El impuesto a los ricos de California reabre el debate: ¿debe EEUU gravar a sus multimillonarios?

En las elecciones de medio mandato estadounidenses que se celebrarán en noviembre, los californianos decidirán si quieren que vea la luz un impuesto a sus vecinos con un patrimonio superior a los mil millones de dólares. La medida, que se conoce como Proposición 40, ya ha provocado que algunos de los más ricos se marchen del estado y que otros gasten como nunca antes lo habían hecho en campañas en contra de la iniciativa.

California es el estado con más multimillonarios de todo EEUU, un país de grandes desigualdades y donde el 10% más rico posee el 70% de la riqueza. A la vez, el sistema está estructurado de manera que los multimillonarios pagan una tasa efectiva más baja que el estadounidense medio, y por supuesto más baja que la que pagarían en otros países.

“Tanto el impuesto sobre la renta como el de sociedades [de EEUU] no son nada comparados con los impuestos europeos”, apunta la experta Lucy Dadayan, investigadora del Urban-Brookings Tax Policy Center, en conversación con infoLibre. En medio del debate sobre California, los Socialistas Democráticos (DSA), el partido del alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, han presentado un nuevo programa en el que proponen “imponer impuestos agresivos sobre el patrimonio a las personas y corporaciones más ricas para financiar bienes públicos e infraestructuras”.

¿Va EEUU camino de gravar por fin a sus más ricos? ¿Abrirá camino California? ¿Hay manera de hacerlo?

La iniciativa californiana

La Proposición 40 proviene de un sindicato californiano de trabajadores de la sanidad, y plantea que los californianos con un patrimonio neto superior a mil millones de dólares paguen una única vez el 5% de sus activos al estado. Y gracias a casi un millón de firmas recaudadas con el apoyo del senador Bernie Sanders, han conseguido que su iniciativa vaya en las papeletas de noviembre. La idea del sindicato Service Employees International Union-United Healthcare Workers West es que el impuesto sirva para compensar los recortes en sanidad del presidente Donald Trump.

La propuesta del impuesto incluye que el estado estará obligado a gastar el 90% de lo recaudado en sanidad. Según Suzanne Jimenez, portavoz del sindicato, estos ingresos permitirán mantener abiertos los hospitales y preservar el acceso de los californianos a la atención médica, algo que, consideran, es más necesario que nunca, aunque algunos no piensen lo mismo.

“El gobernador se está centrando en el problema equivocado”, dijo Jimenez. “El problema no se reduce a las preferencias de 200 personas ultrarricas. El problema es que millones perderán su cobertura médica”, y ese es realmente el problema que estamos tratando de resolver.

Porque al impuesto no solo se han opuesto los multimillonarios de California, sino también el gobernador del estado, Gavin Newsom, también exalcalde de San Francisco y uno de los nombres que más suenan a candidato a presidente por el Partido Demócrata en 2028.

De su lado, un grupo de multimillonarios que podrían tener que pagar el impuesto ha decidido dedicar al menos 87 millones de dólares para anuncios de televisión que defiendan su postura, con lo que, previsiblemente, la campaña a favor y en contra de la iniciativa se convertirá en una de las campañas electorales más caras de la historia del estado. Entre quienes financian esta contracampaña está el cofundador de Google Sergey Brin, que junto al también cofundador de Google Larry Page y el inversor tecnológico Peter Thiel aseguran que ya han empezado a cortar lazos con California.

Por su parte, el gobernador del estado lleva tiempo oponiéndose a un impuesto a los más ricos de este estilo por miedo a que la innovación se marche de California, en un momento en el que la industria tecnológica ha disparado los ingresos del estado. Newsom ya ha rechazado propuestas legislativas similares diciendo que no las firmaría, paso necesario para que los proyectos de ley se conviertan en leyes. En este sentido, es conveniente recordar que el gobernador tiene fuertes lazos con algunos de los mayores líderes tecnológicos de Silicon Valley que podrían tener que pagar el impuesto: el CEO de Salesforce es uno de sus amigos más cercanos y el padrino del hijo mayor del gobernador, y Brin y Page asistieron a la boda de Newsom.

Sin embargo, el gobernador ha dicho que opinaría diferente si el impuesto fuese a nivel federal. “Una cosa es tener una visión general del país y hablar de 50 estados. Otra muy distinta es competir contra otros 49 estados”, ha asegurado. Según su propuesta, lo ideal sería gravar a cualquiera con una riqueza superior a los 100 millones, además de subir el impuesto de sociedades a donde estaba antes de que Trump llegase al poder. ¿Es algo que puede suceder?

¿Un impuesto a los ricos a nivel federal?

La experta Lucy Dadayan es muy clara al respecto: “Es la primera vez que se ha propuesto algo así y probablemente la última”. Pero no opina así porque crea que EEUU no puede gravar más a los más ricos ni por temor a que estos huyan a otros lugares, algo que considera complicado, sino por el diseño del impuesto, nada habitual, que cree que podría ser tumbado en los tribunales. Para ella, lo más beneficioso sería un impuesto a nivel federal que generase ingresos de forma recurrente, en lugar de gravar una única vez la riqueza de los multimillonarios.

“Se puede ampliar el impuesto sobre las ventas para gravar los servicios que más usan los más ricos”, como los servicios de gestión de grandes fortunas o los servicios legales, opina. “Eso generaría unos ingresos más recurrentes y más ingresos, y puede ser más sostenible a lo largo del tiempo”. “Muchos servicios no están sujetos a impuestos, así que ampliarlos para incluir los servicios que usan las personas más ricas sería una manera más prudente de generar ingresos”, añade.

Un análisis de la agencia gubernamental que se dedica a asesorar fiscalmente al Gobierno de California ha concluido que un impuesto como el de la Proposición 40 generará decenas de miles de millones de dólares a lo largo de los próximos años, pero también ha advertido de que podría provocar la huida de muchos multimillonarios. “Es probable que algunos multimillonarios decidan abandonar California. Los impuestos sobre la renta que actualmente pagan al estado desaparecerían con su partida”, afirma en su informe, apuntando que la reducción de los ingresos estatales derivada de este tipo de medidas podría ascender a cientos de millones de dólares o más al año.

“Esto significaría menos dinero para el presupuesto general del estado, que financia la educación, la sanidad, las prisiones y otros servicios”, han recalcado. Si bien el impuesto sobre el patrimonio proporcionaría fondos para financiar algunas de estas cosas, como la atención médica, ese dinero sería temporal. Muchos otros sindicatos del estado también han advertido de que temen que el beneficio no compense el riesgo de perder ingresos.

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Sin embargo, no todos los multimillonarios han amenazado con marcharse. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha dicho que el impuesto le parece bien aunque, según los cálculos de los medios, podría costarle 8.000 millones de dólares. “Les digo a todos: ‘Múdense a California, no se vayan’. Son los impuestos más altos del mundo, pero no importa”, dijo en un discurso ante los alumnos de la escuela de negocios de Stanford.

“No es tan fácil mudar un negocio, es una decisión muy dura, y la gente no suele mudarse solo por los impuestos”, recalca la experta de Brookings. La gente quiere tener servicios que le permitan tener una buena calidad de vida y, en resumen, los impuestos no son un factor que determine que la gente se mude de un estado a otro, ni de un país a otro. Lo mismo ocurre con las empresas.

Entonces, ¿la Proposición 40 podría impulsar que Estados Unidos apruebe más impuestos para los ricos, salga adelante o no? Lucy Dadayan lo tiene claro: “Creo que próximamente va a haber más esfuerzos por gravar más a los ricos, pero no necesariamente en el mismo formato que la propuesta de California”.