la Alianza.

Frente a ello, el Ejecutivo español aseguró estar tranquilo y recalcó que cumple con sus cometidos en la OTAN como Estados Unidos.

La UE ve “histórico” el acuerdo de paz para Gaza y ofrece apoyo para reconstrucción

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este lunes que el acuerdo de paz para Gaza, que está previsto que se firme hoy en la ciudad balneario egipcia Sharm el Sheij, es un “hito histórico”, y ofreció apoyo para la reconstrucción del enclave palestino.

“El regreso de los rehenes israelíes es un momento de pura alegría para esas familias. Y un momento de alivio para todo el mundo. Significa que se puede pasar página. Que puede comenzar un nuevo capítulo”, agregó Von der Leyen en redes sociales sobre la liberación de los cautivos por Hamás como parte de ese acuerdo.

La presidenta comunitaria destacó el “pleno apoyo” de la Unión Europea (UE) al plan de paz negociado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

“La finalización del acuerdo, que pone fin a la guerra hoy en Sharm el Sheij, será un hito histórico. Estamos dispuestos a contribuir a su éxito con todos los medios a nuestro alcance”, aseveró. En particular, dijo que la UE está dispuesta a prestar apoyo en materia de gobernanza y para la reforma de la Autoridad Palestina.

“Seremos una fuerza activa dentro del Grupo de Donantes Palestinos. Y proporcionaremos financiación de la UE para la reconstrucción de Gaza”, concluyó.

Por su parte, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, dijo también en redes sociales que “hoy es un día especial de esperanza en Oriente Medio”.

“La liberación de los rehenes es un gran éxito para la diplomacia y un hito importante para la paz. El presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump hizo posible este avance”, recalcó.

Kallas reconoció lo complicado que será lograr la paz en Gaza, por lo que aseguró que el plan “requiere un fuerte respaldo internacional para tener éxito”.

“La UE está dispuesta a cumplir con su parte”, dijo y señaló que el miércoles reanudará su tarea la misión civil europea para supervisar el paso fronterizo entre Gaza y Egipto. Agregó que esa misión “puede desempeñar un papel importante en el apoyo al alto el fuego”.

Netanyahu asistirá a la Cumbre para la Paz de Sharm el Sheij

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asistirá este lunes a la Cumbre para la Paz de Sharm el Sheij (Egipto), tras una conversación telefónica que ha mantenido con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, informó Presidencia egipcia.

La Cumbre, a la que asistirán una treintena de líderes del mundo, que ya contaba con la participación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, arrancará cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, llegue a la ciudad egipcia, situada en la península del Sinaí, tras su paso por Israel.

Precisamente, la decisión del viaje de Netanyahu se tomó tras una llamada de Trump a Al Sisi desde Israel en presencia de Netanyahu, en la que los tres líderes mantuvieron una conversación en la que se acordó la visita del mandatario israelí a la cumbre de paz, según dijo la nota de la Presidencia egipcia.

Trump visita hoy Israel antes de viajar a Egipto para la cumbre, en donde asistió a la liberación de todos los rehenes israelíes que aún permanecían en manos de Hamás dentro de la Franja de Gaza.

Allí, Trump se reunió con los familiares de los rehenes y planea dar un discurso en el Parlamento israelí (Knéset).

"No es un acuerdo de paz": Trump vende como "histórico" un alto el fuego de mínimos en Gaza Ver más

Netanyahu ya visitó Egipto en 2018, en un viaje excepcional y secreto en el que se reunió con Al Sisi sobre Gaza, según informaron medios israelíes.

Egipto fue el primer país de la región en establecer la paz con Israel tras los acuerdos de Camp David de 1978, que implicaron el retorno a El Cairo del territorio del Sinai ocupado por tropas israelíes y el reconocimiento del Estado de Israel por parte de las autoridades egipcias.

Desde entonces, las relaciones entre ambos países han sido estables hasta que el recrudecimiento de la guerra en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 tensaron las relaciones, fundamentalmente por la presión israelí para que Egipto acogiera a cientos de miles de refugiados palestinos en Sinaí, lo que El Cairo considera como una amenaza directa a su seguridad.